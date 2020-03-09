自由限時批》童子軍治黨？

董森霖

習大大有沒有發賀電給江啓臣，並不重要。因為老共連自已的疫情都控制不了時，還會派軍機「武嚇」，擺明在2035年（中共建政百年）前，就是要攻佔台灣，屆時哪管你什麽黨，都一樣！

簡言之，國共內戰的延續期，恐到此爲止。國民黨要如何改革，在老共眼中，己是「爛泥扶不上牆」，怎麽改都是「獨台」，跟民進黨「台獨」一體兩面，都是「台灣優先」，使「中華民國」和「中華人民共和國」的兩岸，亦走向實質性的「各自為政」了。

至於老K的「大中國情懷」，恐亦將凋謝，轉由老共唯一肯定的「新黨」繼承了。

今江啟臣固以「少壯派」之姿當選補任一年的黨魁（明年又將重選），但因是低投票率下勝出（投票率只有35%，約為黨員數的1/3），顯得威望不足，而支持江的多為本土地方派系或韓系人馬，青壯派也以同溫層居多，易予外界「童子軍」的形象，自亦和老K的「中國成分」落差很大，如何整合黨內「老中青」和擺脫醬缸文化的覊絆，又能改革，RESET全黨給國人重新看待和信任，可說是十分艱巨的大工程和工作。

國民黨主席江啟臣。（資料照）

連馬英九都認為，補選結果雖具世代交替意義，但要拿出促進改革、促進團結的方案，國民黨才能起死回生。誠是談何容易！

由於百年老店的結構性腐化，乃在失去理想性和不求創新進步，也不實事求是，却勇於「內鬥內行，外鬥外行」，使得迂腐、貪婪、因循苟苴，鬥爭等已成日常，而且派系盤根錯節，黃復興亦成了「成事不足，敗事有餘」的包袱。

諸如類此錯綜複雜的衍變，不僅造成老K世代和人才的斷層，猶難獲選民的支持和信任，即便選民年齡下降，亦難得到期待。

老K不只有「中國因素」問題，更是擅於推諉塞責，鮮見有深切反省的舉措，遑言大破大立，完全是「口號治黨」！不見承續蔣經國「立足台灣，放眼天下」的襟懷，及對老共採該怎麽做，就怎麽做，步步為營，誓不降順的堅持，反見黨內以排斥雜音異己爲能事，爭相媚共當兩岸買辦，致有為有守者却步、老成凋零、青壯斷層，改革聲浪，此起彼落，皆成了云乎哉！

老K的主席不在年輕與否，或有權勢背景，而在能否識人、用人，有無魄力擔當任事和遠見，能否調和鼎鼐，或能促使組織扁平化、充分符合網路時代、數位新世紀的需求，展現革新進步的新氣象。最重要的是，不能花拳繡腿，要「實事求是」！

觀乎江啟臣甫當選，就喊出「親美和中友日」口號，並與地方派糸要角赴大甲鎮瀾宮上香，又說力助韓國瑜留任高市，又說要成立「11人決策平台」，還說要揮改革大旗云云。得到黨內外的回應却不大，社會更是冷淡。

顯見類此的「童子軍」嫩澀作風，穩重不足，「雷大雨小」，亦未見有號召八方的大氣魄，難予人耳目一新感！反落入「形式主義」窠臼，易重蹈「好大喜功」的覆轍！

如果對照民進黨，其青年俊彥輩出，人才濟濟。老K實望塵莫及。此並非指該黨如何了得，民進黨也一樣有民主政黨的諸多缺乏，但能勇於反省檢討，錯不憚改，便是值得可取。

若「以敵為師」，江啟臣所須借鏡者必多，況且黨內的侯友宜一步一脚印，現已成為地方首長榜樣，深得民望。倘當選之日是和侯等具「改革凊流」人士共商大事，相信外界觀感自不同，然却强調「協助」為選民「討厭度高」的韓國瑜，豈非搬石砸脚！若再同意傅崐萁（其妻徐榛蔚，最高票當選中常委，而改選的中常委又毀譽參半）回黨，勢將壞了「改革」形象，自毀前程！

是以，江啟臣的起手式，有地方詬病的派系，還有韓國瑜、吳敦義的影子，如此這般的「童子軍」模式，在老店醬缸浸泡下，改革恐是欲振乏力矣。

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