自由開講》面對新冠肺炎疫情來襲，讓我們從「心」與「愛」開始

◎傅柏畯

2003年SARS重創了台灣醫療體系，和平醫院封院期間，我們痛失了七名醫護人員，所以因著SARS經驗，時隔17年後面臨新冠肺炎，台灣有著超前佈署的警覺性與敏感度，而截至目前為止，台灣累積39確診病例，在國際上堪稱公衛防疫的典範，但遺憾的是，卻也在第34確診案例後，發生了院內感染的現象，猶記得第一階段檢疫期間，我們看見民眾因著恐慌搶購口罩，導致社會氛圍緊張，直到政府介入徵用與配套措施後，就在2月中左右，因疫情似乎沒有人們想像的多，口罩之亂才落於平息，但身處醫療機構中，我們知道接下來防疫才正要面臨未知的最大挑戰，如何防止疫情擴散與保護醫護人員的執業安全，是醫院首要顧念。

醫院針對武漢肺炎啟動防疫演練。（台中醫院提供）

隨著2月中之後，陸續有台商包機、境外旅遊返國與零星社區感染的族群，抗疫的任務隨之加重，民眾因害怕就醫就被隔離的「隱匿現象」出籠，無法配合居家檢疫或隔離的案例屢見不鮮，如何在醫院體制下有效分流就醫人群及管理篩檢與治療系統便是一大考驗，第一線醫護人員在沒有增加人力的狀態下，輪流24小時堅守治療照護的崗位，醫院的管理階層跟隨著疾管署的每日疫情說明，隨時開會討論應變措施，可以感覺到第二階段防堵疫情擴散與院內感染的任務正要開始，這個高壓鍋已蠢蠢欲動，而在第一階段檢疫階段，醫療機構不論是在人員與資源上，已有一定程度的耗能，接下來如何持穩的堅固醫療系統便是最重要的事，就在此刻，我們需要能穩定第一線醫護人員的心，站在前線，不乏聽見擔憂與害怕的聲音，但以有邏輯與系統的篩檢及治療方式協助醫護人員安全的執業，是政府與醫院的責任，我們更需要民眾對疾管署政策與各醫院規範的配合，才能有盼望的持續抗戰下去，而醫護人員要有著更堅定的態度與專業素養，來成為民眾的依靠，這不外乎就是需要民眾有心配合與醫護有愛堅守。

「愛」其實不該分政治、國籍或民族，唯有齊「心」，我們才能在艱難的困境中，展現人性該有的高度與格局，每個生命都彌足珍貴，為每位病人祈禱，為每位醫護人員祝福，我們必然相信，未來一定可以戰勝這一戰。

（亞東紀念醫院、精神科副護理長）

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