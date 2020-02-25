自由開講》原住民族「族語及文化」復振成敗之關鍵

吳新光

盛況空前的「原住民族語群英會」於109年2月21日世界母語日，在台北圓山大飯店舉辦，與會者共同展現維護母語的決心。誠感謝總統承諾並兌現核予《原住民族語言發展法》之大禮，我們已有推展族語之法規依據，也確立族語為國家語言之地位，語言發展中心、語言研究發展基金會也到位了。目前，係考驗行政部門推展之智慧。

行政部門之態度及各族群組織之參與度，著實為原住民族「族語及文化」復振成敗之關鍵。（圖擷取自原住民族委員會臉書）

個人長時期從事母語志工經驗，若要務實有效執行，必需併同關注以下幾點：

一、首先行政部門之「心態」要調整。

公部門必需要揚棄過去一直採行之由上而下、採漢族思維及「管理」原住民之心態。簡言之，過去政府僅只到處收集原住民族語及文化資料，以滿足政府收集典藏資料或作行政績效（但多為不完整及不為族人所認同）。在此需強調的是，行政部門應以總統「由下而上」之民意及將主體委由「部落為主體」之施政理念，作為執行族語文化復振工作「心態」上之出發點。

二、只重族語而排斥傳統文化應調整。

原住民族族語與文化是無可分割的。早年原住民族語是因教會之努力得以逐步提倡復振，但部份宗教雖明確支持族語，卻反對祭典等傳統文化，甚至迄今仍反對子女參加原住民祭典活動。公部門深受此影響，早年原住民「教材」是純漢族思維，全國統一給漢字再據以翻成自己族語。

原住民考族語認證是完全採「英檢」模式，刻意忽略原住民族族語與文化之關聯性。英檢聽說讀寫強即可考上優等（不需要瞭解美國文化），但原住民之語言句句都是文化之呈現。族語認證中之「高級」，應是「族語能力」之最高測試；優級（薪傳級）應以「文化能力」之評測為主（族語及文化應為3/7之比重），行政部門應重作思考。

三、復振族語文化執行方案之建構。

因「族語及文化」是公部門無法深入探究的領域。為執行族語及文化之復振工作，公部門必先建構一個完整可行的「執行方案」。而執行方案不應只考量專家學者或行政部門自作看法，我們復振族語文化的主角對象是各族群，不應忽略標的族群之主體性。

四、實際執行復振工作者為「部落組織」。

對族語及文化部份，原民會受國家「制度、組織及法令法規」的限制，僅僅只有維持原住民族群呼吸之功能，並無帶領原住民族群成長發展之實力。所以屬公務系統組織體系之原民會，應優先協助建構屬原住民「民族系統組織體系」，國家系統及民族系統二系統組織合力，共同為原住民族事務而努力。若没有部落組織系統之參與，原住民族語及文化復振工作則屬緣木求魚。

五、主管機關原民會之任務及角色。

在原住民傳統知識系統之建構中，主管機關原民會主要任務，應為導引及統籌規劃之責。對「族語文化部份」，原民會應由長時期以來的主導之角色，調整轉換為「行政指導」之角色、專家學者也應調整為「從旁協助」之角色。這是教原住民釣魚，不是送魚給原住民吃，教導原住民怎麼做，而不是政府幫你做。

前述各項，行政部門應重行思考，且原住民主管機關對各族群「族語及文化」清查結果，應作統籌彙整並建構原住民各族群之「知識體系資料庫」作為族群成長及發展之根基，再用族群認同之資料庫資料，作為教育原住民老師、大專研究生、專家學者、學校學生及部落組織之教材。各族群「語文中心」應逐步導正過往不為部落族人認同之漢式族語教材，及不正確的原住民論述（含國家文獻）。

行政部門之態度及各族群組織之參與度，著實為原住民族「族語及文化」復振成敗之關鍵。

（阿里山鄒族族語老師）

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