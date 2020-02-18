瞭望之窗》彭博能異軍突起，贏得民主黨總統提名嗎？

共和黨的美國總統川普（Donald Trump）與在野的民主黨水火不容眾所皆知，也讓美國政治和社會更形分裂。但最近兩大政黨卻有了共同敵人，那就是前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。這一切當然都和11月的總統大選有關。

托克維爾

共和黨的美國總統川普（Donald Trump）與在野的民主黨水火不容眾所皆知，也讓美國政治和社會更形分裂。但最近兩大政黨卻有了共同敵人，那就是前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。這一切當然都和11月的總統大選有關。

參選今年民主黨美國總統初選的前紐約市長、億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）。（路透社）

比川普更富有的彭博，據估計最近已經撒下4多億美金進行競選廣告，金額還在持續上漲中，瞄準的正是3月3日在全美14個州舉行的「超級星期二」初選。先前跳過前4站民主黨總統初選的彭博，本週六將首次登上民主黨黨內總統初選的電視辯論場。彭博的來勢洶洶，讓川普多次在個人推特上用「迷你麥可」來形容身高173公分的彭博，嘲諷他要求在辯論台上放置增高的箱子。

Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） February 13, 2020

現階段，民主黨檯面上的參選人也口徑一致，諷刺彭博「用錢買初選」。在第一站愛荷華州和第二站新罕布夏州分別拿下第二與第一高票的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），就列舉彭博曾經制訂歧視黑人族裔政策的歷史，抨擊這位億萬富翁欠缺擊敗川普的熱情。在前兩站表現不佳的前副總統拜登（Joe Biden）也提及彭博過去與共和黨交好，以及反對歐巴馬增加「富人稅」的紀錄，提醒民主黨人彭博是「政治投機者」。其他包括明尼蘇達州參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）和印地安納州南灣市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），都要求彭博在本週末於拉斯維加斯舉行的辯論會上，對個人的諸多爭議「說清楚講明白」。可以預期，這場即將到來的民主黨總統辯論會，彭博將成為眾人圍攻的焦點，場外的川普也肯定不甘寂寞，適時發表個人意見。

美國總統大選要花大錢，花費巨資也不保證一定當選。但除了有錢，彭博的出馬為何令人畏懼？何以民主黨選民在現階段檯面上的參選人之外，仍然渴望更強而有力的候選人來打敗川普？

美國總統川普。川普多次在個人推特上用「迷你麥可」來嘲諷身高173公分的彭博。（法新社）

民主黨人必須反躬自省，為何初選開打迄今，依然無法產生一位能孚眾望的潛在總統候選人，有能力將他們討厭的川普拉下台？先是在最具指標性、開啟初選序曲的愛荷華州，因為計票系統出了紕漏，讓布塔朱吉在意外中拔得頭籌，原先較被看好的桑德斯飲恨，拜登甚至落居第4。

被歸類為極端左翼、自詡為「民主社會主義派」的桑德斯，在第二站的新州搶回優勢。他擁有一票死忠支持者，但過於左傾的意識型態與政策主張，又令溫和中間派的民主黨支持者難以含淚投票。但放眼可能取代桑德斯的其他人選，卻又個個有缺點、人人沒把握。

年僅38歲、公開出櫃的同志市長布塔朱吉算是亮點，起步的前兩站的表現也令人印象深刻，如果最後當選，將是美國第一位同志總統。但他最高的政治資歷就只是小城市的市長，欠缺聯邦國會與政府歷練。更何況即使最後出線，他的性別議題能否成功擄獲保守選區的支持也是一大挑戰。下兩站的內華達州和南卡羅萊納州就是考驗。美國人雖已選出黑人總統歐巴馬，女性和同志總統仍然遙不可及。

拜登最具國會與行政歷練，在溫和派和非洲裔選民有穩定支持基礎，是多數民主黨選民心中取代桑德斯的「安全牌」。但他在前兩站敗北，新州初選更掉到第5，是對其選戰最大警訊。老面孔又上了年紀的拜登，最後會否陷入「叫好不叫座」的迷思，端看3月之後的態勢發展。

另一位可能取代桑德斯的麻州參議員華倫（Elizbeth Warren），也面臨如何爭取更多溫和派選民的測試。同屬女性的柯洛布查在新州初選表現驚艷，律師出身的她論述條理分明，具有拓展選票的潛力，但她欠缺組織與財力，3月初的「超級星期二」初選是觀察指標。

民主黨最希望選出的總統候選人，就是一位較年輕、有爆發力，以及能夠在中西部的摇擺州和關鍵州打敗川普的強者。但環顧現階段名單，卻找不出一位可以滿足上述條件的代表性人物。

民主黨內前三強前副總統拜登（中）、佛蒙特州參議員桑德斯（左），與麻州參議員華倫（右），在初選辯論會中同台較勁。（美聯社）

就在共和黨早已定為一尊之際，民主黨總統初選仍然陷入戰國群雄之爭，這就給予彭博絕佳的出線機會。因為他有錢、有組織、有媒體、也有12年治理「世界首都」紐約市的行政經驗。

彭博雖然僅擔任過紐約市長，但紐約以世界之都的位階，的確讓彭博具有明顯的行政資歷指標。而且彭博在紐約市長期間表現，也是褒多於貶。而且他和川普一樣，都具有商人背景和企業經營經驗，在條件上可謂不分上下。其次，彭博在政治光譜上也屬中間溫和派。即使他在氣候變遷和槍枝管制等議題上較偏自由派，但至少也不若桑德斯如此極端。更重要的是，彭博太有錢，唯有足夠的競選經費和媒體資源，才能與川普豐富的行政資源與壟斷話語權來相抗衡。

根據福斯電視台最新民調，彭博以8%領先川普。這還是川普成功在彈劾案脫身、民調支持度回升之後的對比結果，顯示彭博的爆發力以及民主黨渴望「救世主」的心切。果真民主黨最後是彭博出線，他與川普的對決勢必增添話題性，的確更能帶動民主黨的選舉氣勢。最近更傳出希拉蕊可能擔任彭博副手，雖經當事人否認，但若是為了要拉下川普，沒有什麼是不可能的事。

這也是為何彭博選擇直接參加「超級星期二」初選的用意。3月3日這天，全美有14個州舉行初選，擁有高達1,338個黨代表席次，誰能拿下較多席次，就幾近拿下參選門票。

但彭博的參選也充滿風險，除了樹大招風、財大氣粗的形象，他過去從政的言行也被用放大鏡檢視，而且不用等到川普出手，民主黨其他競爭者就已經發動凌厲攻勢。例如他在紐約市長任內推動攔截車輛盤查制度，被視為敵視非洲裔。又如他也反對調整最低工資和富人稅，更主張削減聯邦醫療保險與社會保障。他經營的企業也曾發生歧視員工的案例。

總之，彭博既然決定進廚房，就不會怕熱，想必他已做好面對自家人攻擊和川普冷嘲熱諷的準備。無論最後他能不能脫穎而出，彭博的參選，至少給民主黨總統初選，注入激烈且聚焦的火花。

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