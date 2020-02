瞭望之窗》彭博能異軍突起，贏得民主黨總統提名嗎？

托克維爾

共和黨的美國總統川普(Donald Trump)與在野的民主黨水火不容眾所皆知,也讓美國政治和社會更形分裂。但最近兩大政黨卻有了共同敵人,那就是前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)。這一切當然都和11月的總統大選有關。

參選今年民主黨美國總統初選的前紐約市長、億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)。(路透社)

比川普更富有的彭博,據估計最近已經撒下4多億美金進行競選廣告,金額還在持續上漲中,瞄準的正是3月3日在全美14個州舉行的「超級星期二」初選。先前跳過前4站民主黨總統初選的彭博,本週六將首次登上民主黨黨內總統初選的電視辯論場。彭博的來勢洶洶,讓川普多次在個人推特上用「迷你麥可」來形容身高173公分的彭博,嘲諷他要求在辯論台上放置增高的箱子。

Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr