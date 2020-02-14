自由開講》別把「孔子後人」的笑話當神話

翁達瑞

台灣有些孔姓人士的名字中間有「繁」這個字，據稱他們都是孔子第74代的後人。部份繁字輩的孔姓人士會對媒體發表「親中貶台」的言論，而頂著孔子後人的頭銜，他們的言論聲量也被放大了。問題是，孔子後人的說法無從考證，只能被當成神話流傳。

對所謂「孔子後人」的稱號，我一向當笑話看，甚至嗤之以鼻。就算這個稱號屬實，當事人也沒什麼值得驕傲之處，只不過是「投對胎」罷了！更何況這個稱號的真偽無從驗證。

怎麼說呢？答案就在我一位來自中國東北的朋友身上。

我認識這位學界的中國朋友多年，也一直有定期見面。雖然我們來自海峽兩岸，但彼此有個共同點：那就是我們的上一代都曾被日本統治過。在日本人撤離後，中國東北被共產黨接收，因此我朋友的態度「仇日」。而台灣卻被國民黨接收了，所以我的態度「親日」。

幾年前，美國開始有公司推出「基因分析」的商業服務。只要你採集口腔黏膜的樣本寄給這些公司，他們就會幫你分析血統的組成。在號稱「民族大熔爐」的美國，這項服務對大眾頗具吸引力！

我這位來自中國東北、態度仇日的朋友，也把他的基因樣本寄到加州的一家公司。分析的結果卻讓他心碎，因為他有25%的日本血統。也就是說他兩位祖母之一，和佔領東北的「日本鬼子」有「婚外子女」，而且鐵證如山。在那個戰亂的年代，婚外子女也許出自暴力脅迫、利益交換、甚至兩廂情願。

不論我朋友的日本血統怎麼來的，他的基因分析結果讓我把「孔子後人」的說法當成笑話看！

台南市關廟區山西宮所供奉的孔子雕像。（資料照）

孔子與繁字輩子孫之間，隔著兩千五百多年的歷史。在這段期間，中國經過多次改朝換代，加上戰亂、瘟疫、飢荒等不同的天災人禍。如果這些繁字輩孔姓人士的確是孔子後人，那表示不管中國的歷史如何動亂，他們的母系祖先完全沒有婚外子女！只要他們的母系祖先有婚外子女，這群繁字輩孔姓人士就不是「孔子後人」，而是隔壁老楊、對街老張、或村裡老趙的子孫。

繁字輩孔姓人士的74代母系祖先中，有婚外子女的機率有多高呢？

根據「美國婚姻與家庭治療協會」的調查，已婚美國女性高達15%有婚外性關係。按照大數法則的推斷，在美國隨機抽取7位已婚女性，就有一位曾有婚外性關係。這個15%的比例只包括兩情相悅的出軌，沒計入暴力脅迫、酒醉引誘、萍水相逢等婚外性行為。

我相信在傳統的中國社會，女性婚外性關係的比例會低於15%，但到底有多低，這也無從考證。只要這個比例超過1.35%，繁字輩孔姓人士的74代母系祖先，至少有一人曾有婚外性關係。如果計入暴力、脅迫、引誘等原因，繁字輩孔姓人士的母系祖先有婚外子女的機率其實相當高。

就算繁字輩孔姓人士的血統純正，他們「孔子後人」的稱號還是笑話一個！

根據遺傳學，兒子的基因1/2繼承自父親，孫子1/4繼承自祖父，曾孫1/8繼承自曾祖父⋯⋯。經過74代的傳承，繁字輩孔姓人士的基因，來自孔子的百分比，在小數點以下22位數。憑如此薄弱的基因關聯，就宣稱他們是「孔子後人」，這在我看來還是一個笑話！

我的結論是，繁字輩孔姓人士就和你我一樣，只是一般人。他們的德行、才幹、修養、學識⋯⋯等個人條件，與孔子幾無瓜葛。他們「孔子後人」的稱號只是個笑話，沒必要當神話流傳，或拿來放大他們的言論聲量。

（美國大學教授）

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