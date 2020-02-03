法操》《檢方的罪人》：沒有從不說謊和永遠說真話的人

身為一個法律工作者，在面對刑事案件時，遵守刑事訴訟法的程序規定尤其重要。或許有人會認為，追訴權時效使這種罪犯逍遙法外並不合理，但追訴權時效存在的意義，是為了維護法安定性和成本考量。

《檢方的罪人》（圖片來源：GaragePlay）

◎法操司想傳媒

《檢方的罪人》是2018年上映的一部日本電影，由木村拓哉、二宮和也主演，改編自同名小說，故事描述一對夫妻遭到殺害，其中的犯罪嫌疑人與一起多年前的殺人案件有關。年輕的沖野檢察官與帶領他的最上檢察官，在偵查這起案件的過程中產生意見分歧，並隨著時間進行，不為人知的真相逐漸浮出水面。

殺人嫌疑犯 牽扯多年案件

主角沖野啟一郎是一位年輕檢察官，在受訓完畢後分發到主角最上毅的檢察署，最上同時是沖野受訓期間的檢察官講師。在一起刑事案件中，一對老夫婦在家裡遭到殺害，檢方掌握到6位嫌疑人，並在一一排除不在場證明後，鎖定一位嫌疑人松倉，而松倉曾在多年前涉嫌殺害學生宿舍管理員的女兒由季，卻因證據不足，加上案件已過追訴期，而逍遙法外。

最上在學生時期時，曾住在由季所在的學生宿舍，與由季關係良好，因此在調查之初，就對松倉抱持敵意。在沖野的訊問下，松倉終於坦承當年就是他對由季痛下殺手，加上松倉曾和老夫婦借四十萬賭馬，並在案發當天互通簡訊，使最上更加確信松倉就是本案的兇手。然而，松倉卻矢口否認自己殺了這對老夫婦。

在聽完松倉的自白後，最上與他的團隊全力搜查松倉犯案的證據。在此同時，其中一位嫌疑人弓岡在酒館與人聊天時，無意間透露未在媒體上揭露的犯罪事實，使沖野開始懷疑弓岡的身分。另一方面，最上雖也察覺弓岡的異狀，但面對曾殺了由季的松倉，最上是否還能秉持公正的心與判斷，找出真正的兇手。

追訴權時效 規定有其意義

在觀看本片時，一個不斷會被提出的問題是：正義是什麼？正義是否有標準答案？誠如片中的松倉，他殺害由季的行為天理不容，但卻因為案件已過追訴權時效，而無法起訴他。遇到這種情況時，如果檢察官無法用法律制裁他，那私刑是否會是實踐正義的另一種方法。這樣的問題，尤其在英雄電影中時常發生。

然而，身為一個法律工作者，在面對刑事案件時，遵守刑事訴訟法的程序規定尤其重要。或許有人會認為，追訴權時效使這種罪犯逍遙法外並不合理，但追訴權時效存在的意義，是為了維護法安定性和成本考量。簡單來說，國家要追訴一個年代久遠的案件並不容易，相關證據的蒐集也會日漸困難，加上維持社會秩序的安定，可以說追訴權時效是一個權衡之下所做的規定。

本片中提到，日本在2010年通過重大刑案無追訴權時效的法案，而我國在去年也修正相關條文。刑法第80條原規定，犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，追訴權時效為三十年；經過修法後，增加但書發生死亡結果時，即無追訴權時效。因此可見，追訴權時效存在與否以及該訂多久，都需要衡酌不同刑責和社會現況謹慎考量。

遵守法定程序 尋找正義所在

延續對正義的思考，另一個會提出的問題是，誰是片中的好人和壞人。松倉作為曾犯下殺人案的兇手，在過去的案件是壞人，但不能就此推斷他是下一個案件的犯人，這就是刑事訴訟法無罪推定原則的重要性。

從另一個角度想，檢察官作為追訴犯罪的角色，雖然代表正義的一方，但如果摻入過多個人情感，甚至違反相關法定程序，那就有可能導致不正義的結果。片中沖野對最上曾說：「執著於自己正義的檢察官，肯定會淪為罪犯。」尤其手握公權力的檢察官，偵查犯罪雖然是職責，但刑事訴訟法第2條也強調，對被告有利及不利的情形，都應一律注意。

這部片除了以一起殺人事件為主軸，導出對正義的討論外，也涉及政治、意識形態等議題，劇情緊湊豐富。如果單從法律面的角度來看，或許能簡單對片中每位主角的行為作出評價；但社會上的問題，從來就不是單靠法律就能解決，本片提出的這些問題，值得讀者細細思考。

本文經授權轉載自法操 《檢方的罪人》：沒有從不說謊和永遠說真話的人

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