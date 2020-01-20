法操》界外球砸壞我的車！「誰」來賠我？

比賽（練習）過程所擊出的「界外球」，不僅有機會造成觀眾受傷的情形，有時更會飛出棒球場外，導致附近居民的私人財產受損。此時，應該由「誰」負民事責任呢？

情境照。（資料照）

◎法操司想傳媒

三重棒球場於2018年底啟用，作為基層棒球訓練基地使用，然而，當地居民卻對此感到憂心，自從球隊進駐練習後，便時常在球場周圍撿到棒球，甚至砸破了車輛的擋風玻璃，深怕哪天就會砸中附近的行人。而比賽（練習）過程所擊出的「界外球」，不僅有機會造成觀眾受傷的情形，有時更會飛出棒球場外，導致附近居民的私人財產受損。此時，應該由「誰」負民事責任呢？

球員擊出「界外球」砸壞他人財產，是否構成民法第184條侵權行為呢？

民法第184條：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」

民法上所稱的「過失」，通常是指「違反注意義務」，被認定為有「過失」。民法規範更進一步的將注意程度區分為三種，由高至低分別是「抽象輕過失」、「具體輕過失」以及「重大過失」。所謂的「抽象輕過失」，就是指：按照一般社會觀念來說，具備相當知識經驗與誠實勤勉的人所應該達到的注意程度，這也正是民法第184條第1項前段所要求的注意程度。

依照民法第184條第1項前段，球員所應具備的注意程度是「抽象輕過失」，簡單來說，球員擊出界外球致他人財產有損失，是否應該負損害賠償責任？球員必須是違反「按照一般社會通念，擁有相當棒球知識經驗與誠實勤勉的人所應具備的注意程度」，此時，該球員才須依法對財產受有損害的人負責。

然而，縱然是擁有相當棒球知識經驗且誠實勤勉的職業選手，都無法在比賽當下預見自己所揮擊的球是否會變成界外球，甚至是加以控制自己所揮擊的力量、角度等，實在是很難想像經驗豐富的職業選手能做到這種地步。因此，應認為擊出界外球並沒有違反「抽象輕過失」的注意義務，經由論述所得出的結論，似乎是球員不必對此負損害賠償的責任。

中華職棒對球員擊出「界外球」砸壞他人財產，是否構成民法第184條侵權行為呢？

根據臺北地方法院 100 年消字第 21 號民事判決，法院認為當中華職棒挑選合法的棒球場作為比賽地點，且觀眾席的設置與配備都符合相關規範，此時，中華職棒並未違反相關的法令。據此，只要符合上述條件，中華職棒無須依民法第184條而負損害賠償責任。

咦！？怎麼好像都沒有人要負責的樣子？

依照現行民法就侵權行為的規範下，儘管界外球確實是造成他人受有損害，但按照法條操作與論證的過程，將得出「沒有人需要對此加以負責」的情形，也許大多數人在法感情上難以接受，然而，實際上發生這種情況時，球團、主辦單位為了維護商譽，也有可能私底下對受有損害的他人進行賠償（和解）。

參考資料：



1.https://www.rmim.com.tw/news-detail-9030



2.https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=287518



3.https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/345832



4.https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2760605

本文經授權轉載自法操 界外球砸壞我的車！「誰」來賠我？

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