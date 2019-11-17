法操》棒球與法律—界外球到底是「誰」的呢？

這種長期以來在球場發展的「撿球」文化，到底有沒有法律上的爭議呢？難道只要撿到就是球的所有權人嗎？球團能不能依法請求觀眾返還棒球呢？

◎法操司想傳媒

對於進場觀賽的觀眾而言，除了能夠欣賞令人熱血沸騰的棒球比賽外，最令人（球迷）興奮的環節，果然還是撿一顆界外球回家作紀念了！今年4月時，UBL大專棒球聯賽於天母棒球場舉辦，由於該比賽未向觀眾收取門票，大專院校體育總會便請撿到界外球的觀眾，將棒球返還給球團。不料，該名觀眾竟拒絕返還，甚至對介入協調的警方惡言相向。

這種長期以來在球場發展的「撿球」文化，到底有沒有法律上的爭議呢？難道只要撿到就是球的所有權人嗎？球團能不能依法請求觀眾返還棒球呢？

球團能依民法第767條請求觀眾返還界外球嗎？

民法第767條：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」

必須先說明的是，球團之所以願意讓球迷撿取界外球作為紀念，往往是因為球迷購票進場觀賽，基於回饋球迷長年支持的立場，而不主動向球迷索取本屬於球團的界外球。然而，按照一般觀賽經驗來說，若是球團希望能夠回收界外球繼續使用，或者是轉贈給其他球團時，通常都會在賽前進行廣播，希望觀眾能夠返還撿到的界外球。據此，依民法第767條第1項的規定，球團本來就是球的所有權人，自然能請求撿到界外球的觀眾返還棒球。

如果觀眾拒絕返還棒球，會有法律上的責任嗎？

由於界外球仍屬於球團所有，若是觀眾不願意返還棒球的話，此時，觀眾依照民法第179條、第184條等民法相關規定，須負返還義務之外，假如球團因此而有額外損害時，也須要負損害賠償責任。

會！不只民事責任，還可能有刑事責任！

如果以為「不還球」只需要負民事上的責任就好，那可就大錯特錯了！在上述這種情況下，也是有可能構成刑法上的竊盜罪的。讓我們逐一檢視竊盜罪的要件，大家很快就能明白為什麼了！

刑法第320條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。」

按照竊盜罪的客觀構成要件，必須符合：

竊取：就是指「非經他人同意而取得該物」，所以，並不是在沒有人注意的情況下，偷偷摸摸得拿走他人的物品，才算是「竊取」唷！

他人之動產：簡單來說，就是他人所「持有」的動產，就算實際上持有該動產的人並沒有所有權，仍然有符合這項要件的要求。

另外，竊盜罪對於犯罪人的主觀也有所要求，必須符合：

竊盜故意：儘管法規上沒有明文寫到「故意」的要件，但是按照刑法第12條的規定，刑法只處罰出自於於故意或過失的行為，並且過失行為的處罰，必須以有特別規定為限。因此，既然刑法第320條沒有出現「過失」的要件，便是指必須要有「竊盜故意」。

不法、所有意圖：行為人明知道自己並沒有擁有權利取得該物，並且想排除他人使用，而為自己利用的意思。

所以，當球團於賽前已進行廣播，希望能夠回收界外球的話，原則上已表明不願意由他人取得棒球。因此，觀眾在已經接收到廣播訊息的情況下，並且界外球仍然在球團所能支配的範圍內，而仍然不願意返還撿到的界外球時，確實是很有可能構成竊盜罪的！

互相尊重，開心看賽，安全回家！

界外球砸傷觀眾固然是球場難免出現的突發狀況，不過更多時候是觀眾在半局結束後，主動向球員索取棒球，球迷爭先恐後的推擠而導致意外的發生。從另一方面來看，雖然職業選手受到球迷的支持與喜愛是好事，但如果球迷一味得要求選手給球、簽名，也是會造成球員方面的困擾。因此，與球員、主辦單位互相尊重，不為界外球爭奪推擠，平安安全的回家，才能達到開心看球賽的目的！

參考資料：

拿球當紀念品但也別失了格調



棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種

本文經授權轉載自法操 棒球與法律—界外球到底是「誰」的呢？

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