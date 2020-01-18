自由限時批》韓劇續未了

杭東

如果認為2020大選結束了，一切都安好，那就是災難的開始！因為中共製片人、紅媒導演、男主角韓國瑜及蹭韓配角、數十萬鐵粉等，均未退場，仍呈游擊狀態。而此有如早年的國共內戰，抵是角色換成國共vs美台的型態而巳。

簡言之，習大大勢將撤換國台辦主任劉結一究責（已派中紀委調查。而香港中聯辦主任王志民調，由狠角色駱惠寧接，就是例子），故國台辦近來的狂吠，或國台辦掌控的台灣媒體集團頻興風作浪（近日旅美歷史學者余英時，便警告：部分台媒幾乎變中共人民日報），力圖突破自保，豈是偶然；猶不斷驅使韓國瑜和韓粉續攤，打高雄保位戰及進軍國民黨主席，藉以加速「紅統化」。令人悚然。

又如幕後安排的國民黨代理主席林榮德（台商。為國台辦外圍組織的「台企聯」副祕書長）出任，讓國民黨「名符其實」淪為國台辦的「附庸」，像吳斯懷敢堅拒辭不分區立委，已是不言而喻了。

當前民主台灣最大的隱憂，仍在數十萬韓粉不散，實不容坐視，亦須循法理情方式化解。此復易使中共和紅媒從中操弄製造仇恨對立鬥爭（韓粉依然出征，連財經媒體人謝金河亦遭波及），且沒完沒了，成何體統？！此更須國安五法及反滲透法的嚴正執行，否則安無寧日，影響國家安危和經濟建設頗大，不容小覷！

韓國瑜令人可懼之處，乃在反覆無常，能屈能伸，言行乖張（卻能使部分支持者「死忠」），堪稱「毒蛇」型的政客，主要在能蠱惑韓粉不離不棄（胡說八道，私德穢行，新莊王小姐等等，都沒關係，還當神和英雄膜拜，不可思議），得以群聚四處流竄（造勢），造成552萬紀錄能量，值得正視。

韓國瑜令人可懼之處，乃在反覆無常，能屈能伸，言行乖張，堪稱「毒蛇」型的政客。（本報資料照）

現除蔡英文的817萬能擋「韓流」外，觀察目前在藍綠白的政治人物，不是老的老，少的少，或歴練不足，尚未見卓然、突出、亮眼、崢嶸者，或有如蔡、韓般具魅力型、能凝聚不同族群的人物，四年後，綠營的抗韓者在哪？（除非韓退出政壇）這才是令人憂心的地方。

是以，韓即便被罷，仍能奪下國民黨主席，這也是中共和紅媒特別青睞韓之處，更是不惜工本，不計成敗的操弄，企以內外夾擊，產生往昔的滅國民黨的「北平效應」，期配合「武統」併吞統一台灣！

所幸，近20多年來台灣民主化，自助人助，並和美國回復五十年前的軍事經易緊密合作關係，建立印太區域反中共聯盟防線；得藉「美國因素」在2020大選中化險為夷，未使中共「92共識」及和平統一的「一國兩制」得逞，反讓中華民國台灣能跳出統獨窠臼，邁向民主自由康莊大道，得到國際社會的肯定和尊敬！

為使民主台灣長治久安，當務之急，必須貫徹民主法治意志和執法勇氣，不可婦人之仁！否則養癰貽患，後患無窮！

當前要務，須先切斷國台辦和紅媒通路，並全方位改善媒體，不容假新聞混淆視聽，危害國安，及依反滲透法防阻「紅統」黨派及媒體，影響國安和社會安樂。

根據本月15日公布施行的「反滲透法」，係指行為人在「知情」的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助，進行「滲透作為」，包括違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉。目前有關紅色媒體滲透、敏感科技保護等部分，未來亦應修法及早納入規範，以免漏失，影響國安。

目前以美國為首的民主國家，紛紛針對中共祭出反滲透法，主要是北京多方利誘威嚇竊取軍經科技機密，猶打著民主反民主滲透破壞無遺，引起公憤，進而合作抵制！

對民主台灣而言，常年深受中共「文攻武嚇」威脅廹害，即便和平交流，亦復不對等矮化，充滿併吞敵意，自須强化心防、國防、國安，使人民能安居樂業！

如今817萬巳用選票向中共喊不，當局應乘民氣可用之時，更應乘勢利便，多管齊下，整飭境內紅色滲透，積極維護國安，大家安心，才是正辦！

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