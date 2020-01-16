自由限時批》韓國瑜當庶民算了！

董森霖

在817萭新民意結構下，「挺民主主權，顧經濟民生」的中華民國台灣主軸路線鮮明！被國際社會視為親中、國際媒體評為「醜陋政客」的韓國瑜，不必再玩北風北爭奪老K黨魁的把戲，放國民黨年輕（中壯）世代一條活路吧！

而今高雄「罷韓」勢在必成，不如放下一切當個庶民，頤養天年，留點餘德給子孫。

就政治現實面，台灣政壇大起大落者，不勝枚舉。竄紅之時，巴結者衆，走路有風，像當年號稱「第一戰艦」的朱高正（留德博士）而今如何？又如連選五次總統的宋楚瑜，當年何其叱咤風雲，這次僅獲60萬餘票，連手創的親民黨，在國會的席次都一舉歸零，可見政治何其殘酷，如不能面對，只有隨風而逝，無可奈何。

韓國瑜自稱相信天意和民意，結果答案是「天厭之，民亦棄之」！如果回顧他拿下高雄後的狂妄言行點滴，背信忘義，縱容韓粉施虐，又毫無建樹，便落跑「出征」競逐大位，還說「沒有對不起高雄人！」猶嘲諷「罷韓」大遊行的旗幟是「遮羞布」等，諸此傲慢、霸凌種切，有情有義的高雄人莫不痛徹心扉，通通反映在此次大選的高雄109萬選票上，則是「罷韓」必成的報應！

高雄市長韓國瑜。（資料照）

依2018年高雄市長選舉總選舉人數228萬1338人換算，高雄市民要罷免韓國瑜，要有2萬2813份連署提案；提案成立60天內，只要有22萬8134人連署讓罷免案便告成立；投票時除同意票要多於不同意人數，並達到57萬0335人同意便過關。現在的109萬己變成未來「罷韓」的答案！

再者，唸過北大九年的韓國瑜，只有流氓氣、霸氣，卻無才氣和運氣，偏要效顰毛澤東鬥爭術皮毛（老毛飽學經綸，床頭邊都是書），頻夥同背後靈一般的親中媒體製造仇恨、對立、撕裂族群，乃至層出不窮的假訊息，蠱惑民心等，又以「92共識定海神針」，與北京暗通款曲，將民主台灣攪得「天翻地覆」，並利用韓粉脅衆搞數十萬大造勢，讓台灣上空瀰漫一股邪氣，人人自危，恐懼不安！

若不是香港悲壯慘烈的「反送中」爭民主運動，一幕幕的上演，引發「亡國感」，激發久己沉蟄、追求自由民主及年輕世代的危機感，勇敢奮起展開大反撲，創下亮眼的75%左右高投票率紀錄，才力挽狂灁，化險為夷，否則台灣勢將淪為萬劫不復之地！

如今韓國瑜竟把高雄當「酒店坐枱小姐」，說「對不起，好久沒陪大家了」。簡直吃盡高雄人豆腐，羞辱到家！從不檢討自己在大選中的各種惡劣言行及作為，害慘多少人，反故作「可憐」狀，欲保市長位子，暗地則運作奪國民黨主席，圖隱瞞「再起」的野心，把民眾當白痴呼攏，其心可誅！

例如大選期間，常出爾反爾（還講「誰說的？」）其翻臉無情夠狠毒（對待黃光芹就是明証），且不顧形象，各種穢言紛紛出籠（恁爸、下半身、偷看大腿等下三濫），財務又交待不清（市長選舉補助金2千7百萬未捐公益、違建農宅、豪宅買賣、砂石案、王小姐600萬、總統競選政治獻金等，不一而足），惡形惡狀濫告、在政見會亂駡媒體等等，復欲借王立強共諜栽贜民進黨翻盤（今澳洲媒體披露真相驚人），在在立下最壞的教育榜樣，傷害下一代！國際媒體更冠以「醜陋政客」；而對自己孩子卻注意品德，猶出國深造、置產，還想移民，其自私自利，追求權慾，昭然若揭！

現為自保，能屈能伸太厲害了，或抬轎蹭韓者不放，居然效王莽謙卑，以柔性攻勢欲瓦解「罷韓」意志，而有「窮寇莫追」說流傳，萬不可上當！

有一歷史故事，說毛澤東在1948年，因反對美、蘇欲搞國共的「劃江務治」（就是經由談判停戰，國民黨政府保全長江以南省份，與中共以長江為界分治），寫下「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」名句，就是要「除惡務盡」，統治了中國大陸。今天民主台灣要確保，豈容親中派毀滅乎？

毛澤東並以「農夫和蛇」的故事告誡人民、各民主黨派、各人民團體，「不要憐惜蛇一樣的惡人，要用革命的方法，堅決徹底乾淨全部地消滅一切反動勢力」。以敵為師，值得借鏡！

事實上，中國歷史就有項羽沽名的故事。在秦朝末年，項羽（曾自封西楚霸王）和劉邦（後來的漢高祖）同時起兵反秦。劉邦先據秦都咸陽拒項羽。至項羽殲滅了秦兵主力，擁四十萬大軍入咸陽，為了避「不義」之名，未能利用優勢兵力消滅劉邦，結果後來「四面楚歌」，反被劉邦消滅。足見在大是大非之下，不能為「虛名」所害，值得吾人警惕！

韓國瑜從來不是一個做事的人，才德均差（司馬光曾才德兼亡謂之愚人，故有「草包」之稱），又好逸惡勞，有如江湖術士，詭謀多端，毫無科學理念和誠信，反很像老毛所形容「毒蛇一樣的政客」！此次大選的慘敗，並未給他教訓，因他以為「鬆散」的552萬票，是其「基本盤」，在親中媒體和蹭韓派慫恿下，欲借「改革」之名篡奪國民黨主席，期捲土重來！

殊不知552萬中真正挺韓者，根本不到百萭（即減去朱立倫2016年的381萬、2020年宋楚瑜失去的1百多萬）。也就是說，被韓極親中共拖累的基本盤，仍在300萬左右。如何去除「韓」化，改革調整回歸反共產、民主化、本土化、年輕化（60歲以上不可干黨政）路線，才是當務之急！否則在新民意817萬結構下，國民黨翻身戛戛乎難矣哉！

復次，吳敦義辭去前已將總統候選人補助1.6億、政黨補助2.4億花光光，尚欠8億8千萬退休金、黨務工作3億及每月3千萬等，皆須新黨魁解決，顯然唯有青壯實力派者，始能擔當。韓國瑜若欲逆襲，勢成國民黨歷史罪人！何况國民黨大選失敗檢討報告所列七大缺失皆指韓，已列入黨史矣。

是以，雲林田園將蕪，何不歸去，當庶民可也。

「三國演義序」 （羅貫中）有云：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮魚樵江渚上，摜看秋月春風，一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。」良可有悟也。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法