自由開講》你還要送民眾黨去當國民黨的第二「閨密」？

◎休喊

「超越藍綠」的口號，彷彿每隔幾年就會流行一次。2020年的選舉中，更至少有親民黨與民眾黨兩者，將所謂「藍綠不過半」與「關鍵制衡者」的構想做為號召選民投票的主要訴求。而對那些渴望能「下架國民黨」，又認同蔡總統的支持者們來說，你可能過去已經被親民黨給騙過一次了；那麼至少，這一次不要再讓同屬泛藍的「民眾黨」騙了你第二次。

對那些渴望能「下架國民黨」，又認同蔡總統的支持者們來說，你可能過去已經被親民黨給騙過一次了；那麼至少，這一次不要再讓同屬泛藍的「民眾黨」騙了你第二次。（資料照）

（一）第一閨密「親民黨」：好處你都有，轉身就向國民黨走

從2014年開始，親民黨這個傳統上均被歸類為「泛藍」的第三大黨，便開始採取著某種和國民黨刻意分割，並向民進黨與臺派示好的新戰略。而親民黨所做的兩件最有代表性的重大決定，包括在2014年時表態支持「太陽花學運」，以及宋楚瑜在政黨輪替後擔任了兩屆的APEC大使。

而包括在2016年時的「首都改革陣線」合作推出黃珊珊競選立委，以及蔡總統提名劉文雄任監察委員等，都可看出民進黨其實試圖在與親民黨合作，已重新建構著某種程度上的朝野合作與團結意識，而親民黨更在不斷試探地走出一條不同於國民黨的「自己的路」：

要泛藍不要「含淚」，騙臺派給橘「機會」：

親民黨使用「國民黨太爛」的直觀訴求，召喚藍營支持者投給一個「更好的自己人」，不用再「含淚投票」；再用「國家要前進」的論述，希望中間選民能給一個「能夠同時與藍綠兩大黨合作」的「通吃力量」更多選票；甚至是用「團結力量大」的旗幟，吸引那些綠營或臺派的支持者，來給那個「色彩不是那麼強」、「看起來可以合作」與「有助打倒國民黨」的泛藍政黨一些溫暖與機會──最後一個策略所吸引到的選票也許不是很多，那親民黨所藉此而實際收致的政治資本與媒體曝光，卻是最多。

但事實證明，親民黨從來都沒有要跟民進黨政府一起「共患難」或「同打拼」些什麼。無論年金改革、前瞻計劃、婚姻平權、國安五法或《反滲透法》，親民黨所代表的利益與立場幾乎與國民黨無異，甚至很多時候，唯一的顯著差別就只能說親民黨是一個「敢進場投票的國民黨」而已，不像國民黨反對的很大聲，卻總擔心選民憤怒而總在找理由逃避。

讓國民黨在國會「多一個黨團」，共同對付民進黨：

而利用著黨團協商與提案的機會，親民黨更是根本在協助國民黨好像「多了一個黨團」，可以有更多拖延時間與阻礙法案的機會──先從民進黨那得到許多機會，接著轉身就跟國民黨站在一起了大半任期，直到又再一次地選舉，才重新搬出那面蒙塵已久的「超越藍綠、制衡大黨」的旗幟出來大力揮舞。

如果你本來就是國民黨的支持者，又或者希望它們能再多一個側翼，那投給親民黨也是合理；但如果你自詡為臺派或者也支持蔡總統，則對給予這樣的「國民黨第二黨團」任何選票或溫暖，卻是大可不必。

（二）第二閨密「民眾黨」：走國親走過的路，力拼成「關鍵少數」

原本想接著將柯文哲市長的「臺灣民眾黨」做第二種類型的分析，但等到寫完了親民黨的部分再回頭看時，卻驚覺怎麼竟如此熟悉？──親民黨與民眾黨，不只擁有共同的「大咖友人」（郭台銘），並「共享」著郭家軍的不分區候選人與支持者；在主攻「藍綠一樣爛，只有我最行」這點上，兩黨也是完全一樣，而總在訴求自己能夠「制衡與超越藍綠」更是一樣──寫到這真讓人不禁納悶，其實它們合併不是比較快嗎？

如果硬要說有什麼明確表現出來的不一樣，那麼對同樣在許多關鍵議題上選擇搖擺曖昧，想充分評估過風向之後，再選擇最有利那邊去站的白橘兩黨來說，確實還是有戰術上的差別：

面對爭議，總是選擇切割與逃避：

面對爭議問題，親民黨會使用一些模糊如「需要再好好傾聽民意」的說詞來搪塞，或乾脆仗著沒人會來問自己而裝死躲過。而柯文哲與民眾黨則會先派人去說一些看起來很「超脫」（有時超脫的是藍綠，有時超脫的則是智商與常識）的發言，等引起輿論攻擊時再瞬間切割「那不代表本黨立場」（畢竟它們黨主席說：柯文哲的意志就是民眾黨的意志，而有時候連柯文哲自己的發言都可以不代表他自己的意志了，那還有誰能代表呢？）；或是，選擇躲在「人民有不表態的自由」的背後，乾脆什麼都不說，這樣自己也不會受傷。

差點忘了，民眾黨也喜愛使用那種「否定存在意義」的語法，來逃避所有它們還沒準備好要面對的議題：不管是國家主權與憲政議題、國家安全與國防政策、婚姻平權與性平教育、美臺關係與外交政策──只要是還沒準備好要面對，或是它們知道自己真實的主張拿出來不能看的，就一概使用「吼這不重要啦！現在真正要緊的是OOXX……」來唬弄過去，順便再把議題重新拉回自認擅長的領域。

轉移注意，學國民黨在擱置國家前進：

民眾黨這種愛迴避問題與轉移注意的戰法，其實不是獨創，不但親民黨使用過，甚至要認真的話，國民黨才算是發明這招的祖師爺。而國民黨和民眾黨在這點上唯一的差別，恐怕只是國民黨的用詞是一貫不變的「經濟成長」，而民眾黨則是換成了看似較新潮的「城市治理」。

而如果你還記得，在過去為期很長的時間裡，你不管跟國民黨說什麼，它們一概都會跳針著「那不重要，現在重要的是要拚經濟！」結果，馬英九政府的八年執政，並沒有看見國民黨替國家或人民拚到什麼經濟成果（兩岸買辦與政商高層們倒是賺了不少），但那些關於國防自主、國家安全、美臺關係、年金改革、轉型正義、長期照顧、同志婚姻、綠能發展、減稅加薪種種的改革與深化，倒是都被它們用了這樣的理由而無限期擱置下。

「比較有勇氣的國民黨」與「比較有力氣的親民黨」：

如果說，親民黨在國會裡就只是「比較有勇氣的國民黨」，那從民眾黨的眾人這一路以來，在各種選舉策略與公開發言的表現來看，恐怕也充其量就只是個「比較有力氣的親民黨」：兩者所信奉的價值，與面對許多關鍵議題上的態度完全如出一轍，未來可以想見，在與國民黨的合作結盟，以及在「泛藍」陣營裡扮演的角色，也會所差無幾；甚至差別可能只在：過去親民黨的席次充其量只能做國民黨的側翼，但民眾黨卻有可能在臺派政黨不過半的情況下，成為拿足以決定一切的「關鍵少數」力量。

各政黨的理念與主張本就有所不同，而「超越藍綠」與「監督制衡」的想法也確實有其必要──只是怕就怕，你以為是投給「超越藍綠」的政黨，卻是一天到晚依偎在國民黨身旁的泛藍閨蜜；你以為能夠給國會帶來「監督制衡」的力量，卻是讓那毫無中心思想的政客集合體，一面有機會吸取著各種資源與注目而不斷自我壯大，一面還以各種「科學」、「務實」與「安定」之名，和國民黨一切阻礙著國家的改革與進步，甚至是虛耗與犧牲著你我共同的未來。

國會已經有了親民黨，你完全不用再用手中的選票，送柯文哲的民眾黨進國會去，好當國民黨的「第二個閨密」。

（自由撰稿人、政治工作者）

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