漫遊藝術史》殺人魔的藝術收藏？─從韓劇《Item》漫遊西方藝術史

想像一個冷血殺人魔會喜歡哪種類型的藝術作品?此時在腦海中又會浮現哪些藝術家?透過韓劇《Item》中反派角色趙世煌(金剛於飾演)的複製品收藏,我們可一窺藝術作品隱含的寓意與劇情發展的微妙關係。

漫遊藝術史

【圖 1】趙世煌收藏全覽圖。

趙世煌的收藏共有13件,時間跨度為16至19世紀,主要藝術家有波希(Hieronymus Bosch, c.1450-1516)、提香(Titian, 1488-1576)、老布魯哲爾(Pieter Bruegel the Elder, c.1525-1530-1569)、葛雷柯(El Greco, 1541-1614)、卡拉瓦喬(Caravaggio. 1571-1610)、魯本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640)、斯奈德(Frans Snyders, 1579-1657)、卡拉契(Antonio Carracci. 1583-1618)、哥雅(Francisco Goya, 1746-1828)、傑里柯(Théodore Géricault, 1791-1824)、布葛赫(William Adolphe-Bouguereau, 1825-1905)【圖1】。

以上列舉的11位藝術家都是在藝術史上經常被提及的幾位經典大師,他們分別代表文藝復興、巴洛克、浪漫主義以及學院派藝術。熟悉藝術史發展的人或許會發現當中少了洛可可和新古典主義,但就師承或作品風格而言,哥雅亦有洛可可風格的畫作;傑里柯在確立其浪漫風格前也曾與新古典主義畫家蓋翰(Pierre-Narcisse Guérin, 1774-1833)學畫,因此趙世煌的收藏可說是囊括了西方藝術史的發展。

左【圖 2】趙世煌準備開啟密室。右【圖 3】趙世煌啟動密室開關。

以下簡述幾件作品及其如何呼應劇情與角色遭遇。劇中的趙世煌是一位具有反社會人格的財團董事長,其所作所為只為了證明自己是神,並且使用具有神奇力量的「物件」操縱別人的生死。而這些「物件」被放在其收藏後方的密室【圖2】,其開關就潛藏在畫作右下方的簽名【圖3】。這件名為《在地獄的但丁與維吉爾》(Dante and Virgil in Hell, 1850)【圖4】,是19世紀學院派畫家布葛赫受但丁《神曲》(Divine Comedy)啟發所描繪的廝殺場景,畫面中央為咬住卡波基奧(Capocchio)不放的詹尼·斯基奇(Gianni Schicchi)。如此激烈的纏鬥近似劇中趙世煌迫切地折磨男主角姜坤(朱智勛飾演)【圖5】,也與哥雅《揮棍打鬥》(Fight with Cudgels, 1820-1823)【圖6】中兩人鬥毆的景象有異曲同工之妙。兩件作品皆表現血腥、暴力的場面,布葛赫運用精湛的繪畫技巧表現男性的肌肉與動作,使整體畫面充滿肅殺之氣;哥雅作品中左側的人物頭部滲出鮮血,看似單純的打鬥卻是藝術家晚期表現人性黑暗面的「黑色繪畫」。

【圖 4】William Adolphe-Bouguereau, Dante and Virgil in Hell,1850. Oil on canvas, 280 x 225 cm, Musée d’Orsay.

劇中男主角飽受精神與肉體的磨難,與作品中的神話寓意形成有趣的對話。如普羅米修斯(Prometheus)因觸怒宙斯(Zeus),每日必須承受被老鷹啄食肝臟的痛苦《被縛的普羅米修斯》(Prometheus Bound, 1618)【圖7】;瑪西亞斯因挑戰阿波羅而被剝皮而死《被剝皮的瑪西亞斯》(Flaying of Marsyas, c.1570-1576)【圖8】。兩個神話故事都在告誡不要得罪神,否則將會有嚴重的後果,正如自認是神的趙世煌對於阻礙其計畫者一律格殺勿論。

左【圖 5】兩位主角打鬥場面。右【圖 6】Francisco Goya, Fight with Cudgels, 1820-23. Oil on canvas, 123 x 266 cm, Museo del Prado, Madrid.

趙世煌的最大計畫即是把民眾引到地鐵站,藉由讓列車失控引發大規模的死傷,人們倉皇而逃的景象【圖9】也和《大洪水》(The Flood) 【圖10】、《梅杜莎之筏》(The Raft of the Medusa)【圖11】的船難意象有所連結。有人只顧自己生存而不願向其他受困者伸出援手,究竟是天災還是人禍,著實也是導演在劇中要讓觀眾思考的問題,人們往往因為己身之欲而害了自己與他人。

左【圖 7】Peter Paul Rubens, Prometheus Bound, 1618. Oil on canvas, 243 x 210 cm. Philadelphia Museum of Art.右【圖 8】Titian, Flaying of Marsyas. c.1570-76, Oil on canvas, 212 x 207 cm. Archdiocesan Museum Kroměříž, Archbishopric Castle Kroměříž, Kroměříž.

【圖 9】列車失事後的搶救畫面。

《Item》一劇主要圍繞在趙世煌想要收集所有神奇「物件」藉以到達「心願之屋」【圖12】,不惜傷害所有阻撓他的人。心願之屋是天堂的象徵,趙世煌因從小喪母、缺乏父愛,一心想到天堂見他的母親,而這座通往天堂的心願之屋就像是老布魯哲爾筆下的《巴別塔》(The Tower of Babel)【圖13】,最終沒有任何人可以抵達上帝的國度。

左【圖 10】Antonio Carracci, The Flood, 1616-18. Oil on canvas, 166 x 247 cm. Musée du Louvre. 右【圖 11】Théodore Géricault, The Raft of the Medusa, 1818-19. Oil on wood panel, 491 x 716 cm. Musée du Louvre.

經過上述畫作與劇情的比對,筆者認為趙世煌的收藏與其性格、行為,甚至是全劇的故事情節有許多相通之處。同時在這些畫作中,也可見藝術家如何再現與轉化現實中的可見與不可見,藝術反映生活且在生活中找到其表現方式。本文藉由電視劇中出現的幾幅畫作,試圖讓這些沉重、令人望而卻步的歷史畫有一個全新的觀看視角。畫作的寓意在戲劇中找到了替身,但說穿了不論是藝術家所描繪的或電視劇所上演的,不正是你我的人生故事嗎?

趙世煌的收藏清單

1. Hieronymus Bosch, The Last Judgment, c.1482. Oil on wood triptych., Academy of Fine Arts, Vienna.

2. Titian, Flaying of Marsyas, c.1570-76. Oil on canvas, 212 x 207 cm. Archdiocesan Museum Kroměříž, Archbishopric Castle Kroměříž, Kroměříž.

3. Pieter Bruegel the Elder, The Tower of Babel. Oil on wood panel, 60 x 74.5 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

4. El Greco, Laocoön, 1610-14. Oil on canvas, 142 x 193 cm. National Gallery of Art, Washington D.C.

5. Caravaggio, Saint Jerome Writing, 1605-06. Oil on canvas, 112 x 157 cm. Galleria Borghese.

6. Peter Paul Rubens, Massacre of the Innocents, 1611-12. Oil on canvas, 142 x 182 cm. Art Gallery of Ontario.

7. Peter Paul Rubens, Prometheus Bound, 1618. Oil on canvas, 243 x 210 cm. Philadelphia Museum of Art.

8. Frans Snyders, Dogs Fighting in a Wooded Clearing. Oil on canvas, 173 x 242 cm. Private Collection.

9. Antonio Carracci, The Flood, 1616-18. Oil on canvas, 166 x 247 cm. Musée du Louvre.

10. Francisco Goya, A Pilgrimage to San Isidro, 1819-23. Oil on canvas, 140 x 438 cm. Museo del Prado, Madrid.

11. Francisco Goya, Fight with Cudgels, 1820-23. Oil on canvas, 123 x 266 cm. Museo del Prado, Madrid.

12. Théodore Géricault, The Raft of the Medusa, 1818-19. Oil on wood panel, 491 x 716 cm. Musée du Louvre.

13. William Adolphe-Bouguereau, Dante and Virgil in Hell, 1850. Oil on canvas, 280 x 225 cm., Musée d’Orsay.

參考資料

本文經授權轉載自漫遊藝術史 殺人魔的藝術收藏?─從韓劇《Item》漫遊西方藝術史

