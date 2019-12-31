自由開講》「韓化」的張前院長已經回天乏術

王海航

「一國兩制」在國民黨內部和邊緣人士儼然已經形成一個無窮迴圈，這一點在國民黨副總統候選人張善政身上更是充分顯現。

近日，張善政接受《德國之聲》專訪說出「習近平與民進黨污蔑九二共識」時，再次在此議題上表現出國民黨對於「九二共識」的自欺欺人與自相矛盾。一般人對於國民黨的兩岸關係立場已經看不清、聽不明，更讓具有一般邏輯思考的人民對於張善政的說法是「有看沒有懂」。

如果對岸並不承認「一中各表」是「九二共識」的前提，那「九二共識，一中各表」，老共怎可能承認，又怎可能會釋出善意呢？張前院長是活在自己的世界，隨口說夢話嗎？（資料照）

以往國民黨副總統候選人張善政的兩岸關係立場，曾堅持不要再講九二共識，因為他當時認為，九二共識是一個撲朔迷離的概念，不僅國民黨內部都沒有共識，而且將成為國民黨內部意識形態紛爭侵蝕的來源。但如今，既然成為國民黨副總統候選人，對於總統候選人韓國瑜所尊崇有加的九二共識，也不得不採取嫁雞隨雞、嫁狗隨狗的立場，跟著喊起打從心裡完全不認同的口號。看看張善政接受採訪的說法，有多麼自相矛盾吧：

「九二共識被污蔑，被對岸污蔑，被民進黨污蔑，它真正的意思是『一中各表』，要綁在一起。『一中各表』對岸接不接受？這態度一直很模糊。我那個時候講『九二共識』不要提是因為，如果『九二共識』的前提是『一中各表』，對岸說對不起我不承認『一中各表』，那『九二共識』就破產。現在呢，我們試探一下，所以你看我們的兩岸政策，我們把『九二共識』跟『一中各表』綁在一起。我們現在是8個字，不是4個字對岸反應什麼。這個是我覺得對岸善意的釋出。但是民進黨，明明對岸有講，『九二共識』不是『一國兩制』………」

這段張善政回應媒體的文字，筆者相信有正常識別能力的人應該都有看沒有懂。如果對岸並不承認「一中各表」是「九二共識」的前提，那「九二共識，一中各表」，老共怎麼可能會承認，又怎麼可能會釋出善意呢？張前院長是活在自己的世界，隨口說了自己的白日夢話嗎？

「所以現在我們講說，『一中各表』的『九二共識』，對岸沒說話，表示說現在他基本不反對這個東西。但是他接不接受還不知道。國際的東西不是零跟一。有一個模糊空間。我們希望在模糊空間成為台灣最大的空間。就這麼簡單。」

張前院長又自打嘴巴地說「（中共）接不接受還不知道」，又是一記自己掌嘴50下的模式，國民黨的兩岸政策已經循著韓市長的一貫脈絡在「有和沒有之間」。

「韓化的張前院長」此後繼續與德國之聲記者，玩死不認錯的文字遊戲。持續在九二共識、一中各表、以及在之前說過的承諾是否落實上打轉。完全承襲韓市長團隊一貫狡辯的話術模式。

張前院長，你若承認「一國兩制」並沒有錯，只是台灣民眾無法接受而已。根本沒必要背棄過去自己一貫的原則，拿你康乃爾博士級的狡辯專業做無法自圓其說的言論。張前院長，承認錯誤並不可恥，可恥的是你居然逃避不敢承認！難道韓市長團隊都如此一鼻孔出氣嗎？

（資訊工程師）

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