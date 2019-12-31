自由開講》中共的公然介選，台灣人民必須謹慎以對

吳言之

近日一份署名「深圳台商協會」的通知，提醒所有在深圳的台灣人，凡回去投2020大選的人，每人都可以補助機票400元人民幣，折合台幣約2000多元。過去中國介選計畫很少見諸報端，或是明文白紙黑字，此次卻是透過台商系統直接釋出補貼方案，形同透過中共之手進行買票，台灣人必須謹慎以對中共赤裸介選的行動。

雖然這份深圳台商協會的文件，並未指明受指示來源，也未明言必須投給誰。然而，深圳台商協會的組織章程就表示「協會的宗旨是：遵守中華人民共和國憲法、法規和政策。」深圳台商協會必須遵守共產黨的「憲政」與法規，這樣的立場絕不可能不支持國民黨及相關泛藍團體，應該是非常明顯之事。而深圳台商協會這些機票補助經費，究竟來源是哪？又是受誰指示動員？都很值得台灣人民謹慎思量。

大家更別誤會的是，許多人會說，反正台商就算受補貼回台投票，也沒有人知道他的投票意向，這就大錯特錯了。根據最新的新聞資料，目前北京已派有相關在台代理人，深入地方鄰里監票，精算開票成果，以此了解最後的投票結果，與台商投票意向的關聯性。

這招最狠之處在於，假若你的選區是親綠為主，你為避免落井下石，幾乎是不敢回去投票的。為了避免惹禍上身，可能反而只有親藍又在國民黨優勢選區的台商，才敢回台投票，可以藉由滲透監票系統來達到妨礙台商選票的實質效用。

據稱中國將動用在台基層組織，到投票所外盯場催票，同時初步計算選票回傳。（本報合成）

而《反滲透法》此時的難能可貴，也就在於它明文授權懲辦中共介選的協助者。假如台灣人接受中國指示，協助影響選舉，包含轉手資金等行為，均有明確罰則。第四條就載明：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條、公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。」

總之，台灣不能再任由中共佔著台灣民主制度之便，行妨礙民主之實的行為。我們必須拿出實質作為，避免再有特定機票補貼，或是北京代理人侵門踏戶站崗投票所，恐嚇台灣人民自由投票的意願。

事實上，中國對台的介入已經不僅是表面上的投票行為，包含對台灣內部的資訊都非常積極干預。交大科法所教授林志潔教授在「從紅色產業鏈到紅色資本─論違法中資之管制與相關法制之革新」研討會指出：「2016年至2017年間，中國商人任國龍透過外國投資人機構，違法大量買入大同公司股票，並非單純為了炒股獲利，也和大同公司建構管理台灣戶政、地政、出入境管理系統、國防部電子公文交換系統等有關。」

我們必須回頭仔細想想，如果中共的入侵若此之深又廣，台灣人民還能不警醒嗎？還能投票給那些中國背後指示資助的特定候選人嗎？

現在是台灣非常重要的關鍵時刻，請一起抵制那些台商後援會受中共指使力挺的候選人，讓中國知道我們絕不讓任何有敵意的境外勢力，干涉台灣內政！

（政治工作者）

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