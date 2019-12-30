自由開講》反滲透法是炸彈？

吳嚴

在本周所舉行的一連串總統政見發表會及辯論會中，反滲透法一直是討論的話題之一。雖然蔡英文已經針對國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜對該法案的疑慮，不斷的解釋，並且認為如果對法案有疑慮，應該理性討論，但是我們看見國親兩黨的候選人，依然繼續用著煽動語言，表達不應該通過「反滲透法」。

韓國瑜不僅在辯論會中顛倒是非，說「反滲透法」是野蠻立法，忽略程序正義，更加碼說出「反滲透法是讓台灣人民，每一個人脖子上綁一顆炸彈，隨時犯法，遙控器、引爆器在民進黨的手上」。

可是實際上，從中共代理人法推出到反滲透法的立法過程，其實到現在已經半年有餘，可是我們看到國民黨，不是惡意杯葛，就是不參與討論，甚至還加碼推出更不理性、更包山包海的「反併吞法」，真讓人猜不透到底國民黨的居心何在。

國、親與其扭扭捏捏反「反滲透法」，不如大方學習統促黨、新黨承認「就是認為台灣要靠中國才能生存，只有被中國統一才有活路」。（資料照）

更何況，和「反滲透法」擁有類似概念的立法，並非只有台灣而已，澳洲、紐西蘭、英國、美國、德國、加拿大等國，在面對中國力量對於民主的侵害時，都有拿出相對應的法案，甚至紐西蘭還在一天內就完成立法，這種在台灣具有高度共識的法案，已經討論了半年，到底哪裡「倉促」立法了？

而且「反滲透法」的內容，說真的也已經有非常明確的規範，其重點就是「不得受境外敵對勢力的指示、委託與資助，從事特定違法行為」。如果你不拿中國的資助，你要做什麼交流，甚至發表挺中國的言論都沒有問題，哪裡有炸彈？

所以從韓國瑜、宋楚瑜如此反對「反滲透法」，其實我們就不難看出端倪，雖然他們兩位都打著為了民生、兩岸交流，民主自由的大纛，但是實際上說穿了，不就是因為擔心立法一過，可能就會斷了金援，畢竟國民黨在中國的買辦，早就已經不是秘密了。

說真的，反制中國已經是台灣人的共識，國民黨、親民黨與其在那邊扭扭捏捏，想要鈔票又想要選票的，讓人不恥，不如就大大方方的學習統促黨、新黨承認「我就是認為台灣要靠中國才能生存，只有被中國統一才有活路」。

真的不要在那邊口口聲聲說要守護中華民國，又不肯選擇要和民眾站在一起為了守護中華民國而努力。如果說反滲透法是炸彈，那也是對你們來說才是吧？

（自由評論者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法