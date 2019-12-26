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自由開講》國民黨批評的酬庸肥貓，林郁方過去根本不管

2019-12-26 16:04
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陳中成

台北市第五選區（中正、萬華）立委激戰，由現任的無黨籍立委林昶佐和國民黨籍的前立委林郁方對壘，選情激烈。面對選戰劣勢，國民黨日前由總統候選人韓國瑜提出民進黨「十大酬庸肥貓」，盼博得選民認同。

但事實上，面對過去退輔會轉投資事業董座，長期由退役將領擔任，不但可領數百萬年新、同時又爽領18%的「真・雙薪肥貓」問題，林郁方也從未試圖解決，反倒是林昶佐上任後，不斷要求退輔會改善，最後退輔會也從善如流，禁止轉投資事業董座繼續爽領雙薪。

退輔會為照顧大批退役榮民，過去不斷擴張所屬機構及轉投資事業，讓榮民退役後能進入相關公司工作，甚至一度成為全台最大企業集團。不過，隨著時間推進、社會民主化，各企業逐步關閉或民營化，目前僅剩下包含「欣」字頭天然氣公司在內的30家企業體。

然而，原本要照顧退役榮民的美意，隨著事業體的擴大，這些轉投資事業體的高階主管職，卻成為酬庸標的，不少退役將領毫無相關專業，卻擔任總經理、董事長，年薪動輒三、四百萬元以上，還照領18%優存，引起社會不滿。

競逐台北市第五選區（中正、萬華）立委的現任無黨籍立委林昶佐（左）和國民黨籍的前立委林郁方（右）。（資料照，本報合成）

對此，林昶佐2016年就批評退輔會，把這些用人民納稅錢轉投資的事業，讓不專業的將領只花36小時課程，就去當老闆、專業經理人，連立法院預算中心都看不下去，直言酬庸。他也要求退輔會，去尋找真正以努力、專業證明自己有專業經理能力的退役軍人，擔任這些轉投資事業的高階主管，才是真正的用人唯才，否則就應該讓國人決定這些主管的去留。

最後，退輔會採納林昶佐意見，安排有領導經驗與管理專才、且受過相關課程的退役將領任職，且該等人員必須於就任一年內修習企業管理課程，每年還必須有績效考核，未達標者將解任。最重要的是，退役官兵轉任退輔會所屬投資事業副總經理以上職務期間，不得支領退休俸與軍公教18％優惠存款利息，亦即不能再爽領雙薪當肥貓。

相較之下，林郁方過去對於這些退輔會轉投資事業中，毫無專業背景的退役將領擔任轉投資事業體的高階主管、經理人，爽領雙薪當肥貓的亂象，則是絲毫不管，連一次質詢都沒有提到過。如今，國民黨卻轉而批評民進黨「酬庸、肥貓」，邏輯弔詭的程度讓人咋舌。

此外，坊間更傳言，林郁方2004年尚在擔任立委期間，身屬外交國防委員會、監督退輔會的立法委員，其子卻同時進入退輔會所屬機關台北榮總擔任皮膚科醫師，其中是否有關連，頗耐人尋味。林郁方也應該出面回應澄清，究竟自己是否也是退輔會層層酬庸的一員肥貓？

（資訊工程師）

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