自由開講》「消滅國病」蔡英文照顧肝苦人

劉家豪

本月18日首場總統政見會中，蔡英文總統說到：「Ｃ型肝炎在一些縣市情況很嚴重，一個療程要花一兩百萬非常昂貴，我將C肝治療納入健保，不讓人們因為肝病而受苦」。

或許各界過去對蔡政府執政多所批評，但不可諱言，過去幾年來政府對於肝病治療的確十分重視，相關政策大量被落實在健保制度中。

俗話說，「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的」，正因為肝是人體唯一沒有痛覺神經的沉默器官，患者發現異狀時常常已經是晚期肝癌。據統計，台灣B、C型肝炎帶原者加總超過三百萬人，也就是說，每七個台灣人中至少有一名是肝炎帶原者。同時肝病也是2017年全國主要死亡原因的第十位，肝癌更是全國主要癌症死因的第二位。

肝炎、肝硬化和肝癌是肝病患者的三部曲。蔡英文總統上台後，除了原有的B、C型病毒肝炎預防性篩檢、B肝／C肝藥物、標靶藥物，今年也將癌症免疫新藥納入健保給付，以嘉惠晚期肝癌病患，這等於是完善了台灣肝病從預防到治療的最後一塊拼圖。美中不足之處是肝癌治療的限制過嚴。

蔡英文總統上台後，除了原有的B、C型病毒肝炎預防性篩檢、B肝／C肝藥物、標靶藥物，今年也將癌症免疫新藥納入健保給付，以嘉惠晚期肝癌病患，這等於是完善了台灣肝病從預防到治療的最後一塊拼圖。（本報資料照）

台灣在肝病防治上的努力備受國際肯定，美國商會（AmCham）在今年的政策建言白皮書中也提到，台灣有能力和機會，將台灣打造成為「亞洲肝病管理卓越中心」，要讓台灣成為世界肝病防治的典範，政府在應對肝癌治療上應投入更多資源，並採取更積極的作為。

筆者認為蔡政府如能持續落實既有的政策，提高投入肝炎和肝癌患者的醫療資源，讓台灣能更快速擺脫國病。如同蔡英文政見會上所說：「政府做對事情，苦人得到照顧、庶民得到幫助，這就是領導人該做的，且都正在發生。」

做對的事情，幫助更多需要的人，比起口號，這是對民眾與社會更實質的幫助。

（作者為政策研究員）

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