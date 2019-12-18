自由開講》實質薪資倒退？又來了，藍營沒有新梗嗎？

陳真

每到選舉，台灣的薪資所得水準就會被拿來討論一次，問題是，一般拿來批判政府的都是用實質薪資水準來評斷，無論是針對陳水扁時代、馬英九時代，抑或是現在的蔡政府時期。但這樣的批判其實已經意義不大，甚至如果不去看國際政經趨勢，以及物價在其中的關鍵角色，這樣反覆發病似的一再提出無理批判，不只成為政治操弄的工具，發表評論的人也有失專業與理智。

首先說什麼是薪資統計。這是主計處常態性的問卷調查，不會因為政黨輪替而有什麼方式上的大調整，所以，去質疑薪資統計數字，例如2019年1月到10月是4萬764元，說「一般人」哪有賺那麼多，這是沒有統計常識的說法。

當然，問卷結果發布的是各行業「平均數」，這自然會受到詬病，但蔡英文政府上台三年多，已經多次調高基本工資，調幅約10%，這是從平均薪資以下的人來改善薪資太低的問題；另外，提高免稅額則是另外一個好方法。而這二項政策蔡政府都已經落實，今年五月繳稅，很多人都說了難得有感，有減稅還有人退到稅。

所以，談論薪資統計的真假或與人民的感受度，這是雞蛋裏挑骨頭。舉一個簡單的例子，同樣行業不同職等、年資的人，薪資會相同嗎？實務上可以相同嗎？這要企業如何挑選人才、訓練或激勵員工？以平均論者來批判，自己應該檢討專業認知的不足。

在美中貿易戰的契機中，政府能夠大量引進台商回台投資新技術、新產業，提供優惠措施，這才是走對薪資結構改革的大方向。（資料照）

再來是實質薪資的問題，包含了物價的調整，也就是說，如果政府不能有效控制物價的波動，當然實質薪資會縮水，也就是所謂的「購買力」下降。物價控制，最重要的是油價問題，油價會影響電價、會影響運輸成本，影響運輸就影響物流，則千百種商品都會受影響。

所以，一個好的政府應該在國際油價低的時候，監督國內的產油企業簽訂長約，油價高的時候伺機而動，用長期經營來截長補短，穩定原油原料價格，進而穩定零售汽柴油的價格。而對於國內的油價、電價，在國際油價短期非理性高漲的時候，應該抑制油價，藉以平定物價，能做得好，實質薪資自然不會波動太大，萎縮太快。

我們看整個三屆政府的實質薪資統計，主計處有公佈，筆者只摘要點。最近19年，最低實質薪資時期，落在馬英九政府時代，從2009年到2014年，薪資約在38337元到38631元，而且是起起伏伏。而馬政府最後兩年雖然升高到39213元以上，但也只贏過陳水扁政府時代的最後一年，2008年的38813元。但2008年7月國際原油價格創下歷史性高點，舉西德州原油價格來說，是每桶145美元。所以，馬政府時期之實質薪資下降，又起起伏伏，是物價控制不如人的結果，還記得「油電雙漲」嗎？

無論是陳水扁總統時期，或者是蔡政府時期，每每遇到油價不理性上漲時，政府便出手控制油價，或者補貼運輸業者、計程車運將，要知道，物價上漲就回不去了，這是所謂「物價僵固性」，但又屢屢被稱為政治決策。政府存在的目的，不就是為了人民能過好生活？

能有效控制物價，當然是政治議題，因為這是眾人的事，這是柴米油鹽的事。蔡政府能有效控制物價，另外一點是果菜蔬果等的價格波動抑制，這也是近年來蔡政府農委會最著力的事之一，不能讓果菜價太高造成民生物價上漲，也不能讓果菜價太低，損及農民造成未來搶種的惡性循環，反覆讓果菜價波動不斷，這是執政的藝術。

仔細想想，從源頭看起，就能知道蔡政府三年多來為何可以讓實質薪資穩步上漲，而馬政府時期只能在低檔起伏不定，這是執政能力的差異。

最後，台灣薪資結構要大改變，台灣的經濟成長，長期以來一直有優秀企業家在國際競爭，這不是太大的問題，但台灣本身能不能扭轉台商一直在中國等外國加碼投資，在當地產業升級，這才是薪資結構大轉型的根本。

如今，在美中貿易戰的契機中，政府能夠大量引進台商回台投資新技術、新產業，提供優惠措施，這才是走對薪資結構改革的大方向。想想看，7000億的投資，設生產線要2到3年，而這些新產線、新技術，未來10年都能為台灣帶來新的工作機會，與更高的附加價值，這樣的轉型才是我們目前應該支持且深度討論的。

一直提實質薪資比不上過去二十幾年的哪一年，這毫無建樹，甚至只能說是攻擊執政者的低級選舉話術。

（台中市民，大學教授）

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