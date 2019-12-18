韋恩的食農生活》火鍋蟹肉棒的塑膠套 到底該脫還是不該脫？

其實這個蟹肉棒外面包的塑膠膜，標示都不太清楚，所以不知道具體材質為何，很難一概而論。不過人生其實沒那麼難，因為常見的塑膠也不過就那幾種...，但凡事就是會有那麼一個But？！

剛剛看到三立新聞說，火鍋常吃的蟹肉棒，不要脫去塑膠膜，直接下去煮，才不會散掉，說這是達人的作法。但是韋恩回頭想起，怪怪，之前三立新聞不是也教過大家，這個蟹肉棒的塑膠膜一定要脫掉，不然會有毒嗎？ 所以同樣是三立新聞，一下子叫人家要脫，一下子又叫人不要脫，搞得我好亂啊，然後到底是哪一個才對？

（作者提供）

其實這個蟹肉棒外面包的塑膠膜，標示都不太清楚，所以不知道具體材質為何，很難一概而論。不過人生其實沒那麼難，因為常見的塑膠也不過就那幾種，如果它是PVC，當然是會有塑化劑在裡面，絕對不適合拿來一起煮，只是PVC耐熱性只有到90度，所以不耐熱，不太可能這樣用。另外最可能作為塑膠膜的就是LDPE，LDPE就耐熱多了，而且LDPE在製作時不需要添加塑化劑，所以理論上是OK的。

But就是這個But, 理論與現實往往會有一段落差。其他食品容器常用的PET、LDPE 丶PP等等，理論上都不需一添加塑化劑，但是偏偏在實際檢測時，這些不該帶有塑化劑的材料，卻不時被驗出有塑化劑的溶出。比如說，前一陣子 IKEA進口的PP水杯，就被報導過，因為在邊境查驗時，被驗出有塑化劑的存在，因而被拒絕入關。

深究這些現象的原因，其實有很多種可能，有可能是塑膠工廠生產時，原料或是生產線有交叉汙染；也有可能是廠商使用了回收料，裡面的成分就沒那麼單純，可能因此帶進了塑化劑。

總之，為了降低風險，我覺得還是盡量避免塑膠包裝拿去加熱或是盛裝過熱的食物。就算拿掉塑膠套，因此造成蟹肉棒散掉，感覺沒那麼好看好吃，但是總是比較心安。然後釜底抽薪之計，還是盡量重複使用或是減低塑膠容器的使用量，這樣對自己好，也是對環境永續盡一份心力。

就算拿掉塑膠套，因此造成蟹肉棒散掉，感覺沒那麼好看好吃，但是總是比較心安。（資料照）

而建議新聞媒體的記者與編輯，看看你們自己在報些什麼吧，不要有聞必錄，或是成為江湖傳言的傳聲筒，自己的內容都前後自相矛盾，實在讓人對媒體的公信力大打折扣。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 火鍋蟹肉棒的塑膠套到底該脫還是不該脫? 三立新聞你搞得我好亂啊!

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