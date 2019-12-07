自由限時批》韓國瑜和吳敦義為錢駁火！

宋中

近日韓國瑜和吳敦義為錢駁火！好不精彩，相駡沒好話，雙方越走越遠，實己埋下2020敗選後的戰犯、黨主席之爭伏筆！

所謂大軍未動，糧草先行，古有明訓。但因國民黨在推出韓國瑜為總統候選人後，因有旺董力挺，形成了韓營和吳中央分庭抗禮，加上「李佳芬因素」（和黨爭相海內外募款、跑行程、設講堂等），常為錢和黨中央扦格；當初就有中常委面授「服從中央領導好辦事」，却因背後靈作祟，猶以報評「亡國亡黨罪人」相煎，之後貌合神離，各行其是。

最近韓國瑜在玩了「唯一支持蔡英文」民調絕招後，顯得意興闌珊，連侯友宜都還以「朋友」立場，鼓勵他努力到底。原來韓是為錢煩惱，居然說是啟動下鄉傾聽民意之旅至今，無論是競選經費或人力動員，黨中央從未出手幫忙。媒體更報導：「可以去問，韓國瑜陣營有沒有從黨中央拿到過一毛錢」。

報導指出，有立委要募款，挺藍企業界人士則回覆「吳敦義已經來募過了」，引發立委不滿。

針對媒體報導「一塊錢都沒給，國民黨遭批沒補助總統立委選舉」，國民黨中央大動肝火回嗆。（資料照）

過去馬英九、朱立倫擔任黨主席，都會補助合掛看板或贊助活動經費，但這次無論黨中央或是韓國瑜，到地方參加造勢，都是立委自掏腰包，而且若不合掛看板，或是舉辦活動沒找韓代表參加，還會被質疑是否要「切割韓國瑜」。

然則，針對媒體報導「一塊錢都沒給，國民黨遭批沒補助總統立委選舉」，國民黨中央則大動肝火回嗆，强調國民黨遭到黨產會凍結所有資產，導致每月薪水都靠借貸，目前連12月份的薪水都尚無著落，意指2020元月黨工就領不到薪水了！

不過，即使如此，黨中央指陳，仍然盡力在有限資源下協助總統及立委候選人，並無保留資源等相關情事。對於韓國瑜競選總部免費提供中央黨部辨公室，及人力資源，文傳會仍派員協助總統候選人下鄉隨行採訪事宜；組發會則負責各項競選活動安排與事前預備工作。至於立委選舉方面，則是透過資源整合協助各種競選事項。

同時，指派副主席兼秘書長曾永權擔任韓競總部總幹事，等等。諸此，皆是黨中央前所未見的大動作！

韓、吳的隔空對嗆，一說黨中央不夠意思，募到錢不給足；一回是募款困難，民調低迷還耍絕招，連黨工薪水都快沒著落，如今仍拼命輔選，已是肝腦塗地，仁至義盡了。

儘管雙方心知肚明，各留一手，但韓國瑜拼命喊窮的用意，就是要讓大家忘了留學北大九年、豪宅買賣、砂石特權等事，亦忘了李佳芬帶著LV名貴包包，四方募款頗豐之事。現在只剩「礦泉水」，行程輕鬆，沒事直播，遊山玩水，除了「被動」參與立委輔選、座談，不花錢又故弄玄虛，更迭人事，用潘恒旭和楊「卡神」師徒20年關係，一舉把吳敦義發動的清算「外交官之死」事件，一脚凌空，頓成虛功，好不厲害！

諸此，吳敦義方知韓營全是有備而來，就是羅織他輔選不力，當成敗戰戰犯，以激怒韓粉圍剿，現更有數千名新加入黨員，且陸續增加中，大選後準備一舉拿下黨主席，無怪韓氣定神閒，連1221罷韓大遊行，都有來自各地韓粉搞挺韓大遊行，大車拼一番，以測試自己的能耐！而台中的紅黑派糸也有大造勢計蠆，看來吳敦義已非對手，綠營更是不能小覷！

今天《華盛頓時報》（Washington Times） 又將取得「王立強」共諜提供給澳洲安全情報組織（ASIO）長達17頁的聲明副本中，重提提供親北京的國民黨總統候選人金錢資助價值約142萬美元的人民幣（約新台幣4321萬元）。但這筆錢究竟流向何處？才是關鍵！

所謂真的假不了，假的亦真不了！對台灣而言，或許此不算是新聞，但找到軍工科技特務大咖的向心夫婦，將其留置在台，就是一大收獲！

根據副本記錄的內容，王立強說，在台灣的影響力活動，主要目標是讓台灣「失去主權」，而中國則尋求「以中國共產黨統治取代中華民國 」。而中共的影響力行動還包括散布假新聞、攻擊執政的民進黨，中國軍方控制的50家網路公司正在台灣的旅館和飯店工作，用來收集情報使用。

簡言之，以美國為首的「五眼聯盟」（美英澳紐加國安情報合作）一再透過國際媒體大幅報導「王立强」共諜案，自必有據，看來不久將會水落石出矣。

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