伊朗與西亞世界》整合伊斯蘭世界的伊朗

美國雖然在80年代之後一再霸凌伊朗，例如宣稱伊朗可能有核子武器會威脅世界、以經濟制裁的方式進行封鎖，卻未見伊朗偏離1979年以來的路線，而何梅尼的伊朗至今屹立不搖。現在美國雖稱不上失去對西亞的控制，但顯然伊朗一心只想擺脫這個邪惡勢力。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近年來西亞地區的發展，像是敘利亞內戰、葉門內戰、核子協議、以及近日伊拉克的動盪，幾乎是圍繞著伊朗打轉。有媒體指出，1979年以來伊朗的「輸出革命」（Export of Revolution），已獲得重大成果。也有輿論提到，伊朗批判眼下的混亂局勢是來自於「猶太復國主義者—美國—沙烏地」（Zionist—USA—Saudi）的邪惡軸心。而伊朗精神領導人哈梅內意（Ali Khamenei）在推特（Twitter）上很有企圖心地說：要整合伊斯蘭世界。伊朗的穩健發展，並不是伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）才有的景象，上個世紀的伊朗就有類似的情況。

第一次世界大戰結束後，1923年鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）「被瓦解」，伊斯蘭世界幾乎全毀，讓英法兩強佔領，另外有勉強擺脫西方控制的土耳其共和國（Republic of Turkey），以及正在阿拉伯半島擴大勢力的紹德家族（Saud）。伊朗在大戰中保持中立，儘管仍受戰爭波及，但領土並未被瓜分，算是伊斯蘭世界唯一的獨立國家。不過，伊朗也免不了遭受內政與外交的動盪，尚能擁有優勢的軍人禮薩汗（Reza Khan）一人突起，在1925年年底建立了巴勒維（Pahlavi）政府。

同一時期，土耳其的領導人凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk），正與英法控制的伊拉克與敘利亞劃定疆界，也需要周邊鄰國的合作，伊朗當然就是相當重要的合作對象，1926年伊土簽署友好條約，1932年談妥邊界協議，1934年巴勒維訪問凱末爾。1937年7月，土耳其、伊朗、伊拉克、阿富汗在德黑蘭（Tehran，伊朗首都）的薩阿德阿巴德皇宮（Saad Abad）簽署合作條約，稱為「薩阿德阿巴德條約」（Saad Abad Treaty），其精神的就是四國相互合作，組成伊斯蘭世界的聯盟。在其他淪為英法控制的地區，以及甫建國的沙烏地阿拉伯、還有在反英抗爭與內鬥的埃及之外，西亞的土阿與兩伊結合，顯露出伊斯蘭世界要擺脫西方強權的意涵。條約選擇在德黑蘭簽訂，也象徵伊朗在區域的整合中扮演著舉足輕重的角色。

伊朗精神領導人哈梅內意。（AP）

不過，西亞國家想要走出自己的路，此時仍有相當大的阻礙。尤其1939年第二次世界大戰爆發之後，西亞地區又落入西方強權肆虐的危機中，例如埃及、伊拉克都因時任政府出現向德國靠攏的意圖，而遭到英國軍隊佔領。接著，敘利亞地區隨著1940年6月法國亡於德軍之手，任德軍長驅直入。1941年9月，為了防止德國勢力滲透，英國與蘇俄都佔領伊朗，導致巴勒維離開伊朗，此後進入第二任巴勒維時期。

由上述的歷史可以瞭解，西亞穆斯林普遍存有反西方勢力情緒的原因。更何況自一次大戰結束之後，猶太人在英國的協助下不斷遷入巴勒斯坦（Palestine），擠壓了阿拉伯人的生存空間。猶太復國主義者（Zionist）建立國家的企圖，對於阿拉伯人來說更是挑釁的舉動。1948年猶太復國主義者建國以色列，鄰近的阿拉伯國家立即發動攻擊。

50年代初期伊朗頗為強勢的首相穆沙迪克（Mohammad Mossadiq），一再強調要將伊朗石油國有化，不再讓英國享有暴利。伊朗成為讓英國在西亞失去優勢的領頭羊，埃及則於1956年蘇伊士運河戰爭讓英國二度受挫，成為對以色列最具威脅的西亞國家，其背後更有蘇俄支持。於是，美國順勢遞補了英國的位子，對以色列的協助，也就越來越毫無保留。伊朗的巴勒維國王同樣也獲得美國資金，以做為美國在西亞的反蘇據點。眾多西亞國家之中，阿拉伯國家與以色列爆發多次戰爭，而土耳其在極盡西化地「脫亞入歐」之下，卻在1960年與1971年分別爆發不受西方認同的「軍事政變」。相較之下，伊朗局勢頗為穩定。

50年代初期伊朗首相穆沙迪克，一再強調要將伊朗石油國有化，不再讓英國享有暴利。伊朗成為讓英國在西亞失去優勢的領頭羊。（圖：網路）

當1977年11月埃及轉向對以色列友好後，次月，時任美國總統的卡特（Jimmy Carter）還盛讚伊朗為「穩定之島」（Island of Stability），大概覺得往後美國在西亞可以橫著走了。沒想到，1979年巴勒維政府垮台，旋即持反美立場的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）掌握權位，釀出了該年11月德黑蘭的美國外交人員遭挾持的事件。何梅尼因此反美，連帶敵對以色列及沙烏地等與美國友好的國家。反美並非1979年革命的本質，但何梅尼的態度卻改變了伊朗與美國及其對外關係。

美國雖然在80年代之後一再霸凌伊朗，例如宣稱伊朗可能有核子武器會威脅世界、以經濟制裁的方式進行封鎖，卻未見伊朗偏離1979年以來的路線。人們可能認為伊朗在1979年犯下錯誤，就該付出代價，但換個角度看，認同美國的霸權為何是所有人的義務？何梅尼以來的伊朗與美國對立，也不是什麼錯誤的政策。然而，或許正是巴勒維時期的穩定累積了無形的能量，才讓何梅尼的伊朗至今屹立不搖。只是伊朗的穩定多被認定是美國的因素，而非巴勒維的努力。

現在美國雖稱不上失去對西亞的控制，但顯然伊朗一心只想擺脫這個邪惡勢力：今日的葉門內戰中，當沙烏地支持葉門政府時，伊朗就撐反政府勢力；敘利亞內戰不斷，當美軍協助反政府勢力時，伊朗則站定支持敘國政府的立場；當巴勒斯坦的加薩（Gaza）一再遭以色列轟炸時，表達最多關注的不是阿拉伯國家，而是伊朗。2002年美國將伊朗、伊拉克、北韓列入「邪惡軸心」（Axis of Evils），今日伊朗則稱沙烏地、美國、猶太復國主義政權（伊朗報紙時常這樣稱以色列）才是邪惡軸心...。未來的發展變數仍多，但可以確定的是，上世紀伊朗在伊斯蘭世界整合過程中的重要性，仍延續至目前的時代。

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