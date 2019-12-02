胡，怎麼說》郭、柯「雙母雞」吵開了，2024大選前哨戰提前開打！

郭台銘、柯文哲，所謂第三勢力的「雙母雞」，最近吵開了，不必細論吵什麼，只看為何而吵？原因很簡單，就是「既聯合、又鬥爭」，兩人各為己謀，都開始盤算2024總統大選，這是郭、柯的「前哨戰」提前開打！

郭台銘、柯文哲，所謂第三勢力的「雙母雞」，最近吵開了，不必細論吵什麼，只看為何而吵？（中央社）

「既聯合」，郭、柯都在為子弟兵拚立委，部分選區兩人有重疊支持的人選，共同目標則都是拉低民、國兩黨席次，不讓任何一黨過半。

「又鬥爭」，郭、柯各自希望在立院擁有「親兵部隊」，屬自己嫡系的立委當然是席次多者勝，才能以「第三勢力」領袖之姿，成為影響決策的關鍵少數，與民、國兩大黨三分天下，這是近程鬥爭；遠程鬥爭則如前述，郭、柯已為2024總統大選預為部署，目標不同出現矛盾，接觸難免交鋒，於是「前哨戰」提前開打！

第三勢力「雙母雞」郭台銘、柯文哲，加上代表親民黨參選總統的宋楚瑜，則成「3母雞」。3隻政治老母雞同槽而食，各有所謀，沒吵成一團、不互咬互攻，那才是咄咄怪事。何況，在2024大選之前一年或更早，郭、柯「雙母雞」必須互鬥到只有「1公雞」能出頭（宋楚瑜暫排除在2024大選入場角逐）。

第三勢力「雙母雞」郭台銘 （左）、柯文哲（右），加上代表親民黨參選總統的宋楚瑜（中），則成「3母雞」。（中央社）

從柯主張2020立委拚「3黨不過半」，郭則認為國會最好組成是「兩大黨、兩小黨」，這兩種看法的異同，即可窺知兩人對未來政局的各自盤算。

分析郭、柯可能面對2020年選後的政局，就都歸屬為泛藍陣營而言，未來面對2024年大選，郭台銘的局面比柯文哲好。

若國民黨在2020年選舉「三敗」而且大慘敗，則郭台銘可能被藍營寄希望為「救世主」，甚至重回並重整國民黨旗鼓，與朱立倫搭配，在2024重披戰袍再戰總統大選。

柯文哲雖被歸屬為泛藍，吳敦義並向柯文哲及民眾黨招手共組聯盟，但他終究不是藍營出身，不會被藍營視為自己人，未來仍要靠他自己的民眾黨替他「暖身」。

就下屆立院運作而言，也是郭勝於柯。柯文哲的民眾黨可能組成黨團，但很難對外擴展，只能在反民進黨議題上，與國、親等泛藍陣營合作，除非民眾黨立委席次暴衝，他才可能操控第三勢力，具左右大局之力。

郭台銘有自己的立委、沒有黨團，不過，郭家軍跨親民黨、民眾黨、國民黨等，加上政商合縱連橫，兩大兩小或如何，他都可介入從中操作，實力不可小覷，這也是郭再戰2024的本錢。

未來將如何？絕地武士尤達大師答:「很難說，未來總是在變。」讓我們繼續看下去...

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