自由開講》對韓國瑜談及影視產業相關發言的看法

洪昱睿

國民黨總統候選人韓國瑜日前談到台灣的影視產業時表示，用中國話發音的台灣，影視市場輸給用朝鮮話發音的南韓，世界上有14億講中國話的人口，用朝鮮話發音的南北韓加起來約6千萬人口，台灣的影視產業為什麼衰弱、輸給南韓？

對此，筆者認為，光是這些發言，就又再一次充分展現了韓國瑜一貫的「淺碟式思考」、「去脈絡化發言」與極度民粹主義的性格。

光是這些發言，就又再一次充分展現了韓國瑜一貫的「淺碟式思考」、「去脈絡化發言」與極度民粹主義的性格。（資料照）

首先，那所謂的14億人口不是都講同一種語言。以為在中國土地上生活的人民都講「標準漢語」，就是最初步的錯誤認知了，然後中國與台灣在這「標準漢語」的使用上，除了文字不同，腔調和用詞也有很大差異。

其次，不要再稱「朝鮮話」什麼的了，韓文就韓文，能夠稱該語言為「朝鮮話」的，基本上只有身為韓民族（朝鮮民族）的人們，而分斷的朝鮮半島上有兩個國家，一個叫韓國，另一個叫朝鮮，這部分屬於「政治正確」的範疇。

第三、韓國人口約5千1百多萬，朝鮮人口約2千5百多萬，加起來怎麼會是只有約6千萬？這是算數的問題。

再來要看的是，韓國自上世紀97年金融危機後，是如何傾政府與民間之力，努力在這短短20多年間培養出深厚的文化軟實力，甚至能與日本抗衡的？人口數目龐大只是發展的優勢之一，但不是全部的原因。

這邊當然還需要提到比較嚴肅的一點，韓國國內幾乎沒有像台灣這樣的國家認同問題，這其實也是一個重點。眾所皆知，台灣有許多「影視從業人員」自發性地媚中、舔共，追求短期利益的結果，就是錢也留不住、根也不見了。而且由韓國的例子來看，發展文化軟實力，不該一開始就眼高手低，以「發大財」為唯一導向。

再拉回到台灣本身來看，照韓國瑜的說法，好像是政府不願意投資影視文化產業，但事實並非如此，這一兩年廣受好評的《我們與惡的距離》、《你的孩子不是你的孩子》的背後就有來自「前瞻基礎建設計畫」的支持，國家規畫已久的「文化內容策進院」也在不久前正式揭牌成立了。

最後再告訴韓候選人，台灣人的腦袋沒有問題，你說禿頭有好處，創造力很強，自己有一整套政策，「這條錢一定要賺」，那請你在大選前在國人面前做一套完整而清楚的論述，好嗎？

（外語工作者）

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