法操》被思想耽誤的法律人─伏爾泰

你知道有「法蘭西思想之父」之稱的伏爾泰，在投身哲學、文學前就讀的其實是「法律系」，還曾擔任過「法庭書記」嗎？

◎法操司想傳媒

「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利。」，這句話可以說是伏爾泰最廣為人知的一句話。但你知道這句話其實不是伏爾泰說的嗎？你知道這位「法蘭西思想之父」在投身哲學、文學前，就讀的其實是「法律系」還曾擔任過「法庭書記」嗎？

出生於富裕的中產家庭

伏爾泰的本名為弗朗索瓦-馬里‧阿魯埃，出生於1694年11月21日的巴黎。父親是法律公證人，母親則是貴族。伏爾泰雖然生活在富裕的中產階級，但他卻不願意照著父親的期望，當一名法律人，而是投身於文學創作，對於當時貴族的荒淫無度有著諸多的批評。伏爾泰因為這些創作，曾兩度被關押於巴士底監獄，後遭流放逃到英國。

流放英國期間，深入的理解英國的政治運作，君主立憲與法國的封建專制形成強烈對比。受到這些啟發的伏爾泰繼續寫作，發表《哲學通信》一書，卻立刻遭到法國查禁，並被下令逮捕。當時伏爾泰女友沙特萊侯爵夫人的莊園，變成伏爾泰的避風港，並在此莊園內與沙特萊侯爵夫人一同研究牛頓的著作。

沙特萊侯爵夫人的情人

伏爾泰是沙特萊侯爵夫人的情人之一，沙特萊侯爵夫人除了幫助伏爾泰逃離追捕，住進自己的西雷莊園中。他們也都是「牛頓主義者」，一同在西雷莊園設立物理實驗室，一起專研牛頓的著作。伏爾泰在這段時間寫出了許多史詩、哲學、科學論著。

沙特萊侯爵夫人。（維基共享）

啟蒙運動思想家：捍衛公民自由

「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」這句名言，是英國作家伊夫林·比阿特麗斯·霍爾，在1906年出版的《伏爾泰的朋友們》中，論述伏爾泰思想的一句話，但因為不小心加上引號，而被世人誤認為伏爾泰親口所述。即便伏爾泰沒有說過這句話，但這句話是霍爾歸納出的伏爾泰想法，體現伏爾泰對於言論自由的支持。

而伏爾泰反對君主制度，提倡自然神論，批判天主教會，主張言論自由。在作品中也對天主教會、政府體制有諸多批評。相信大家一定也聽過伏爾泰另一句名言「神聖羅馬帝國，既不神聖，也不羅馬，更非帝國。」這句名言出於伏爾泰的《Essai surlesmœursetl’esprit des nation》（譯《風俗論》）。因為神聖羅馬帝國其實並非一個政治實體，不僅無定都羅馬，他的皇帝也未必需要經過教宗加冕，故也不神聖，伏爾泰認為宗教只是統治人民的手段之一。

雖然伏爾泰並無法學相關的貢獻，但他追求言論自由的心態，對於時事批判的眼光，勇於批評體制，都是值得法律人或是社會大眾學習的！

本文經授權轉載自法操 【不務正業法律人】被思想耽誤的法律人─伏爾泰

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