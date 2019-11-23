hinac》《境界的彼方》－奈良的街，東京的店（一）

《境界的彼方》雖然是一部擁有神怪色彩的作品，但在場景探訪上，應該被列為解謎系，主要的原因在於劇中大量使用了住宅區作為場景。對於動畫聖地巡禮者來說，為了避免大量的外地客人給當地居民造成不必要的麻煩，就算成功達陣，也總是口風甚緊。

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可能是因為主要場景在奈良吧。雖然跟關西的大手私鐵「近畿日本鐵道」（近鐵）有過聯名活動，但少了大肆跟關西最宅鐵道「京阪電車」集團聯名的機會，《境界的彼方》場景巡禮似乎沒給人太強烈的動力，奈良在關西圈的感覺上又因為大佛與鹿給人的印象較為溫吞，更少了那麼一點氣勢，一個重要場景在遙遠的東京，也讓《境界的彼方》因為這種無法一次踏破的物理限制，在朝聖人潮上就差了那麼一點。

近鐵與《境界的彼方》在2015年發行的聯名紀念車票。（圖：作者提供）

說來是第二次走訪奈良了，第一次真的是為了大佛與鹿去的，這次則是搭著電車搖搖晃晃的從大阪前往，跟一般的觀光客不同，我出了車站往西，也就是觀光區的反方向，朝著商店街而去。奈良是有很多美食的，但我倒是朝著商店街上的連鎖餐廳薩利亞而去，為的是走進動畫開始時，男主角秋人請對戰過後飢腸轆轆的女主角栗山未來一頓的地方。同條商店街上，也有著黑長直配角名瀨美月與她喝下午茶的咖啡廳，而故事中出現的空地，造訪時已圍起施工，場景消失的措手不及雖然早有預料，但那時方才映畢，沒想到來得這麼快速。2019年的現在，則成了一間銀行，失去了一個場景的滄海桑田，令人好生感嘆。

連鎖餐廳在故事起頭肩負起非常重要的任務。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

未來與美月喝茶的地方在同一條商店街上的咖啡廳「PINOCCHIO」。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

沿著這條東西向的商店街向東，栗山未來與童年好友的妹妹伊波櫻的戰鬥，便是在奈良市街中，她引誘櫻到下水道，大戰了一番後最後將被蠱惑的櫻給救回，兩人和好後並肩而行的場所，即在商店街底、通往奈良一大寺院興福寺的階梯前。沒有順道一望隔壁的東大寺大佛，只是忠實的沿著故事中出現過的路線走著，奈良跟京都一樣是古都，但感覺上商業氣息與人流相對弱了一點，我爬上了附近的小山丘，這換來了更沈靜的氣氛。山丘上超過百年，接待過無數重要賓客的老舖奈良飯店，在故事中是重要配角、異界士大家名瀨家的原型。低調不失奢華、幽靜不失尊貴，或許因此而受到劇組青睞吧。

伊波櫻在興福寺前的個人鏡頭，背景有很多資訊可判斷。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

奈良飯店門口的一景，主角四人全員到齊。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

若搭近鐵前往奈良，在古城平城京以西會碰到轉車大站「大和西大寺」。跟其他京阿尼出品的動畫相比，《境界的彼方》由於還在動畫與現地產業結合的萌芽期，因此聯名少、場景亦少。車站西通大阪、北往京都、東往奈良、南至橿原，四通八達的特性，讓畫面編排上有多種可能性，在故事中角色們來往南北會在這邊轉車，或許也是劇組採用此站月台的原因。

大和西大寺站的月台座椅區，女角兩人都戴上眼鏡的經典畫面。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

大和西大寺站是轉車大站，因此樓梯也不能錯過。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

相對於熱門的觀光客三寶（東大寺、春日大社與奈良公園的鹿）來說，本作採用的是奈良縣南北的兩個代表城市，奈良與橿原市。

橿原神宮站日落後30分的時間帶，實景與動畫幾乎相同。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

橿原周遭的場景不多，多是眾人上放學的鏡頭，重要性雖然低了一些，但也就因為跟她們就讀的「學校」有關，吸引著我一探究竟。車站本身便曾在故事中出現過的沿著通學路一路往西漫步，便能到達故事中的學校－聖心学園中等教育学校。雖然不得其門而入，但校方大方的將校名登載上片尾，對巡禮者來說不僅毫無難度，也是極其友善的表現。

主角們就讀的學校，位於奈良縣南的橿原市。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

栗山未來上學的鏡頭，出現在片頭中。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

《境界的彼方》雖然是一部擁有神怪色彩的作品，但在場景探訪上，應該被列為解謎系，主要的原因在於劇中大量使用了住宅區作為場景。對於動畫聖地巡禮者來說，為了避免大量的外地客人給當地居民造成不必要的麻煩，就算成功達陣，也總是口風甚緊。但這也是一個什麼都藏不住的年代，多次旅行累積的印象，加上Google衛星地圖與街景，也不算毫無頭緒。

來到了個位於關西的丘陵地新市鎮，那是個風甚強的一天，感覺好像栗山未來在故事中打魔物妖夢一般。關西地區由民間資本開發的鐵路（也就是俗稱的私鐵）十分發達，鐵路公司沿線圈地築起了市鎮，提供住宅與生活機能，這裡便是其一。車站出來有個大型商場，旁邊則有個小型商店街依附著新市鎮。新穎的商場與老舊的小商店街形成了對比，不難想見市集曾是市鎮的中心，但現在人流已流向購物商場那側，不禁令人有點哀傷。

新市鎮的公園，是男女主角的對手戲開始。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

栗山未來也曾在公園裡對抗妖夢。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

但這個商店街，還有它附近的公園，對《境界的彼方》巡禮來說才是價值所在。在故事中，包括未來與童年好友的妹妹伊波櫻，以及男女主角許多對手戲便是在這裡展開。公園最顯而易見的目標，就是用小片磁磚拼貼而成的馬賽克磚牆，不費吹灰之力，我便找到男主角神原秋人曾坐著的椅子與角度，拍了起來。

「是《境界的彼方》（的巡禮者）吧。」

兩位穿著制服的學生邊討論著邊走進了住宅區，講得出作品名，顯然是動畫迷。當看到自家旁的公園被畫進動畫裡的話，會做何感想呢？或許會很興奮吧，又或許會感到生活領域被外人入侵？後來台灣的寶可夢之亂時，北投的居民或許能感受到那樣的瘋狂吧。

離開了公園走進商店街，女主角栗山未來的租屋處便在商店街，伊波櫻來找她時，以及男女主角的對手戲，好幾幕戲都在這裡發生。守著不打擾當地居民的規則，小心翼翼的完成場景巡禮後，速速的退出。

栗山未來宅即在商店街最邊間，秋人敲門的畫面可以做為辨識。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

冬日的太陽下山的早，這裡不僅遠離觀光區更遠離市區，不過拍了幾張照片，頃刻便已黃昏。隔壁由財團整建的購物中心活像個巨大的電燈泡，昏暗的商店街顯得令人不勝唏噓。栗山未來因為血脈而有強大的力量，但因為有心理的陰影而不忍斬殺劇中的魔物妖夢，導致窮困潦倒，或許劇組考量這樣的家境，而做出如此的設定吧。

故事中曾有栗山未來吹著風，任憑髮絲飄逸的過場戲。我看了回程車班，刻意不到車站內候車室等車，在連接新市鎮與車站的巨大天橋上，把自己的所有「不愉快」拋給這淒冷寒風，看著華燈初上的城市，吹著風、望著遠方。（待續）

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