自由開講》台商資金回流是礙著韓國瑜跟曾銘宗嗎？

王仁權

蔡政府為了化解貿易戰危機而推出的台商回台投資方案，自從曾銘宗斷章取義、鴨霸不准林全能次長解釋開始，不只旺中紅媒見獵心喜大肆炒作，韓國瑜也在第一時間跳下來砲轟蔡政府欺騙治國，連費鴻泰、賴士葆都加入戰局，政策打不贏，就打口水戰，抹黑台商的資金流向，再不然就是假造林全能被冷凍的假訊息，惡意製造蔡政部內部分裂的謠言。

但是眼尖的觀眾可能早就發現一件事情，即便是旺中紅媒，也都只有政治版面在炒作，反而集團裡面專營財經新聞的工商時報，就沒有台商回流資金掛零的報導。也就是說，跑財經線的記者，根本不願意跟隨國民黨這些立委莫名其妙的言論起舞。從今年1月推出台商回台方案以來，這些財經記者跟著政府一起見證台商回流的傲人成績，記者跟政府一樣振奮，對台灣經濟產業有利的正面新聞滾滾來，當然不願隨著國民黨的政治操作（中共掌控話語權的政治頭版）起舞。

看看今天工商時報A2版的火線報導就知道，《高力國際調查：台商回流 北市商辦七成滿租》直接打臉中時自家人這幾天的頭版報導。再不然進入工商時報官網用關鍵字「台商回流」搜尋，也能看到一大串正面報導，可見韓國瑜、曾銘宗、費鴻泰、賴士葆這些人每天照三餐胡扯的話術，專業的財經記者看了是恥笑在心裡。

台商回流投資強調的不是資金匯回，而是台商回台設（擴）廠、增加產線、購買設備、聘用人才，只要願意把錢投資在台灣，根本不必管錢是在台灣還是海外。（彭博資料照）

除了旺中以外，今年各大報章媒體報導台商回流喜訊的新聞，就有上千篇，而且成果遍及各縣市，花點時間搜尋整理就會知道，蔡政府的政策是想要拉起全台各地區的產業經濟動能，並沒有獨厚自身黨派執政的縣市，不管是民進黨或國民黨執政的縣市，首長都因此而有傲人政績可以拿來說嘴，都能拿出好成績對選民交代，這就是為什麼國民黨的侯友宜市長要感謝中央德政，為新北市帶來上千億元投資，實質助長產業發展，增加就業機會。

台商回流投資強調的不是資金匯回，而是台商回台設（擴）廠、增加生產線、購買設備、聘用人才，只要願意把錢投資在台灣，根本不必管他的錢是在台灣還是海外。其中光是設廠、擴廠的地區，根據經濟部日前宣布的投資名單，再跟這一年來的報導比對，就會發現幾乎全台各縣市都是這波德政受惠的對象，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，裡面大多數都是國民黨執政縣市，也有「高雄市」。

地在買，廠在蓋，人在請，中央及全台各縣市首長都看得一清二楚，上上下下同心齊力要讓台灣經濟翻轉，經濟部更是協同地方政府急著整備產業用地，讓台商有足夠的用地可以建（擴）廠，只有高雄市長韓國瑜為了選舉請假缺席，不只放棄經營市政，也放棄跟其他縣市一起努力拚經濟，難怪會被曾銘宗呼嚨到搞不清楚台商投資的事實，跟著抹黑蔡政府。

至於台商這波在全台建（擴）廠及增加生產線情況，筆者已經不厭其煩幫今年幾乎沒處理市政的韓國瑜整理出來，以下文長，滿滿的台商回流佳績，建議請長假的韓市長撥冗參閱。

新北市：主要生產光纖通訊被動元件「連訊通信」、全球第二大電子代工廠「和碩」、伺服器巨頭「廣達電腦」、研發幹細胞修復「麗瑞嘉生技」、生產電腦週邊連接線材「聯穎科技」。

桃園市：國內專業隱形眼鏡製造商「晶碩光學」、全球板卡大廠「技嘉科技」、全球前10大電源供應器製造商「全漢企業」、自動化設備廠商「迅得機械」、老牌網通設備商「亞旭電腦」、全球鋼珠導軌專家「南俊國際」、全球第二大電子代工廠「和碩」、IC載板產值領先全球市場「欣興電子」、跨多領域的全方位電子代工龍頭「佳世達」、世界級專業生產晶片電阻領導廠商「大毅科技」、全力耕耘轎跑車用高值產品研發創新與工藝設計「泰豐」、生產各類專業線材「岳豐科技」、專精高階精密連接器與連接線「宏致集團」、電感元件專業製造與服務供應商「千如電機工業」、全球第三大印刷電路板硬板廠「瀚宇博德」，全球第六大半導體矽晶圓廠「合晶科技」、知名IC載板製造大廠「景碩科技」。

新竹市：主要生產光纖通訊被動元件「連訊通信」、IC及LED金屬支架在業界舉足輕重「復盛精密工業」。

新竹縣：光學玻璃與5G高頻材料大廠「台燿」、三元鋰電池原料與特用化學材料製造商「康普」、CNC 加工中心機製造大廠「亞崴」、IC及LED金屬支架在業界舉足輕重「復盛精密工業」、高階工具機大廠「崴立機電」、傳統電子代工轉型為硬體加速器「邁特電子」、台灣最大無線通訊用天線廠「譁裕實業」、台灣第一也是全球第五大的半導體探針卡廠「旺矽科技」、知名IC載板製造大廠「景碩科技」、跨足無線通訊與物聯網及智慧家庭的「啟碁科技」。

苗栗縣：國際網路市場領導廠商「智邦」、全球機能服飾龍頭也是紡織業股王「儒鴻」、全美前五大LED節能號誌燈與Tesla Model 3供應商「聯嘉光電」、以獨家創新技術開發高差異化隱形眼鏡產品「望隼科技」。

台中市：將成為亞洲最先進及智能化電動巴士生產商「車王電子暨華德動能」、亞洲TPU材料前五大供應商「高鼎精密材料」、全球電聲龍頭美律實業布局的生醫事業「衡欣醫療器材」、上櫃汽車零組件廠「宇隆科技」、以捷安特為主要行銷品牌的全球知名自行車製造大廠「巨大機械」、主要產品為CNC電腦車床及加工中心機「台中精機」、全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商「橋椿金屬」、世界前三大國際專業運動健身器材供應商「喬山健康科技」、光學鏡頭廠「新鉅科」、聚焦高階電源供應器「博大科技」、廚衛龍頭「台灣櫻花」、主要生產生產繼電器及半導體導線架「百容電子」、光學鏡頭廠「先進光電科技、主要研發製造CNC立式及臥式綜合加工中心機與車床「台灣麗偉電腦機械」、生產精密油壓系統零組件「武漢機械」、高性能自動化細孔放電加工機及CNC放電加工機「歐群科技」、專攻中小型液晶顯示器及模組製造「久正光電」、台灣第一大專業工具箱霸主「明昌國際工業」、台灣中小尺寸LED背光模組龍頭「先益電子」、國內外車用影像產品首屈一指合格供應商「合盈光電」、台灣第一也是世界前十名起重機械設備龍頭大廠「誠岱機械」、精密光學設計應用「中揚光電」、資通及消費性電子應用電源供應器及變壓器製造大廠「環隆科技」、從自行車傳統產業成功轉型為高科技製程精密設備「旭東機械」、主要從事醫療器材生化科技「優你康光學」。

彰化縣：台灣最大寶特瓶吹瓶機廠商「銓寶」、國內窗簾及家飾紡織品製造大廠「慶豐富」、台灣第二大汽車塑膠零件製造廠「昭輝集團」、工紙大廠「榮成」、大中華地區第一大精密沖壓廠「和勤精機」、精密金屬零組件製造大廠「時碩工業」。

南投縣：專注汽車電子系統及能源管理系統「系統電子」。

雲林縣：全球鋼珠導軌專家「南俊國際」、傳動控制與系統科技產品製造商「上銀科技」。

嘉義縣：台灣齒輪製造業第一大廠「和大工業」、CNC加工中心機製造大廠「亞崴」、亞洲TPU材料前五大供應商「高鼎精密材料」、傳動控制與系統科技產品製造商「上銀科技」、汽車腳踏墊與商用地墊OEM/ODM專業供應商「新灃企業」、全球LED照明牛耳「麗光科技」。

台南市：主力生產線性滑軌「直得科技」、車燈製造業者「堤維西」、專攻大型雲端資料中心硬體及解決方案「緯穎科技」、高機能性梭織布料製造商「得力實業」、世界最大汽車碰撞更換零組件製造商「東陽集團」、中小尺寸面板廠「瀚宇彩晶」、生產一流接著劑與特用化學品的老牌傳產大廠「南寶樹脂」、主要生產不織布及婦女衛生產品「康那香」、全球第一大焊接螺帽廠「恒耀工業」、以兩岸最大鋁擠型單軸機器人及電動缸製造聞名「東佑達集團」、半導體供應鏈後段的封測大廠「南茂科技」、台灣第一大飛輪健身車廠「期美科技」、全球專業網路設備製造商「友勁科技」、全球燙金箔領導品牌「岱稜科技」、亞洲地區硬質窗簾主要廠商「敬祐科技」、跨足無線通訊與物聯網及智慧家庭的「啟碁科技」。

高雄市：全球導線架前五大供應商「長華科技」、被動元件龍頭「國巨」、功率元件導線架廠「界霖」、合成橡膠老牌企業「台橡」、主要生產無鍍銅銲線「廣泰金屬」、國內第一大工業用紙廠「正隆」、經營電子保護元件「興勤」。

屏東縣：從貿易商蛻變為台灣生技ODM霸主「大江生醫」、高科技聚氨酯TPU薄膜大廠「鼎基先進材料」。

宜蘭縣：跨足國際車用領域供應鏈的二極體大廠「台灣半導體」。

（基金會研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法