照護線上》膽囊炎發作，一定要開刀嗎？（懶人包）

沒有什麼藥物能夠溶解膽結石或塞住膽管的腫瘤，且膽囊炎常常反覆發作，所以大多數的膽囊炎都需要以「膽囊切除手術」治療。

◎劉育志 醫師

膽囊炎是指膽囊發炎，多數都是膽結石造成的。假使沒有及時處理，膽囊可能會破裂併發腹膜炎，可能危及性命。但或許你會很想知道，難道膽囊炎就只能開刀嗎？先讓我們繼續看下去。

膽囊發炎通常起源於膽道被阻塞，膽汁無法順利排出，膽囊因此積滿了分泌物而脹大、壓力上升，造成發炎。

造成膽道阻塞的第一名就是膽結石。

然而膽道阻塞的原因不只有膽結石，也有可能起源於膽道彎折、疤痕組織而造成的阻塞，或是膽道長了腫瘤限制了膽汁流動。

膽囊炎的症狀常在患者吃了一頓油膩膩的大餐之後出現。常見的典型膽囊炎症狀為右上腹痛，這種痛還可能延伸到背部或右肩膀。患者也會表現噁心、想吐、及發燒。

如果阻塞位置在總膽管，還可能引發黃疸。

若臨床病史及身體檢查讓醫師懷疑患者有罹患膽囊炎的可能，醫師會安排超音波或電腦斷層等檢查來確定膽囊的狀況，並安排抽血了解患者體內發炎感染程度及肝膽功能。

確定為膽囊炎之後，通常需要住院治療。否則若放著膽囊繼續脹大、發炎，膽囊會潰爛壞死，導致膽囊破裂，會引發腹膜炎及敗血症，可能危及患者性命安全。

住院時，醫師會請患者先禁食，避免膽囊壓力上升，並改以點滴補充所需的水分及營養。抗生素能夠幫助患者抵抗感染。當然，止痛劑也是很重要的。

沒有什麼藥物能夠溶解膽結石或塞住膽管的腫瘤，且膽囊炎常常反覆發作，所以大多數的膽囊炎都需要以「膽囊切除手術」治療。

至於如何決定手術的時間點，通常要看患者膽囊炎的程度及原本的身體狀況是否能夠承受手術，若屬於手術低風險的患者，醫師通常建議在膽囊炎發作初期就接受手術。若患者本身健康不佳，麻醉風險高，可能會先考慮以引流管引流膽囊積液，再視復原程度決定開刀時間點。

膽囊切除手術可以用腹腔鏡或直接開腹兩種手段達成。由於腹腔鏡膽囊切除手術的傷口較小，患者術後恢復快，現在醫師多以腹腔鏡方式切除膽囊。

看一段影片，就能了解腹腔鏡膽囊切除術是怎麼一回事。

然而腹腔鏡膽囊切除手術膽管損傷的機會略高於直接開腹的膽囊切除術，因此若膽囊發炎過於嚴重，或懷疑合併膽道阻塞、腫瘤等其他問題，醫師還是會建議直接開腹膽囊切除術，以減少術後併發症的產生。

本文經授權轉載自照護線上 膽囊炎發作，一定要開刀嗎？（懶人包）

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