自由開講》國民黨，難道不能換韓嗎？

余念中

韓國瑜在今年挾著韓流，逼迫國民黨硬是修改規則，讓他被動參與初選，雖然引起不小的爭議，但依然在強烈的人氣下，順利通過初選，成為代表國民黨總統候選人，讓本來能夠吸引多數中間選民、經濟藍的郭台銘董事長鎩羽而歸。

當然身為死忠的國民黨支持者，雖然對這樣的結果有些訝異，但總還是相信，既然民調能贏，應該還是有所根據，而且韓國瑜市長，至少也是跟你我一般的「庶民」，或許有可能會比郭台銘董事長，更加了解百姓也不一定。

所以即使民調一直沒有太大的起色，這段時間我們也不曾質疑，就算有些過往的爭議事件，我們也總是視而不見，畢竟喝酒，跟朋友小賭怡情，也都是人之常情，也是我們這些庶民都會做的日常，當聽見很多委員因為韓國瑜民調低，不願意跟他合掛看板的時候，我們反而會很生氣。

只是，身為兢兢業業過每一天的庶民，竟然看見了韓國瑜購買豪宅時，那些價值觀徹底的崩壞了，令人生氣的，並非疑似權貴施壓，而是那間房子的價值，是我們就算精打細算過日子，也不可能去看的豪宅，會去看這間房的他，到底有什麼資格，可以稱自己的庶民，還好意思說自己失業十幾年。

身為一般的老百姓，不曉得政治間是否真的有沒有什麼內線，但現在終於知道，為什麼那些立法委員，為何不和韓國瑜一起合掛看板，或許他們早就看穿，韓國瑜的一碗滷肉飯，根本就是徹頭徹尾的欺騙，這把火終究會燒起來。

會去看這間房的韓國瑜，到底有什麼資格，可以稱自己的庶民，還好意思說自己失業十幾年。（本報合成照）

雖然距離投票日，僅剩下不到三個月的日子，但壯士斷腕未由晚，希望黨中央能夠及時的醒悟，召回最能吸引中間選民的郭台銘董事長，不要在被那些只會在網路上留言，憑什麼庶民不能買房的狂熱韓粉綁架，堅持不換，演變成無法團結，又要全黨救一人的詭異形象。

我們不否認過去韓國瑜的魅力，只是政治人物首重誠信，當他買豪宅的時候，所謂庶民的形象，就徹底毀滅了，這種欺騙所有勞苦百姓的人，恕我們無法支持。與其要選擇一個假裝跟我們一樣的人，我們寧可選擇一個，至始至終，誠懇面對每一個人的有錢董事長，至少，他現在有錢，也是靠自己的雙手，點滴累積而來，並非炒房的坑矇拐騙投機者。

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