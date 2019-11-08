自由限時批》國民黨正分裂！

杭東

國民黨的不分區立委爭議，若無國瑜黨的「背後靈」（旺董）作祟，連番攻訐吳敦義，導致黨內鬥爭劇烈，形同進行式的分裂才受到關注！

而在韓國瑜民調週週下跌，「庶民」形象又因買賣7200萬豪宅破滅之時，反使一度受挫的吳家軍佔了上風，看來吳敦義列入不分區立委安全名單，大致底定。但亦因連家軍發難，益發埋下老K分裂的因素；一旦宋楚瑜近日正式宣布投入大選，未來藍營勢將會重新洗牌，國民黨將會呈何種面貌？自亦是選後的重要觀察話題。

不分區立委是各黨派必爭之地，除可補區域立委人數不足，還可貫徹政黨意志，不聽命者，亦可換掉遞補。（資料照）

其實，不分區立委不過34席，但卻是黨的形象牌和「鐵衛隊」（亦有學界詬病其為政黨政治的「盲腸」，完全受黨節制，像美國參衆議院則無），然在台灣則是各黨派必爭之地，除可補區域立委人數不足（立委總席次共計113席，其中73席區域立法委員由單一選區選出，6席原住民立法委員由複數選區選出），還可貫徹政黨意志，不聽命者，亦可換掉遞補。

就老K而言，不分區立委身分猶涉及在中國的優惠，受到禮遇，還有參與「國共論壇」或重要的活動機會等，特別是金主型台商，自感興趣，角逐者衆。

依老K慣例，不分區立委向由黨主席圈定，但因吳敦義弱勢，令不出門，常須看韓及國瑜黨的臉色。而為自保主席位子，徵得韓同意修改總統不兼黨主席條文，自更遷就韓意志，連權責內的不分區名單，還遭國瑜黨不時譏諷或反對，搖擺不定，連吳能否列入安全名單，都有意見，肇致吳家軍強烈反彈。像「OpenKMT」成員李福軒等人，甚至建議開鍘反對派的台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠。而挺吳派亦在7日發動連署，力挺吳敦義列不分區立委。

及至近來韓頻失言、政見出包，假庶民形象又因「家財萬貫」破滅，而此復攸關不分區的政黨票增減（目前民進黨略領先老K），但己是自顧不暇，得讓吳敦義扳回一城！

像國民黨的副主席兼祕書長、韓競選總幹事曾永權看到韓國瑜民調直直落，都沒有回應，更顯現黨中央在忙立委，總統選戰則是國瑜黨的選戰。無異是「各自為戰」！

又如，近兩日旺中媒體猛批國民黨不分區立委提名之社論，罕見國民黨發表聲明嚴正駁斥，吳敦義也予反擊，表示對於排入不分區或順位，「還在考慮當中，沒有說一定要，也沒有說一定排在哪裡。」相關評論一再使用尚未成形的現況作為斷定，恐有誤導視聽之嫌，實難令人苟同，等等。簡言之，吳敦義鐵了心，任爾東南西北風，就是要進入不分區立委名單。至於能否當上國會龍頭，則是另一回事，但已重挫旺媒狂妄之氣，卻是不無收獲，至少提振了吳家軍對抗國瑜黨的士氣！

近日的豪宅事件，顯已重創假庶民的韓國瑜形象，而宋楚瑜出埸的起手式，就有近10%的民調起跳，自是來勢洶洶！一旦韓選輸宋楚瑜，勢將使國民黨崩盤，實難逆料，值得持續觀察。

不過，2020大選最大的變數，仍在中共介入太深，小英當局絕不可掉以輕心！必須加强落實國安措施，及早遏阻，始克有濟！

今天美國外交關係協會（CFR）的官網，刊登東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）的專文，題為「中國如何影響台灣選舉」（How China Is Interfering in Taiwan’s Election）。文中指出，隨著台灣臨近2020總統大選，中國方面似乎更積極散播假訊息，意圖在台灣內部製造混亂，甚至影響大選結果，且散播的內容似乎都有利於韓國瑜。

他認為，受到反送中抗爭影響，越來越多台灣人關切中國金援部分媒體的情況，而中國做法可能適得其反。

格蘭奇克指出，其實中國干預台灣政治的狀況已經很久，且搭配多種策略，包含透過親中商人收購、加強掌控台灣媒體，利用駭客和網路機器人在社群媒體上散播假消息，以及每月對台發動數以千萬計的網路攻擊等。像去年的九合一大選，親中媒體不斷幫助韓國瑜曝光，在推波助瀾下最終讓韓選上高雄市長。今年在國民黨總統初選民調前，親中媒體也是用類似的手法讓韓從初選勝出。令人怵目驚心！

最近美國在台協會（AIT）與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路演練今年的「大規模網路攻防演練」，可以說在美台日益深化的網路合作領域，邁進新的里程碑。

套用格蘭奇克的說法，台灣若能强化網路的攻防能力，中共應該無法在明年的大選中獲得預期的結果。值得吾人拭目以待。

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