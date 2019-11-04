歷史上的今天》警察關我音樂！上揚唱片行事件！？

Bob Dylan曾說：我的每首歌都是抗議歌曲。或許，音樂從來不會只歸音樂，政治從來也不會只歸政治。

上揚唱片行，在這裡，你可以找到台灣獨立音樂，更由於一張由前文化總會策劃發行的「台灣之歌」專輯，被當作「民主聖地」。（資料照）

如果有天你不能聽你想聽的音樂？

珈熒\法律白話文運動

11 年前的今天，警察衝進「上揚唱片行」，強制要求關掉音樂。僅因播放「台灣之歌」專輯歌曲。



一間你必須知道的 唱片行與它的事件



老字號的上揚唱片行，在這裡，你可以找到台灣獨立音樂、進口的爵士古典音樂，此處更由於一張由前文化總會策劃發行的「台灣之歌」專輯，被當作「民主聖地」。其中一首《戀戀北迴線》，用台語輕快唱著「世外的桃源，美麗的台灣，自由自在，幸福台灣人」。



2008 年 11 月 3 日起為期數日，中國海協會會長陳雲林，於馬政府時期來台進行第二次江陳會談，但是期間警政署在各地嚴格進行臨檢、搜索、盤查，另外，對於陳雲林來台表達異議者，解散其集會遊行，甚至逮補。

中國海協會會長陳雲林。（資料照）

陳雲林來台引起一連串強烈抗議活動，其中最精彩者，不是民進黨發起的「圍城」行動。而是在 11 月 4 日晚間，由民眾自發而引起的「上揚唱片行事件」。



上揚唱片行就在晶華酒店、抗爭活動現場附近，當時，老闆娘張碧特別在店內播放《戀戀北迴線》，引起店內外民眾歡呼，但是這樣輕鬆的氣氛沒有多久，即遭遇警察無預警進入店內，強制要求店家關掉音樂。



音樂或許關得掉，但是民主關不掉。在上揚唱片行引起的突發事件，由於警察暴力查禁的「禁歌恐懼」，也成為了其後由學生自發性發起靜坐抗議——「野草莓學運」的導火線。



音樂歸音樂 政治歸政治？



這種查禁歌曲的白色恐怖，從國民政府來台起，最先查禁的是被認為親日的歌曲。1949 年頒布戒嚴令後，查禁理由通常僅因，歌曲被認定有替「共匪」宣傳、性暗示、不健康、太過憂鬱等等訊息。



到了 1955 年政府頒布《動員戡亂時期無線電廣播管制辦法》，明文收音機不得收聽「匪俄」電台，由於當時收音機為主流媒體，因此成為政府從電台下手管制禁歌的正式法源。



1960 年代電視興起，政府將電視作為推廣國語的工具，因此語言審查也很重要，導致台語、客家語、原住民語能被播放的機會極有限。



1974 年，新聞局成立「廣播電視歌曲輔導小組」，甚至規定每唱 15 首歌曲，必須有 5 首是「淨化歌曲」（振奮人心的愛國歌曲），否則不能有歌手證。並且隔兩年後，公布《廣播電視法》，規定「電台對國內廣播播音語言應以國語為主，方言應逐年減少」，這樣壓抑其他語言的規定，一直到 1993 年才廢止。



但是，在 11 年前的 2008 年，竟然仍然有被強制禁止關掉音樂的事件發生。

野草莓學生們在自由廣場搭建靈堂，手持蠟燭為「人權」舉辦公祭，以表達對「人權」最沉重的哀悼！（資料照）

Bob Dylan曾說：我的每首歌都是抗議歌曲。或許，音樂從來不會只歸音樂，政治從來也不會只歸政治。

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