歷史上的今天》我是同志我驕傲 蘋果執行長庫克大方表示自己同志身分！

蘋果執行長庫克於五年前的今天在《商業周刊》（BusinessWeek）寫到：「身為同志我感到很自豪！」正式公開出櫃。

◎佳穎\法律白話文運動

5 年前的今天，蘋果執行長庫克首度公開出櫃，並表示「我很驕傲身為同志！」。



上天最佳禮物

蘋果公司執行長庫克在《彭博商業周刊》的投書中大方表明自己以同性戀身分為傲，並在文章內表示：「儘管我不曾否認個人性傾向，但在此之前，也從未公開承認。所以讓我講明白：『我很驕傲身為同志，我認為當同志是上帝給我最佳的禮物之一。』」

蘋果執行長庫克於五年前的今天在《商業周刊》（BusinessWeek）寫到：「身為同志我感到很自豪！」正式公開出櫃。（圖取自cnn）

並且在文章內更進一步表示，「我們將繼續為我們所抱持的價值觀奮鬥，我相信任何擔任這家不可思議公司執行長的人，無論種族、性別或性向，都會這麼做。我個人也將繼續倡議所有人皆平等，直到身死的那天」。

除了以同志身分為傲，庫克也曾號召員工一同參加同志大遊行，並與蘋果員工開心合照，是事後也會在個人推特上發表貼文紀念。

用驕傲擠爆忠孝東路

不久前也剛好是同婚專法通過後第一場同志大遊行，吸引近 20 萬人共襄盛舉。今年的遊行以「同志好厝邊」為主題，希望透過遊行的方式加強社會對於同志族群的了解，使台灣能逐漸成為一個充滿友善而和諧包容的社會。

今年甚至也有不少香港民眾帶著「光復香港」的標語參與遊行，希望可以透過旗幟及標語提醒台灣民眾，「這種自由很可貴、並非從天上掉下來的」，大家應該去守護、珍惜。

今年甚至也有不少香港民眾帶著「光復香港」的標語參與遊行，希望可以透過旗幟及標語提醒台灣民眾，「這種自由很可貴、並非從天上掉下來的」，大家應該去守護、珍惜。（資料照）

真的平權了嗎？

今年是同婚專法元年，專法內不少關於婚姻及家庭等相關規定都準用民法中親屬及繼承編的條文，雖然看似已保障許多，但關於成立婚姻關係後是否與對方家長成立「姻親」關係，及同性伴侶「婚後」收養小孩，甚至是否可以適用《人工生殖法》等，都存有不少值得討論之處。

縱使雨過天青，天空上仍隱約有著幾抹烏雲，仍待著立法委員們逐步地調整。專法的通過只是第一步，相信隨著族群間的認知歧異隨著時間消弭，每位台灣人民的基本權利都能獲得完整且公平的保障。

今年的台灣同志大遊行以「同志好厝邊」為主題，希望透過遊行的方式加強社會對於同志族群的了解，使台灣能逐漸成為一個充滿友善而和諧包容的社會。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法