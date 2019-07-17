歷史上的今天》不顧北京反對！歐巴馬會晤達賴喇嘛！

或許我們該認真想想，當初西藏與中共簽訂的和平協議，真的有保護到西藏的既有的權利嗎？如果有，為什麼會出現反中國、藏獨的示威衝突？現在在印度的西藏流亡政府又為何還是持續尋求世界各國領袖及聯合國的幫助呢？

副標：『和平協議怎麼簽，西藏簽給你看！』

◎丞竣/法律白話文運動



8年前的今天（美國時間16日），美國總統歐巴馬再次不顧北京反對，在白宮會晤西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，這也是兩人在歐巴馬總統任內的第2次見面。



■達賴喇嘛與美國的情誼

達賴喇嘛總共在白宮見了歐巴馬4次，但是他們會面的地點選擇在白宮的地圖室以閉門會談形式進行，並非在通常接見各國領袖、名人權貴的橢圓形辦公室，但此一舉動已激怒中國，被認為是干涉西藏的內政，更指稱達賴是「打著宗教的幌子在國際上兜售分裂主張。」而美國向來的立場則認為，支持維護西藏獨特的宗教、文化、語言傳統並鼓勵達賴喇嘛和中國官方對話，以溝通來緩解緊張、解決分歧。但也重申美國「不支持」西藏獨立，西藏是中國的一部分。



達賴喇嘛（左）總共在白宮見了歐巴馬（右）4次，但是他們會面的地點選擇在白宮的地圖室以閉門會談形式進行，並非在通常接見各國領袖、名人權貴的橢圓形辦公室。（歐新社）



■達賴喇嘛與中國的糾葛

達賴喇嘛與中國的關係可以追溯到1950年代初期，解放軍向西藏進軍，最終中國政府和西藏政府代表團簽訂《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》，兩邊的政府嘗試進入合作模式。但在1950年代的中後期，中國將「民主改革」制度引入西藏（也就是西藏土地改革運動），推行土地公有制，並收繳民間武器，控制民間領袖，以防止藏人反抗，並批評西藏的農奴制度（西藏是否有農奴至今仍有爭議）。無論如何，一系列的改革造成西藏的動盪，甚至許多藏人也因而遭受大飢荒的波及，開始出現反中國、藏獨的示威衝突。由於安危考量，達賴喇嘛便在1959年出逃印度，變成流亡政府領袖，之後更宣布了西藏民主憲法《流亡藏人憲章》並持續尋求世界各國領袖及聯合國的幫助。

西藏抵抗中國共產黨暴政統治於今年3月10日屆滿60週年，西藏青年大會號召近2000名流亡藏人在印度德里遊行，部分遊行者強烈對台灣喊話，「別相信中國，西藏就是血淋淋的例子。」。（中央社）



■現在的達賴喇嘛

在2011年，達賴喇嘛宣布決定轉移政治職務權力，不再擔任領導人職責，改交由人民民主選舉產生的藏人行政中央領導人來承擔所有政治權責。達賴喇嘛只成為「西藏人民的守護者和保護者，象徵西藏人的身分和團結」，結束他長期的政教領袖傳統。



看到這裡，或許我們可以想一下，當初簽訂的《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》簡稱《十七條協議》，這樣的和平協議，有沒有真正保護到西藏的既有的權利呢？如果有，那現在在印度的西藏流亡政府又是怎麼來的呢？

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