自由限時批》北京劍指韓表態「一國兩制」！

東方亮

韓國瑜剛形容完兩岸關係的「王八蛋爸爸」說後，果不其然，老共十九屆四中全會昨天閉幕的公報，就宣示要對台堅持和完善「一國兩制」制度體系，並指「一國兩制是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉」云云。

此從習大大不論在今年初及三月初的「兩會」（全國人代、全國政協）召開，均耳提面命，重新定義「九二共識」（統一前提下的「一國兩制」），相關的對台統戰和配套措施（含惠台31項等），已「全方位」地推動展開。而這次因台灣大選，己形成有利中共格局，故而再次鄭重强調「一國兩制」，意味是，玩真的！

韓留學北大九年，操弄選舉伎倆，又師法毛澤東，在台又能掀起千層浪，老共自然眼熟，連國台辦都認為「孺子可教也」，只是「不定性、難預測」罷了。（資料照）

當然，老共此次亦對港澳部分，採取更硬的作為，為過去未見的，就是「必須嚴格依照憲法和基本法，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。自有「殺雞儆猴」作用在。

至於台灣民進黨政府的制式反應，堅定拒絕「一國兩制」的信號明確，自也在北京預料之中！

換言之，老共在「寄望於韓國瑜」之時！亦是吾人預料中的事。因為韓留學北大九年，操弄選舉伎倆，又是師法毛澤東，在台灣又能掀起千層浪，老共自然眼熟，經旺董力薦，連國台辦都認為「孺子可教也」，只是「不定性、難預測」罷了。

本來北京尚寄望郭董、柯Ｐ，不太提「一國兩制」，現在大勢底定，形成「英韓對決」格局，且距大選不過兩個多月，於是旗幟鮮明地强調「一國兩制」！一者舞劍韓表態，一者昭示島內中共同路人全面「推進」！（統促黨、新黨等已予呼應，親民黨則模稜兩可）

再者，現韓禿子儼然已成泛藍陣營（國民黨、親民黨、新黨）的「新共主」！猶能吸引部分中下階層及綠營分子，用「窮人翻身、發財」招數，匯成一股「韓流」，且鬥倒取代藍色「權貴」，成為「親中共」的「新階級」！（一個新的「台共」黨政商權貴連線，已然成形，以取代連胡（錦濤）時期的「國共論壇」，及ECFA的黨政商權貴連線！）

最近，分由五百名退將，及連戰邀集的台商黨政權貴等後援總部設宴款待韓，就是一種「交接」及新的整合，無異亦是「黨國權貴復辟」現象，令人憂心。

韓從不談「無聊的主權」，也不批評北京，對「一國兩制」亦是東躲西閃，衹說一次的拒絕，遭國台辦訓斥後噤口，這次冒然講了「王八蛋爸爸」說，老共就藉四中全會結束的公報，要韓正式表態，況且老共最愛講「聽其言，觀其行」。此次，恐怕難閃了！

香港《成報》（前老闆谷卓恒曾批指習近平家族貪腐遠超，江、朱、李、胡、溫、曾等）曾在韓訪港澳中聯辦時，更以頭版頭條：「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」批評，並搭配「默認一國兩制」、「私通中國」、「認共產黨是老闆」等斗大標題，對韓所為怒不可遏！當是不言可喻矣。

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