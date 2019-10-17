胡，怎麼說》「九二共識」就是一杯「鴆毒酒」！

韓國瑜民調直落，國民黨選情吃緊，中國國台辦出手助拳幫腔了！

國台辦發言人馬曉光宣稱，「芒果乾（亡國感）」是一杯鴆毒酒，是民進黨當局蓄意製造炒作出來的，旨在煽動兩岸對抗，撈取選舉利益。他還自拉自唱稱，「台灣前途在統一，堅持一個中國的九二共識」云云。

中國國台辦以上論調，與國民黨、韓國瑜的兩岸論調，根本就是「一套論調，國、共兩個招牌」共用，新鮮辭句就是用鴆毒酒形容芒果乾，但根本不倫不類，中共出手為韓國瑜及國民黨幫腔助拳，反而愈幫愈忙、大幫倒忙！

中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會幫腔國民黨，批評民進黨炒作芒果乾。（中央社資料照）

「鴆毒酒」用在比喻「九二共識」倒是十分貼切，九二共識就是國共共謀製造的鴆毒酒，為了騙台灣人民喝下去，裡頭加了發大財、和平的迷藥。如果標示「中共製造」，台灣人民怕怕拒喝，所以由國民黨代銷，馬英九、韓國瑜、蘇起、張善政等，就是這杯九二共識鴆毒酒的代言人。

再看韓國瑜對香港反送中運動，又祭出老招，稱不能「香港人流血，民進黨補血」，其實，反送中運動四個多月來，香港人為了力爭自由民主人權，流了不少寶貴的鮮血，甚至犧牲生命，沒有人能夠從中「補血」，國民黨因而「失血」則是事實。

為何「香港人流血，國民黨失血」？就是因為國民黨站在中共專制政權那一邊，而中共專制政權就是造成香港人流血的災禍之源。

香港民陣召集人岑子杰昨晚再度遭暴徒伏擊，當街被鐵鎚敲頭打成重傷，血染香港街頭，暴徒攻擊顯然具有政治目的，背後有親中特定勢力指使，為了製造寒蟬效應，威嚇港人在20日不敢上街挺民陣號召的反送中示威遊行。

岑子杰遭鐵鎚敲頭血染香港街頭、反送中少女陳彥霖浮屍海上、中學生被港暴警半呎距離當胸開槍，多少港人遭催淚彈、水砲、各種子彈射擊、棍棒毆打傷，還面臨刑獄...。

香港人「為何流血？」、「為何而戰？」，韓國瑜及國民黨既不敢誠實面對，還和中共唱同調，那就繼續「失血」吧！中共那邊即使給你們大「輸血」，恐怕對你們的選情反而有如輸入「鴆毒酒」，越輸越糟糕，沒救了！

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