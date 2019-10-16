自由限時批》韓國瑜四面楚歌！

董森霖

風蕭蕭兮，易水寒！韓國瑜此次一別高雄，恐再也回不去了！因他已陷四面楚歌的窘境，與古時項羽處境相差無幾，只是困獸之鬥，遑言「出征」矣！

就在韓請「長假」的第一天，民調就給他當頭棒喝！媒體的周周民調最新結果，韓國瑜支持度25.1%，總統蔡英文的支持度是41.5%，兩人差距竟然更加拉大！比起近四個月的平均差距12%上下，居然拉大到16.4個百分點。即使韓真辭去市長參選，民調仍然差14%左右。也就是前有强敵，後有高雄市民天天進行抗議和罷免的「追兵」！有如坐困愁城。

就在韓請「長假」的第一天，民調就給他當頭棒喝！媒體的周周民調最新結果，韓國瑜支持度25.1%，總統蔡英文的支持度是41.5%，兩人差距竟然更加拉大。（資料照）

最嚴重的是，韓國瑜已違反「政通人和」的從政法則，大言炎炎的「發大財」等政見（只有自己猛賺1億5千萬政治獻金及2千6百萬選舉補助金），甚至連迪士尼、愛情摩天輪等，都未能落實，遑言其他，讓市民無感及嘖有怨言；加以團隊默契不足，議員又失和，遇到質詢，狀况百出成笑譚，致淪為失格、無能的形象！

而國民黨的分崩離析，亦因韓的大失「人和」造成，他猜疑性强，只信任老婆李佳芬（代夫出征、牝雞司晨），又倚賴旺董太深，及韓粉的非理性和強烈排他性，變成黨中黨的「國瑜黨」，無形中架空黨主席吳敦義（已明確表示不做競選總部主委，只願擔任「名譽主委」），亦在9月8日新北大造勢前後，把知識藍、菁英藍、經濟藍等的表徵，包括馬英九、朱立倫等都得罪光光，現僅保持「貌合神離」的團結表象。現在連新北市長侯友宜、台中巿長盧秀燕、彰化縣長王惠美等，都紛紛保持距離，顯然失去黨內人心，致欲振乏力！

目前韓國瑜對外强敵，正面有民進黨，左有郭台銘、柯文哲，還有被「過河拆橋」的王金平；背後又有高雄市民的罷免（揚言要衝百萬票支持小英總統連任，以洩「識人不明」選出「落跑市長」之恨怨）。

屋漏偏逢連夜雨，現在右側據傳將出現五度參選總統的親民黨主席宋楚瑜，亦是為黨的生存發展，披掛上陣，來勢汹汹！宋己瞄準討厭韓國瑜，又未必願支持小英的「泛藍」，據估計約有6%以上，可獲相當的立委席次，對國、民兩大黨及小綠政黨產生不小的威脅。

歷屆的總統大選，若在兩強相爭的狀況下（宋參選意在爭取立委席次），至少要650萬票以上才能當選。但目前從大數據上的觀測看來，韓粉大約在150-200萬人上下浮動，也就是還得從其它中間選民中拿到約450萬票才足以當選。

然則，依韓粉的強烈排他性看來（例如韓國瑜在20-30歲選民的支持率只有十多個百分點），要湊足650萬張選票以上，在强敵環伺、四面楚歌境下，非常困難。

再者，大多數中間選民具有理性討論的特徵，因此有專家指出，「當候選人落入成為被揶揄或網路嘲諷對象的情況，選情會更難翻轉」。

目前韓國瑜的民調，仍然大幅落後，要贏的機會相對微小，除非對方犯下致命失誤，否則確實很難翻轉！

由於郭董退選，也表明「無黨一身輕」，現只關心立委選情，但郭粉卻仍凝聚不散，除了支持傾向郭的立委，對總統選舉則大多不表態，有的則表明轉向蔡英文，而這其中屬泛藍部分，則是宋楚瑜極力爭取的目標之一。

宋楚瑜的「台灣省長」政續，留有口碑，而全台跑透透，是脚踏實地，認真為民服務，而韓國瑜則是「為選舉而選舉」！圖謀金權，若是「東施效顰」學宋的跑透透，乃至馬英九的「Longstay」，皆差遠矣。無怪身陷四面楚歌厄境中，也只能唱唱「夜襲」，或「出征」聊以慰藉。而此景亦恐將成「往事只能回味」了！

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