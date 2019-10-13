自由開講》韓市長的把台灣人民當白癡哲學

筆代劍

隨著選舉日期倒數不到100天的日子，民調落後的澇跑韓市長，似乎試圖正在努力反攻當中，不僅預計在十六號請假，全心投入大選，更把國慶日當自己專屬的造勢大會，並且在當日也發表兩岸政策白皮書，發言人更發下豪語表示，「韓國瑜希望真心希望，能和執政黨進行兩岸政策大辯論，時間、地點任選，只是愈快愈好，因為人民沒有時間再等。」

只是這樣看似豪氣干雲的舉動，似乎也給了高雄市民一記響亮的巴掌，也把全台灣人民看成了白痴。 畢竟看起來有充裕時間，可以投入選舉，甚至主動舉辦辯論的韓國瑜，是因為背棄了高雄選民的期待，在高雄市議會國民黨團，欺騙人民以及他黨議員，壓縮了質詢時間而來。

而且根據總統選舉辦法相關法規規定，本來就有必要來辦理政見發表會，向選民負責，不只有兩岸政策，甚至是未來的國政方向，都會被清楚的檢驗，又何必要勞師動眾舉行辯論。

民調落後的澇跑韓市長，似乎試圖正在努力反攻當中，不僅預計在十六號請假，全心投入大選，更把國慶日當自己專屬的造勢大會，並且在當日也發表兩岸政策白皮書。（本報資料照）

俗語有云，「見微知卓」，如果韓市長這麼愛辯，為何不先回到高雄市議會現場，去和議員辯論，如此不僅可以，符合選民的期待，也可以透過市政上的辯論，好好的為自己的市政來辯護，了解自己市政上的缺失，才是，如果連主場的市政都處理不好，只會跳針當韓總機，又怎麼說服台灣民眾，你會把國政處理好？

雖然韓市長的競爭對手是蔡英文，但投票的是全台灣的人民，而大家都知道，國民黨所謂的九二共識，一中各表是兩岸關係定海神針，早就被中共的習近平，置換成九二共識，一國兩制台灣方案，你還喊的那麼高興，如果有本事，就先跟習近平辯論，看所謂的一個中國，是哪一個中國。

更重要的是，就算是有講是哪一個中國，也一定要用白紙黑字寫下來，避免習近平總書記到時候跟韓市長一樣，沒有寫到白皮書裡面，就同等於沒有講過，就算跳票也沒關係。

畢竟高雄市民現在不僅沒有看到挖石油的影子，沒有發大財，更要面對的是一個準備烙跑的韓市長。

真心的奉勸，國民黨與其向執政黨下戰帖，先請自己的國民黨高雄市議員，把韓市長找回來，好好的在市政上做好辯論，搞不好還可以放點水，讓韓市長演出對市政嫻熟的樣子，而且還可以允許他遲到，反正這已經是他們一家人的慣例，大家也都見怪不怪了。

（法研所學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法