紐約地途》瑕不掩瑜的杭特點圖書館

杭特點圖書館是一個非常值得來參觀使用的社區取向圖書館。來長島市的河濱公園散步休憩看風景，也多了一個舒適的室內空間可以看書看雜誌，欣賞很有質感的建築設計。當然還有一個對紐約客來說非常重要的功能：提供乾淨舒適的廁所。

NYDECO

前幾天早上搭地鐵時，一對口音聽似來自歐洲的老夫婦拿著地鐵地圖跑來問我New York Public Library要怎麼去？心裡正想，圖書館那麼多分館，但看起來像是觀光客的夫婦九成是要問紐約公共圖書館第五大道的總館吧？果然老太太就說「最大間的那一個」。於是跟他們說從那裡只要再搭一站地鐵就可以走到，裡面非常漂亮，很值得去參觀。不過如果換成是一對年輕人，或許我還會補推薦另一個圖書館，才剛剛正式開放不到一個月的皇后區圖書館杭特點分館（Queens Library Hunters Point Branch）。

過去二十年皇后區長島市靠東河水岸地區發展迅速，其中一項重要規劃就是興建一個社區圖書館。（圖：作者提供）

在介紹這個耗資十二億台幣（四千萬美金），從提案，設計到完工開放花了近二十年時間的圖書館前，先簡單解釋一下紐約市的圖書館系統。雖然都是在紐約市，布魯克林（Brooklyn Library）和皇后區的圖書館（Queens Library）其實與曼哈頓，布朗克斯以及史坦頓島所屬的紐約公共圖書館（New York Public Library）是三個獨立的公共圖書館系統。不過為了方便市民，持有布魯克林或是皇后圖書館館卡的人在紐約公共圖書館網站登記做個資連結後，便可以在這裡借書，無需另外辦證。只是還書時還是必須得到原來借書的圖書館系統，不能甲借乙還。

紐約市有三個獨立運作的圖書館系統，不過持皇后或布魯克林圖書館的會員卡可以在紐約公共圖館借書還書。（圖：作者提供）

皇后圖書館杭特點分館最獨特的地方就在它的建築本身與地點所在。座落於皇后區長島市緊臨東河畔的Gantry Plaza State Park裡面，這個像是一個巨大盒子的圖書館是由美國知名建築師Steven Holl 所設計。在亞洲比較有代表性的案子是北京市裡面的Linked-Hybrid Residential（連接複合體住宅）。和曼哈頓紐約公圖總館像是座博物館的「布雜藝術（Beaux Arts）」建築結構，與富麗堂皇宮廷式室內設計完全不同的是，杭特點分館外觀很極簡，又與周遭近二十年陸續興建很制式化的新住宅大樓對比性很強。

由名建築師Steven Holl設計的杭特點圖書館耗資四千一百萬美金興建，造型獨特，開幕之後備受矚目。（圖：作者提供）

如果從曼哈頓或東河上看去，很難猜出這個建築有什麼功能性，其立面就是一個上面缺一角，四面是亮白色水泥牆的大盒子，當中有可以看進建築內部的不規則線條切割。走近一點，可以從切割部分的玻璃窗戶看到階梯和不同樓層的書架等室內結構。這個規劃為五層樓的圖書館其實整體空間不大，是一座屬於服務社區民眾的中型圖書館。未來這裡計畫會有五萬件包括紙本書籍，雜誌，光碟以及有聲書等不同閱聽物。

圖書館最特別的設計在於建築立面的不規則切割，讓室內不同區域的閱讀空間都可以有充裕採光以及絕佳的視野。（圖：作者提供）

圖書館的室內設計是以白色與竹子相對較淺色溫和的雙色調為主，讓人進來後的心情就自然的和緩下來。雖然一樓的服務櫃檯還是有工作人員，主要辦證和借書還書都採用無人的自動系統來完成。樓層規劃除了一般圖書館必有的期刊區，圖書區，電腦中心和視聽中心外，也特別規劃在二樓的兒童區，與五樓的青少年區，讓年輕父母與青少年放學後有地方可以去。藏書內容也反映了當地社區越來越多說中文和西語的族群，而有中文書與西語書籍的書架，從理財叢書，自我學習到金庸小說都可以找到。

杭特點圖書館以多元社區功能為主，強調自動化辦證借書，還有不算少的中文藏書可以借閱。（圖：作者提供）

不過，杭特點圖書館最吸引人的還是建築空間本身的設計。雖然面積不大，但是從一樓到三樓挑高的空間中，靠著牆壁的樓梯和期刊與小說閱讀區是隨著切割出來的斜線透明窗戶緩緩上升，所以自然光相當充足。而這樣的採光設計也意味著在圖書館閱讀的民眾其實有非常好的視野，可以直接看到圖書館外東河對面的曼哈頓天際線。所有樓層的之間都沒有完全隔開，讓室內空間感覺更為開闊。閱讀區也不是很制式的桌椅排列，而是比較像校園餐廳那樣隨性擺設，當然也大部分是靠窗戶，可以讓疲勞的眼睛可以望遠放鬆一下。

杭特點圖書館內幾乎所有閱讀空間都有曼哈頓天際線的美景可以觀看。（圖：作者提供）

但這樣好的設計，提供社區民眾一個舒適閱讀和親子空間，並不是沒有問題。五個樓層的圖書館，只有一座設置在建築東側的電梯可以到各個樓層。而前面提到隨著步行樓梯緩升的雜誌區與小說區卻是在二三樓之間再分成的三層樓面，也就是說，不管電梯是停在二樓或三樓，要來這一區一定要或上或下走一段樓梯才能到達。所以並不是一個百分之百無障礙空間。這一個缺失尤其對喜歡看小說讀雜誌打發時間的上了年紀的人會比較吃力，如果是必須依賴輪椅的人就完全無法來這裡了。

圖書館只有一部電梯，但有一個重要的藏書閱讀區只能走樓梯進出，對於年長行動不便者很不方便。（圖：作者提供）

筆者第一次來這個小說雜誌閱讀區時，就覺得要去搭電梯還要先走到二樓或三樓，好像哪裡不太對？果然開幕兩個星期之後就爆出一位膝蓋不好的使用者向媒體反應這個問題，許多媒體咸認很難想像一個花這麼多錢，耗時這麼久，看起來這麼完美的建築設計竟然忽視了這個頗為重要的考量。經過媒體顯著報導，館方表示會先將那些民眾比較會有租借的書籍移到其他電梯可以到的樓層，方便取閱，卻沒有指出是否會在室內設計上會採取什麼樣的調整。如果有，大概也免不了要再支出一筆可觀的費用。

位於二三樓之間的小說藏書區是圖書館最常被使用的部分，卻是館內唯一沒有無障礙空間的規劃。開幕之後已經有不少人抱怨這樣的設計缺失。（圖：作者提供）

整體來說，杭特點圖書館還是一個非常值得來參觀使用的社區取向圖書館。來長島市的河濱公園散步休憩看風景，也多了一個舒適的室內空間可以看書看雜誌，欣賞很有質感的建築設計。當然還有一個對紐約客來說非常重要的功能：提供乾淨舒適的廁所。把圖書館當成一個觀光景點其實是還蠻潮的規劃，在紐約來看看不論是曼哈頓第五大道已經超過百年的紐約公圖總館，還是這個尚未滿月，小而精緻帶有未來感的皇后圖書館杭特點分館都會讓人印象深刻的。

Queens Library Hunters Point Branch：47-40 Centre Blvd, Long Island City, NY, 11109

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法