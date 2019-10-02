自由開講》感謝美國眾議院議員挺臺參與國際刑警組織

黃明昭

臺灣無法參與國際刑警組織（Interpol），無法獲取「I-24/7全球警察通訊系統」及其「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」所即時分享的重要犯罪情資，更無法參加反恐、組織犯罪及網路犯罪等重點領域之各項訓練與計畫，成為全球反毒、治安及反恐聯防網絡的重大漏洞。

美國眾議員匡希恆（John Curtis）等47位議員聯名致函美國司法部與國務院，呼籲行政部門挺台參與INTERPOL。（路透資料照）

然臺灣警察在艱鉅條件下對於打擊國際犯罪不遺餘力，近年來更屢屢成功破獲多起重大跨國犯罪。如107年與泰國警方大規模掃蕩跨國經濟犯罪，順利追回1億2千萬泰銖；同年聯合臺菲，進行跨國合作，成功緝獲菲國國會議員販毒潛逃臺灣案；106年10月臺灣發生之遠東銀行SWIFT CODE金融系統遭駭案件，成功截獲超過6千萬美元贓款；105年偵破國際駭客集團幕後操控之一銀ATM盜領案，追回贓款7,748萬元，並促成107年3月許，協同美國、羅馬尼亞與白俄羅斯等多國合作，共同於西班牙逮捕該犯罪集團首腦。

臺灣，有意願也有能力為國際社會做出更多貢獻與協助。

我國過去亦曾是國際刑警組織的會員國，後因故被拒絕繼續參與該組織，卻依然持續扮演國際社會執法成員一份子的角色，積極遏止犯罪流竄、蔓延，並努力通過雙、多邊渠道打擊跨國犯罪。但是，由於缺乏即時的信息和協作，臺灣為國際社會的努力，不時地遭受到阻礙，無法參與Interpol、無法迅速與國際社會分享犯罪及可疑活動情資，徒遽增世界安全風險。

打擊日益猖獗的跨境犯罪是世界各國警察的共同使命及責任，臺灣絕不能置身事外，內政部警政署刑事警察局將持續配合外交部共同推動參與「國際刑警組織」案，並對於美國國會長久以來支持深化臺美關係，力挺中華民國臺灣參與國際刑警組織等具體行動，亦表達誠摯感謝之意。

有了臺灣，將使全球治安網達到最為完整，使世界變得更加安全。

（作者為內政部警政署刑事警察局局長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法