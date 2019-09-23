自由開講》值得肯定的師大國文課程改革

◎鄧鴻源

國立台灣師範大學推動課程改革，大一國文課研擬改成思辨課，不再是高四國文，教務長陳昭珍今天說明，台師大逐步推動3、4年，把原本上國文文選的課程內容，引進深度討論教學法，改成「思辨、閱讀、表達」為主的教學內容作為國文課主軸。

國立台灣師範大學推動課程改革，大一國文課研擬改成思辨課，不再是高四國文，最快從明年109學年入學的2千名大一新生適用。（台師大提供）

台師大是回應學生的需要，因為學生抱怨國文課的教法和內容好像在上高四國文，因此從3、4年前就開始推動課程改革，希望提高學生的閱讀力、思辨力及表達力，核心是閱讀、討論思辨、口頭表達，涵蓋語文的聽說讀寫，更接近大學生的學術基本能力。

師大擬改傳統大一國文為"思辨與方法"，主因是參考美國賓州大學（Penn State University, PSU）使用的「深度討論」（Quality Talk）教學，這套方法可讓學生學習批判與討論能力，而不只是一昧讓學生聆聽與死背。此外，這套方法更能加強學生口語和寫作等表達能力，也能提升國文老師的教學能力，是走在時代尖端的教學方式。

筆者認為母校師大這樣的作法是正確的，語文課主要目的是提升學生思辨與表達能力，而非複製古人思維或模仿他們的寫作能力，畢竟現代人沒有人用文言文書寫或口語表達。以前筆者在師大的大一國文教授是一位老國代，鄉音很重，聽攏無，上課只是在翻譯內容，考試是填充、選擇與名詞解釋，與中學差不多，感覺在浪費時間，這是國民黨在培養順民的教育方式，所以為何至今都無法自行培養諾貝爾獎的人才。

反觀歐美日等國家與以色列的語文課都很類似哲學課，教育學生要以批判眼光欣賞古人作品，不應將他們的文章當聖經背誦，否則無法培養具有創意思維的現代人，而具有創意思維的國民，是國家競爭力的資本。他們從小就重視哲學教育，培養他們批判能力與創意思維，所以這些國家的科學、文學與哲學人才輩出，其國力與文明蒸蒸日上，為世界各國所欣羨。

法國高中會考哲學科，4個小時只寫一題，厲害的學生可以字體工整寫滿15頁，幾乎是一篇小論文。這樣的功夫不是天生的，吃再貴的補腦劑都沒用。法國人從小學起就逐步訓練書寫和閱讀習慣，上課時師生非一言堂，而是經常辯論，激盪腦力，直到高三。法國的語文課是讀小說與散文原本，讓學生去欣賞、分析與批判，而非叫學生死背，以訓練閱讀、理解、表達和書寫等能力，久而久之，自然養成閱讀習慣。

事實勝於雄辯，近兩百多年來，法國之所以誕生伏爾泰、盧梭與孟德斯鳩等近代啟蒙大思想家，產生「自由、平等、博愛」思想，導致美國與法國大革命，從專制走向民主，並培養無數的哲學家、科學家與文學家，成為科學與人文薈萃的殿堂，讓法國成為世界強國，與其從小重視哲學教育不無關係。其他英、美、德、日與以色列等國也是如此，所以每年諾貝爾獎大都落在這些國家。

這應與其從小就重視哲學教育有關，哲學顧名思義就是愛智教育，傳承自希臘文化，歐洲許多國家與以色列就是如此，所以近代科學與文藝復興運動為何誕生在歐洲？為何歐洲大思想家與科學家人才輩出？為何民主運動首先發生在法國？為何英、美、法、德等國家在近兩百年來是世界上最富強的國家？以色列又為何人才輩出，科技與軍事實力強大？

反觀台灣，從小學開始的語文課，大都是摘自中國歷代文言文與詩詞，老師都像教「聖經」一樣的教育學生，要學生死背其文章，可是學生平時都用白話文書寫與表達，也很難有古人的情境，死背這些文章有何用處？若非為了考試與升學，一般學生會喜歡讀這些文章嗎？可能瓊瑤的言情小說或小野的作品對學生的吸引力會比較大吧？畢竟國內外許多著名小說、散文與現代詩都很口語化，比較貼近我們的實際生活，頗富哲理者也很多。

各級學校國文科的考試方式也很可笑，不外是非、選擇、填充與默背，了不起偶而一篇八股式小作文，考試時間也很短，很難測出學生的思考、批判與表達的能力，所以為何目前儘管大學生或研究所畢業者一堆，卻常缺乏是非判斷的能力，容易被不學無術的江湖術士牽著鼻子走，如妙Ｘ與韓某人等不是已欺騙很多人嗎？至於受到電話詐騙者，更不在少數。

由於我們從小缺乏哲學教育，學生普遍缺乏邏輯思考與批判的能力，習慣盲目服從教科書所灌輸的權威思想，也不敢批判老師教學上的錯誤，更不敢質疑威權圖騰存在的合理性，以致台灣至今仍然有威權或權威崇拜，否則至今獨裁者銅像仍然到處林立與妙禪事件怎麼說？居然將殺人如麻的獨裁者當偉人崇拜，對不學無術的禪師當明師跪拜，還高喊「感恩師父、讚嘆師父」！難怪去年哈佛大學校長德魯斯說：「大學教育的主要目的是教育學生避免受騙上當」。

也由於從小缺乏哲學教育，許多人普遍缺乏學術倫理、誠信、道德、操守與是非觀念，只重視升學與高學歷的光明。在學術界與政治界是這樣，台灣司法界也不例外，普遍缺乏司法人應有的廉恥、道德勇氣與公正性，所以貪腐一堆，趨炎附勢者更是不少，否則明明對台灣社會與民眾福祉有重大貢獻的阿扁，為何配合當時執政黨對他羅織構陷？為何有司法人對阿扁案子的程序正義表示懷疑時沒有人重視？又為何沒有司法人主動重啟調查林義雄家屬與陳文成命案？

如果我們要培養讀書風氣，應效法歐美日等國家與以色列，從小就應實施哲學教育，以培養學生獨立思考與判斷的能力，不僅敢挑戰學術與宗教權威，也勇於質疑政治威權，這樣台灣的教育才能與世界文明強國並駕齊驅，否則老是將國民黨黨國不分的旗幟當國旗，將國民黨黨歌當國歌唱，長久被當「莊孝維」而習以為常，這樣即使教授很會教書與研究，學生很會讀書與考試又何用？不過是關在象牙塔中的自閉兒而已。

總之，師大為國文教學革新跨出新的一步，值得肯定，但如果我們能效法歐美日等國，從小學開始就有哲學課則更棒，因為哲學可以培養學生的思辨與表達能力，並養成自學的習慣，比填鴨式教學有用許多。

（大學教授）



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