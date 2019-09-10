自由開講》兒童保護？法律淪為施虐保護傘！

◎張維倩

記得淯薪托嬰中心虐嬰案嗎？那位持木杓狂抽幼兒腳底板、在事發後嗆聲「不然你要怎樣」的夏主任嗎？當時新北市社會局立刻開罰夏主任14萬元罰鍰並公告姓名。

永和淯薪托嬰中心年初爆發虐嬰事件。（資料照）

但最近衛福部撤銷原處分，認為新北地檢已對本案偵查，按《行政罰法》第26條第1項，一行為同時觸犯《刑法》和違反《行政法》上義務規定時，應由司法機關優先管轄，有「刑事優先原則」的適用，而原處分違反「一事不二罰」，故撤銷，即不能罰14萬元，裁罰公告也須撤下。

如果最後不起訴、緩起訴或是無刑責確定的話，就會回到行政法處罰，社會局可按原處分裁罰14萬元；倘若有起訴且有刑責的話，這14萬元可是不能罰的。而夏主任所犯的是《刑法》傷害罪、妨害兒童身心健全罪，雖有影片，但事後得知並無證據，致犯罪結果難以舉證，最終本案可能雷聲大雨點小，再加上沒有前科，法官可能判6個月以下有期徒刑，得易科罰金，若以1000元折一日計算，至多繳18萬元。

《兒少法》於今年4月修法增訂第49條第2項，可將受裁罰者建立資料提供相關機構查詢，俗稱「註記」。但本案發生在修法前，基於「法律不溯既往」、「實體從舊原則」，就算社會局有管轄權，但仍無法源對夏主任註記！在缺乏公告或註記之下，不僅家長沒有機會在政府公開資料中查閱到過去紀錄，甚至其他業者在使用查詢系統時，也看不到任何註記。當時充滿正義的處罰如今淪為一場空。更令人擔憂的，是日後其他案件仿照本案，藉由「一事不二罰」的保護傘規避處罰，無疑是對被害幼童及家長們的二次傷害。

孩子的身體權不該被侵害，加害人也該得到制裁，希望藉由淯薪托嬰中心案的荒謬喚醒立法者對現行《行政罰法》第26條不合時宜，以及《兒少法》尚存許多漏洞急需填補的重視，進而修法彌補不足。保護兒童安全單憑少數人的力量是極為困難的，我願盡一份心力與家長們在兒少權益共同努力，成為孩子快樂成長的堅實後盾。

（新北市議員）

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