自由限時批》 「六守市長」韓國瑜和「六不總督」葉名琛莫非「異曲同工」？！

東方亮

「白鹿」輕颱攪局！韓國瑜今晨卻說不去台中了，會留守高雄！彷佛是給高雄市民「FAVOUR」（恩惠），真令人不知是「感激涕零」，還是「理當如此」？！還是他對台灣選民另一種表態（只對高雄負責）？！讓人啼笑皆非！不禁令人想起清末的「六不總督」葉名琛（不走、不降、不死、不守、不和、不戰），如果與韓國瑜的「六守高雄」說法（困守、暫守、留守、看守、死守、棄守），有點「異曲同工」之妙，亦不遑多讓，惟葉的結局悽慘，而韓未來的下場如何？就讓我們繼續看下去。

葉名琛何許人也。乃是清末官拜兩廣總督兼禮仁閣大學士（1807一1859），比韓國瑜當市長要年輕十歲左右。絕頂聰明，在十八歲的時候就考取了貢生，這在科舉史上極為少見。及至當上總督，卻多了個「六不總督」名號，就是「不走、不降、不死、不守、不和、不戰」。名噪一時。這是葉名琛在廣州和英軍作戰時，自己發明的一套「獨創戰法」，結果不幸，廣州在第十四天便淪陷了。葉名琛則被英軍擄押去加爾各答，後知自己根本不可能見到英國國王理論，絕食而亡。

而今台灣的高雄市長韓國瑜，不像葉名琛，卻是聰明絕頂的「滑頭政客」，擅長巧言善變，深諳「弄虛作假」（國家機器之事，敢說不敢提名，即是例證），玩弄權謀之道（與吳敦義搞密室協商），令人捉摸不定。

例如原以為韓國瑜翻轉高雄，會讓高雄人發大財，結果自己鈔票卻「莫撈撈」（上海話，錢多多），還擁有「貴族學校」及「農地豪宅」（違建自拆無法洗掉「違法」事實）！後嫌市長權力不夠大，硬是要選總統，說讓台灣人民發大財，結果「花天酒地」的「私德」不堪，猶選舉帳目不清，於是乾脆撈更大，因總統選舉的補助金高達上億，政治獻金更多，故一不做二不休，使出「魚與熊掌」兼得之計，就是5天在高雄上班，週六、日跑總統選舉造勢行程，一舉多得！

韓國瑜不像葉名琛，卻是聰明絕頂的「滑頭政客」，擅長巧言善變，深諳「弄虛作假」，玩弄權謀之道，令人捉摸不定。（本報資料照）

詎料，此一「如意算盤」，飽受外界質疑，批評聲浪不斷，連高雄市民都已覺醒，認為韓未能善盡「市長」職責，怎麼高雄市變成全國「獨一無二」的「5天上班」市長？！怨聲載道，進而發起罷免連署，短短時間便高達20萬份以上。可見民怨之深！

然則，韓仍堅不悔改，連他老婆還說是「困住市長」的一種詭計，果不其然，引起社會的非議，「做一天市長，就得敲一天的鐘」！除非韓辭市長職務，專心總統大選，否則「眾怒難犯」，無異是自己打敗自己！ 及至最近高雄淹水，還出了人命，而韓週週民調下滑，亦已出現市長、總統「雙丟」的危機！他才警覺「大事不妙」！發現「留守、看守、死守」高雄的重要，不致淪為「困守、暫守、棄守」的「死亡交叉」命運！

事實上，韓國瑜不知是韓粉的「同溫層」鼓噪，還是被「權力」沖昏了頭，今天說的「留守高雄」，好像是「情非得已」！卻不知他現在仍是「市長」，而非「總統」！但講話的心態，卻有如「總統兼市長」，簡直令人瞠目結舌！況且防災防颱原就是保護高雄市民生命財產的優先要務，更是是市長的重要責任！若是「留守高雄，是非常重要關鍵時刻。」又何必心心念念不忘選舉活動耶？！

如今巴著市長位子不放，卻又抱怨自己被「高雄困住」，簡直荒誕可笑！按照目前民調跌跌不休趨勢，就算韓國瑜要「死守」高雄市長也沒用（若遭罷免則如同「棄守」），不僅高雄已有7成市民「不信任」，連選總統亦已有一半以上的選民不支持！前景黯淡。

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