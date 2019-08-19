法操》郵輪犯罪溫床？郵輪公司需要為少女被性侵負責嗎？

本案目前只在處理程序的問題，並沒有進入到實質的審理。我們不知道郵輪公司是否明明知道這幾名男子要買酒給KT卻未阻止？我們也不知道郵輪上的工作人員是否真的眼睜睜看KT被十幾個男子帶走？但這個判決肯認了一點，就是郵輪公司需要為乘客的人身安全負責！

法操司想傳媒

《法操》在《搭郵輪被性侵，卻因為在公海難以追訴？》一文中，提到少女控告郵輪公司K.T v. ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD.案。但其實這個案件，是在處理少女KT提告卻被一審法院駁回的問題，而究竟為什麼會被駁回？二審法院又是怎麼認定的呢？

事情發生經過

2015年聖誕節過後，未成年的KT（化名）和她的祖父母與姊妹，參加了7天皇家加勒比郵輪行程。在旅程的第一天晚上，有一群男子（約12人），幫她買了很多酒精飲料。當KT喝到爛醉時，這群男子將KT帶入一間船艙中傷害並集體性侵。

KT控訴，從男子幫她買酒到將她帶至客艙中性侵，整個過程郵輪公司的員工都有看見，卻對她的遭遇視若無睹，認為郵輪公司並未盡保護乘客的義務因而提告。但地方法院法官以KT未提出明確的請求權基礎而駁回她的訴訟，KT提出上訴。

圖：皇家加勒比郵輪，取自維基共享資源， Daniel Christensen。

本案爭議

郵輪公司對於乘客於郵輪上的安全，是否有警告或保護的義務？

KT怎麼說？

1、郵輪公司未於適當時間介入保護

KT主張，郵輪公司應可以預期，郵輪上面提供大量的酒精，將有可能導致犯罪。而郵輪公司也知道，在郵輪上旅客與旅客間、旅客與工作人員間，可能會攻擊、性侵害事件。在這樣的狀況下，郵輪卻未做出適當的監督，也未採取適當的方式阻止未成年人取得酒精，有過失。

另外，在看見10幾名男子與一名醉到不醒人事的女子在一起，就應該要出面阻止，而不是任由這十幾名男子將她帶離。

2、郵輪公司應該警告乘客，在郵輪上可能會發生攻擊與性犯罪事件。

郵輪公司怎麼說？

要郵輪公司為原告的主張負責，會提高郵輪公司對於乘客於郵輪上受到傷害的嚴格責任（ strict liability），將會讓郵輪公司負保險公司的責任。但根據過去的案例（Kornberg v. Carnival Cruise Lines, Inc），海上承運人不需要對乘客負保險責任。

法院怎麼說？

1、本案在討論的不是嚴格責任（strict liability），而是過失（negligence）。

2、如果KT所述屬實，那麼郵輪公司就違反保護照顧義務，與KT受到侵害有直接因果關係（ proximately cause）。

3、郵輪以乘客安全作為宣傳

郵輪公司官網上，向所有想要與他們一起航行的乘客保證「乘客與工作人員的安全和保障，是我們營運的最高政策與基礎」，並以「致力於防止非法活動」、「在每次航程中，我們始終致力於保護我們的客人和工作人員」作為宣傳。另外承諾船長將會「採取適當的行動確保顧客的安全、保障和幸福」。

4、侵權行為法目的在於敦促企業改變

郵輪官網上也宣稱「他們持續致力於創新並不斷改進各方面業務」，而若郵輪公司於官網上的主張皆屬實，郵輪公司將可以改善方法，使乘客免於被性侵犯。最後法院以「One of the purposes of tort law is to spur along such improvements.」做結。

5、基於上述的理由，本案一審駁回裁定撤銷，發回重審。

雖然這個案子目前只在處理程序的問題（於2019年7月24撤銷發回），並沒有進入到實質的審理。我們不知道郵輪公司是否明明知道這幾名男子要買酒給KT卻未阻止？我們也不知道郵輪上的工作人員是否真的眼睜睜看KT被十幾個男子帶走？但這個判決肯認了一點，就是郵輪公司需要為乘客的人身安全負責！

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