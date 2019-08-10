自由開講》當台灣媒體變成人民幣的形狀

范旺衷

台灣作為面對中國的第一線，多年來累積的「被滲透經驗」，若是自稱第一，還真沒有其他國家敢來挑戰。根據在軍方及情報界流傳已久的傳聞，正因為台灣經常被滲透，因此成為美國國安局和調查局的重點合作對象，掌握第一手資訊。

既然檯面下的經驗都如此豐富，那麼檯面上的各種行業，自然更是無所不用其極，其中又以傳播媒體這項能夠引導輿論的平台，佔據最重要的地位。日前國際知名媒體路透社，便以專文報導方式，指出，中國國務院台灣事務辦公室至少付費給5家台灣媒體作新聞置入，藉以營造對中國友好的輿論。

這個新聞對國際社會來說，或許是相當震驚的；然而對於台灣社會而言，不過是另一起證據明確的老生常談。說起中國買台灣的新聞，讓台灣新聞變成人民幣的形狀，最知名的案例，當然是2012年時，旺中集團總裁蔡衍明在一場電視系統併購公聽會上承認，旗下媒體確實存在收受中國政府購買新聞版面的資金、置入中共方面要求的宣傳內容。

俗話說，君子愛財，取之有道。在資本主義的發展邏輯下，媒體要如何呈現商品，甚至作為一種商品，至少都必須在保有媒體的公共利益特質前提下，進行討論。例如商品或政府的業配，需要標註廣告，這是最基本的要求。連這條底線都不顧，那就無疑是貪財貪到像個無恥小人一樣了。

當媒體變成人民幣的形狀後，問題就大條了。姑且不論中國政府對少數民族、有組織宗教的打壓消息，一定會被媒體的「人民幣濾鏡」自動過濾；對於把「拼經濟」視為最高原則的人來說，更是危險。

姑且不論中國政府對少數民族、有組織宗教的打壓消息，一定會被媒體的「人民幣濾鏡」自動過濾；對於把「拼經濟」視為最高原則的人來說，更是危險。（EPA）

「人民幣濾鏡」要過濾的，是一切對中國不利的消息，只能呈現一幅欣欣向榮、超漢趕唐的盛世景觀，於是國企經營不善的消息，封鎖！銀行倒閉的消息，封鎖！股市暴跌的消息，封鎖！人民幣兑美元跌破七的消息，封鎖！試想，在這種資訊不透明又不對等的環境下，誰敢投資呢？更別提中國政府一聲令下，連馬雲都要乖乖把阿里巴巴奉上，以求留一條活命。你有比馬雲大咖逆？

話說回來，要如何防止台灣媒體變成人民幣的形狀？像梁朝偉一樣靠眼神是不夠的，還需要一部法律，讓台灣政府可以依法行政，當前民進黨已經和台灣基進聯手，於立法院推出《外國人代理法》，如果能夠順利通過，像蔡衍明這種人民幣形狀的媒體大亨就會完全現形，讓旺中集團極為厚顏的「真道理性、真愛台灣」，成為台灣媒體界最大的笑話。

（傳播系學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法