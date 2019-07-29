自由限時批》國民黨拿鋤頭跟著習大大走！香港正在中共鐮刀下掙扎？！

東方亮

根據今年4月8日《人民日報》報導，中國國家領導人習近平8日將鐵鍬扛在肩上，前往北京通州區種樹；此與他在1989年12月2日於福建省時，同是將鋤頭扛在肩膀上，在荒田中穿梭，誠讓人「頂禮膜拜」！而今年7月28日，國民黨的黨主席和總統候選人，竟也不約而同地效尤，拿著鋤頭宣示要鋤民進黨執政！簡直是聲氣相投，如同一轍！而近在眼前受盡中共折磨苦難和暴政血淚的香港，種種慘絕人寰！更是鞭瘩人心！但國民黨卻是噤若寒蟬，袖手旁觀，任由五星旗上的鐮刀宰割，國民黨的三民主義黨格、黨魂淪喪殆盡，莫此為甚！

再者，鋤頭亦象徵接地氣，像7個月落跑市長選總統，跟「政治詐騙」，有何不同？！如今高雄市民的罷韓行動，如火如荼，已逾20萬人踴躍連署，更有人扮成死神，拿鐮刀高喊「我凍未條了」，在在堪為例證！

國民黨從黨主席和總統候選人，在「728」拿鋤頭（鐮刀）起，就已正式宣告70多年來的「反共」結束，淪為中共兄弟，真是可悲！歷史將會記住這一天！（資料照）

猶憶70多年前的國民黨人與反共流亡人士落難香港，蝸居調景嶺，始終「反共」如一，並與港民同心對抗中共的勢力入侵！及至1997年後，中共實施「虛假」的「一國兩制」，這批忠貞志士依然奮鬥不已，如今卻因國民黨「苟且偷生」，藉兩岸合作交流「輸誠」，構築「國共平台」以示「降順」！此時，所謂的兩蔣遺訓和「反共保台」，早就擺置九霄雲外！而是百般配合中共「統一併台」（像推動的「一國兩制」，就是希望北京在不用武力下投降，猶動輒配合中共恐嚇執政者「讓海峽兩岸陷入戰爭危險...」的統戰政策，無怪遭台灣人民唾棄下架（按：今天民進黨政府仍然是中華民國體制下的民選政府，怎可隨中共起舞喊「台獨」？！過去中共亦復稱馬英九政府為「華獨」，又如何「自圓其說」耶？！真是天下一大笑話！）

如今的國民黨更不惜變本加厲，拿鋤頭、鐮刀都可以，只要中共背後能全力支持「當假總統」（台灣特首）亦可，簡直是喪盡天良！縱使成為毀棄民主台灣的罪人，都在所不惜！簡直已到了喪心病狂程度！無怪韓國瑜樂得說：「民主政治，就是自作自受！」，難道國民黨徒願「自作自受」降共，還要拉著2300萬一起陪葬在「赤色煉獄」嗎？！簡直是「罪無可逭」！

鐮刀與鎚子，是一種俄國大革命時，用來代表共產主義的標誌。此兩個工具分別代表兩種無產階級勞動者：鎚子用來敲打，象徵工人；鐮刀則用於收割，象徵農民。而「鐮刀錘頭」的組合，更能準確體現中國共產黨是以工農聯盟為基礎的無產階級政黨。然則，在台灣的民主政黨與中國共產黨完全不同！而中華民國早已是一個民主自由多元體制的國家，亦根本與中共統治中國大陸的修正社會主義制度，完全不同。

現在被中共推翻趕到台灣的國民黨，竟然不知「雪恥復國」，還要與拿鋤頭、鐮刀的中共「沆瀣一氣」！簡直是乾坤倒置！並視本土的民進黨為「共同敵人」，合力推翻民主台灣！（韓虛構的愛與包容不見了，反到處散播仇恨對立）

像韓國瑜竟然炮口向內（就在這兩天，中共還在海峽中線附近軍演，侵台意圖明顯），更揚言要射出「穿雲箭」！希望僑居地僑民去寫信給政治人物，期在破壞民主的中華民國政府與友邦之間信任關係，形同「賣國」行徑，簡直荒謬至極！令人對國民黨的「媚共、降共、順民」行徑，有若是「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome）作祟！（註：是指犯罪的被害者對於加害者產生情感、同情加害者，認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結。這些情感被認為是不理性的、濫用同理心）

簡言之，根據弗洛伊德的理論，「斯德哥爾摩症候群」是一種自我防衛機制，當受害者相信加害者的想法時，他們會覺得自己不再受到威脅。更傾向是人們用來掩蓋不想討論問題的假想狀態。由此詮釋，不難看出，國民黨何以會為了2020大選「必勝」，不惜接受「宿敵」的一切支持和援助（包括同路人及同路媒體）？！就算拿昔日「共匪」的鋤頭和鐮刀，亦不惜要顛覆民主台灣奪權，走向與中國共產黨統一之路！誠令人不寒而慄！

事實上，在蘇聯最高蘇維埃於1991年12月26日正式宣布解體和東歐劇變後，大部分鐮刀與鎚子標誌均被拆除或立法取締，而俄羅斯的國旗亦已改成紅、藍、白三色旗，再也不見鐮刀與鎚子矣！

而今國民黨從黨主席和總統候選人，在「728」拿鋤頭（鐮刀）起，就已正式宣告70多年來的「反共」結束，淪為中共兄弟，真是可悲！歷史將會記住這一天！

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