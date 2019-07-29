自由開講》基於租稅公平，私菸案不能只查小英政府！

◎司馬源

總統專機私菸案，已被發現非從小英政府才有。筆者從租稅公平，要問財政部，馬政府時代的私菸案，要如何處理？

根據《菸酒管理法》，一般旅客如帶超過1條煙未申報，即屬「私菸」，未申報部分沒入，並處以罰鍰。《菸酒管理法》第45條、46條，輸入私菸、販賣、運輸、轉讓（含有意圖者），分別有刑責、罰金或罰鍰。但馬政府時代的私菸，來不及沒收的，應如何處理？

但馬政府時代的私菸，來不及沒收的，應如何處理？（資料照）

依據《稅捐稽徵法》第23條，未於規定期間內申報，或故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，稅捐核課期間為7年。而總統專機私菸，既非小英政府才有，應否往前追稅7年？另依《關稅法》第49條進口貨物免稅，以總統出訪為例，只有「總統、副總統應用物品」免關稅，則歷年類似本案之私菸似有逃漏關稅之嫌。《菸酒稅法》第5條免徵菸酒稅者為「旅客自國外隨身攜帶之自用菸酒或調岸船員攜帶自用菸酒，未超過政府規定之限量者」，則歷年類似本案似有逃漏菸酒稅之嫌。又依《加值型及非加值型營業稅法》第1條，在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應課徵營業稅，故有無逃漏營業稅問題？而私菸若已被販售獲利，依《所得稅法》第14條，個人一時貿易之盈餘，應為營利所得而課綜所稅。另外，本案有無《稅捐稽徵法》第41條，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者之刑責問題？另外，本案涉及人員看似不少，也似涉及各層級，是否有《稅捐稽徵法》第43條，教唆或幫助犯第四十一條或第四十二條之罪者之刑責問題？以上所舉法律的主管機關都是財政部。而如果總統專機私菸案已行之有年，而且已是公開的秘密，財政部歷年之首長，其行政責任為何？這都是財政部應給國人的說明。

華航歷次總統專機負責人、承辦副總與菸品銷售數量。（報社製表）

稅捐機關向來高階舉租稅公平大旗，以霹靂手段對人民徵稅，從不手軟！之前發生的「雞排伯」疑似被查稅而輕生；93歲的阿嬤，在家門口前賣甜酒釀，被財稅局人員取締罰錢；早年，前司法院院長黃少谷之子，因為被認為漏稅，被拘提而含恨而亡。歷歷在目！既是租稅公平，就不應有藍綠之分！

（大學教師）

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