自由開講》推諉缷責與作秀功夫一流的韓國瑜

◎方立言

「好怪異！韓國瑜勘災第一個動作，竟然是雙手撈水要喝嗎？」這是媒體新聞的標題。高雄市大淹水，韓國瑜神隱多時後姍姍來遲的勘災，而一個無厘頭的用手撈水靠近嘴鼻的怪異動作，頓時成為媒體注目的焦點，不只吸睛又巧妙的轉移媒體的責難，讓我們不得不佩服他作秀的本領與「斗轉星移」絕技的爐火純青，難怪他混的這麼出色！

高雄市長韓國瑜18日晚上才在臉書吹噓清淤功績卓著，要還給民眾一個「不會遇雨便淹」的高雄，雖被柯文哲批評這是當市長的基本功課，沒什麼好吹噓的，然而韓國瑜與韓粉們卻如天龍八部中星宿派教徒一般的大吹特吹，好像高雄從此可遠離水患，不會動輒淹水。甚至7月19日下大雨時，韓粉們還開直播欲驗證韓國瑜治水有功，但沒想到禁不起考驗，高雄市到處淹水成了水鄉澤國，慘遭老天爺打臉。

對於將豪雨定位為給各局處及區公所的「壓力測試」，根本就是在耍嘴皮子。圖中人物大家應該都知道是誰吧？！（資料照）

高雄市淹大水，韓國瑜神隱20小時後終於現身巡視災情，詭異的是韓國瑜勘災竟然是雙手捧水就口鼻，讓記者以為他要喝水。神來一撈，立即成為閃光燈焦點。過去曾有媒體記者報導水災故意半蹲在水裡，以凸顯誇大災情，但再會作秀的記者遇上韓國瑜也要自嘆弗如，凡人實難理解這樣的動作與淹水勘災有什麼關係?又不是淹油！

天龍八部「北喬峰，南慕容」享負盛名，其中的慕容復的絕技就是「斗轉星移」，與之相比，韓國瑜雖無慕容復的俊秀，但「斗轉星移」卻青出於藍，出神入化，將「以彼之道還施彼身」升級，能使功勞全部攬在自身增加功力，將過錯移轉敵人。至於其他武功，二人皆名過其實，巧合的是兩人皆沈醉於皇帝夢中。

高雄市淹水出糗後，韓國瑜重施將登革熱疫情賴給中央的故技，將責任「斗轉星移」，先說此次719降雨量大於去年823水災；質疑「行政院很奇怪，台南、屏東都淹水，為何只看著高雄?」；他並要求行政院比照去年淹水戶加發20000元，針對「719水災」與「823水災」補助不能有差別待遇；更瞎的是韓國瑜竟把這場豪雨定位在給各局處及區公所的「壓力測試」。

檢視韓國瑜這些談話，說719降雨量大於823水災的用意，就是要告訴大家，不是他不如陳菊，而是雨量較大所致，然而根據中央氣象局的統計，以降雨強度來看，兩次豪雨事件降雨強度相當，只是今年降雨時間集中在7月19日下午1點到下午5、6點，823則是持續一整天，因此今年水退的比較快是絕對的。至於累積雨量，823平地累積雨量最高在旗山區476毫米，山區為六龜鄉548毫米；719平地累積最高為小港區271毫米，山區最高95毫米，823的豪雨規模絕對比719大了許多。

韓國瑜批評大家只注意高雄淹水，這更是莫名其妙，因為高雄淹水全國最嚴重，當然會引起注目！何況還事先吹說不淹水。至於所謂的補助「差別待遇」，只要稍微了解之前登革熱中央補助經費狀況，就知道韓國瑜的目的就是要把中央拖下水。

對於將豪雨定位為給各局處及區公所的「壓力測試」，根本就是在耍嘴皮子。

「牛牽到北京還是牛」，韓國瑜在擔任立委時就極混，選上高雄市長後馬上轉戰總統，荒廢市政，但吹噓作秀功夫一流，因此號召大批崇拜追隨的韓粉，攻城掠地，不只贏得高雄市長選舉，也取得國民黨總統提名權。在黃飛鴻系列電影中，義和團裝神弄鬼，假裝「神功護體」，果然吸引大批教徒盲從，直到被黃飛鴻拆穿，許多教徒才幡然醒悟。滿清末年義和團幌稱刀槍不入，騙得慈禧太后與眾大臣把國家命運交給他們，結果被八國聯軍打得落花流水，喪權辱國。

明年總統與立委大選是關鍵的一役，明智的選民應以史為鑑，不要把國家命運交給可能喪權辱國的草包！

（媒體記者）

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