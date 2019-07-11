自由開講》國民黨不管誰出線 黨中央都是分裂罪人

◎林巧荷

即將進入尾聲的國民黨總統初選民調，過程可說是一波三折，不僅執行首日便傳出結果外洩疑雲，甚至還渲染成出現大幅度差距，不用等結果公布即可確定是韓國瑜出現等傳言。對郭台銘與他的支持者來說，情何以堪？國民黨黨中央應該要扮演讓過程平順進行的角色，卻怠惰至此，讓初選過程的荒唐事，遠不只這一樁。日後不管由誰代表國民黨參選總統，藍營的分裂都是極有可能之事，促成這一切發生的國民黨中央，難辭其咎。

造成這一切的國民黨黨中央，恐怕才是真正的「綠營臥底」，是國民黨無法整合的真正罪人吧。（資料照）

對照民進黨執行總統初選民調過程，除了支持者在臉書上發文表示想接到電話、有接到電話之外，一直到民調執行結束，結果公布為止，蔡英文與賴清德陣營都遵守規則，沒有任何競選作為。反觀國民黨，民調執行中，依舊可見韓國瑜和郭台銘陣營在刊登廣告、接受專訪。此舉無疑是對掌握大量資源的郭台銘極為有利，也迫使韓國瑜陣營不得不投入軍備競賽的不對等作戰中。

然而，如果外洩的訊息正確，加上郭台銘在民調第二天於各大報刊登的頭版半版告急廣告，則可以看作是韓國瑜支持者面對「重金攻勢」時所爆發出來的堅定對抗意志。從2018年參選以來，一直以小市民形象獲得群眾支持的韓國瑜，在郭台銘鋪天蓋地的宣傳攻勢之下，不為所動，整個畫場景猶如當年中國共產黨「小米加步槍」對抗中國國民黨「八百萬美械」般傳奇。

這樣的傳奇，也意外破解了郭台銘為催票所強調的一種說法：「韓國瑜民調高是因為綠營灌票」。事實證明，韓國瑜支持者就是鐵了心的「非韓不投」，郭台銘不過是黨中央為了卡韓而推出來的攔路虎，對韓粉來說，只有殲滅到底而已。

只是，從郭台銘的立場來看，又何嘗不是悲苦交加？當國民黨傳統菁英頭人完全無法與韓國瑜對抗時，黨中央以敦請諸葛孔明出山的姿態，量身訂做為他解套資格問題，讓世界級強人的郭台銘得以參與初選，這難道不就暗示著「非郭不可」嗎？結果，民調規則卻是對韓國瑜極度有利，又怎麼能不讓郭台銘徒呼負負呢？

由此可見，郭台銘感覺被耍、韓國瑜覺得被卡，雙方支持者都感受到候選人的不滿，形成更加內聚的支持團體。造成這一切的國民黨黨中央，恐怕才是真正的「綠營臥底」，是國民黨無法整合的真正罪人吧。

（大學生，國民黨支持者）

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