自由開講》《工輔法》修正案是為解決國民黨留下的歷史共業

◎孟青城

爭議多時的《工廠管理輔導法》部分條文修正草案在立院三讀通過，此法的通過對台灣的農地工廠管理來說別具意義，從過去到現在，台灣有很多在農地的違章工廠，這個法案不僅能解決累積多年的問題，同時也能兼顧工廠的生存權益，也對環境採取一定程度的保護。本次修法重點為針對農地既存的低污染未登記工廠，須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，也訂定20年的落日條款。

目前全國農地大約有1.4萬公頃的未登記工廠、3.8萬家未登記工廠，無論是數量及就業人口，都佔台灣就業人口很高比例，尤其是中南部一帶的未登記工廠，很多更是隱形冠軍和台灣經濟奇蹟的關鍵，如果政府強行拆除，將對這些傳統產業造成很大衝擊，也將影響到眾多就業人口生計，更是對台灣隱形冠軍的品牌造成傷害，如果政府不對這些工廠全面納管，也無法保護環境，因此必須在環境安全、居民就業跟經濟發展三個方面取得平衡。

此次《工輔法》修法重點最主要是增訂20年落日條款。（資料照）

這次的修法重點最主要就是增訂20年落日條款，社會各界以及環保團體關心違章工廠沒有落日，因此政府也從善如流，接受社會意見，訂定出20年的落日條款。有環保團體認為20年太久，應該訂為5年，也有媒體社論指出20年後政府又會再度延期，但20年這個年限是一個合理的數字，這些工廠都是在台灣產業鏈上佔關鍵角色，例如彰化的水五金工廠、高雄的螺帽工廠等等，這些產業要擴大工廠的規模，甚是要將廠房搬到新土地上都需要時間，3至5年內是不可能將全台灣3.8萬家未登記工廠全面搬遷，讓這些工廠有充分的時間和餘裕能夠轉型，同時在制度化之下納管，才是負責任也是最可行的方式。

而政府也規定2016年5月19日前的未登記低污染工廠，需在2年內申請納管，並且要在在期限內完成改善，針對中高污染工廠也訂定輔導期限和方式，並且更限制2016年5月20日後新增的未登記工廠，將停水停電及拆除，同時也鼓勵全民監督和檢舉，這些措施都設下很高的門檻。此外，地方政府也將輔導工廠用地合法，在群聚地區優先採新訂都市計畫，或開發產業園區規劃，針對其他非都市土地，或是都市計畫內的零星特定工廠，業者也都可提出用地合法計畫，依不同的計畫法規來辦理，這一切就是要在「全面納管、就地輔導」原則下，達成「拚經濟、顧環保、守農地」目標。

這次《工輔法》的修法是兼顧環境、就業和經濟發展的三贏，但國民黨立委不僅沒有幫上什麼忙，反而只會在一邊說風涼話，國民黨委員說蔡英文、蘇貞昌是歷史罪人，但真正的歷史罪人就是國民黨，當年國民黨沒有一套完整的都市計畫，也放任各種工廠遍佈在全台的農地上，更放任高汙染和高耗能破壞台灣的良田，今天民進黨政府有誠意解決違章工廠的問題，試問源頭不就是國民黨嗎？國民黨又說民進黨沒有作好政策評估，但這個法自蔡英文政府2016年上任就開始處理，張景森政委、經濟部和相關單位也和業者、立法委員以及環團進行無數次溝通過，今天終於取得一個衡平的方案，國民黨一點心力都沒有付出，卻還有臉指責政府？

國民黨又說，此法通過後會讓違章工廠越來越多，但本法法條已規定2016年5月20號之後新增的未登記工廠就要拆除，請問國民黨的委員們是哪隻眼睛看到此法會讓違法工廠越來越多？況且國民黨諸公別忘記，早在2010年是馬英九政府讓7400多家違法工廠登記為「臨時登記工廠」，並給予10年的寬限改善期，讓他們申請為合法納管，馬英九政府當初沒有處理完的問題，今天是民進黨政府展現魄力來完成，國民黨委員們如果要罵的話，不是該回頭去罵當初辦事不力的馬英九？

其實農地上的違章工廠是歷史共業，去怪任何一個政府都沒有意義，這是台灣過去產業發展的權宜和過度之計，當初也有其存在的道理和意義，最重要的是要讓這些工廠與時俱進，同時也要漸進式地輔導他們轉型成功，今天民進黨政府花了很大的努力邁進，請國民黨不要再當作沒看到，一起為台灣的產業轉型付出一點心力吧。

（智庫研究助理）

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