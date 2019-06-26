自由限時批》台灣的驕傲！福衛七號肩負全球氣象觀測重任 闊步邁向自主研發的新里程碑！

辛文

福衛七號日前的成功升空（用6顆氣象衛星組成星系，以台灣獨步全球的「掩星」技術，收集南北緯50度間的大氣資料，颱風路徑預測可改進10％，成為「太空中最精確溫度計」2.0版），象徵台灣邁向太空科技的新里程碑！此對半世紀多前唯一採訪科技新聞記者的筆者而言，彷佛由荒漠飛向太虛的感受，既是夢幻又萬分感慨，因為這一切都是真的！（請參閱「臺灣走向科技的那些年：關鍵的人與事」。巨流出版日期: 2018-06-05）

簡言之，台灣能由科學的「沙漠」，歷經數以萬計不計名利的科技工作者，不辭辛勞的默默耕耘，篳路藍縷，終於起了萬丈高樓，不止是台灣全方位建設的起飛，贏得國際科學界稱道，如今更能直上雲霄！足見科技是經濟發展的火車頭，富國利民的先鋒！彌足國人珍惜！政府當局更須大力投資科技的研發，俾擁有自己的「太空產業」和「太空中心」，及一顆「衛星夢」，再接再厲，再創新猷！

福衛七號日前的成功升空，象徵台灣邁向太空科技的新里程碑！（圖取自國家太空中心臉書專頁）

然而，遺憾的是，近廿多年的民主化和政黨輪政，卻造就了不分藍綠政客的權力、金錢「薰心」，戕害了許多科技和經濟發展的利基和機會，幾乎中斷國家方方面面的大躍進！加以中國國民黨欲在兩岸中牟利，竟有意無意地「討好」「宿敵」的中共！處處「委屈求和」，甚至麻醉國人「降順」（和平）是福！復為爭取重返執政，加速政治鬥爭的內耗，猶轉為中共「代理人」的戰爭，誠令人憂心！ 再者，中共70多年來無時無刻欲「併吞、統一」台灣的野心！舉世皆知。亦有意無意地製造「一中」假象，還扯「92共識」？！

其實，現今的「一中」，根本就是指「中國共產黨執政的中華人民共和國」！而國民黨，卻不斷在島內「一廂情願」地糊弄國人，高唱「一 中各表」，或謂北京「承認中華民國存在的事實」！連中共推動的「一國兩制」，還予皮裏陽秋的唱和。若非香港2百萬的「反送中」的抗爭（像李明哲沒幹什麼事就被關，就被扣以「煽動國家分裂」罪名）搞得天怒人怨，震驚世界，才讓台灣民眾驚醒！否則類此假藉民進黨政府的施政缺失，以及假新聞等等，見縫插針，予以大張旗鼓撻伐的伎倆，真的會容易得逞！不可不慎！真是天佑台灣！

從韓國瑜到國民黨總統初選，幾無一人有「科學思維」（韓過去辦維校有「征服宇宙」的口號，至於太空是什麼，根本無宰羊！），餘皆不是「親中共」不敢批評北京，就是滿嘴不懂科學的財經，甚且還有「拉進來、打出去」的經貿外交，或「塞子」論調等等，簡直是不知所云！而國民黨昨天舉行的所謂「首場總統初選國政願景」電視發表會，竟然是「謬論」當道。沒人對「福衛七號」升空的深遠意義，乃至經濟如何結合科技再創新境，講出一絲「科學味」的話，那麼這場的「朗誦」比賽，不是「幻術」，那麼什麼叫做「幻術」！若不是「騙術」，那麼什麼叫做「騙術」！

科技是有祖國，是有「主體性」的尊嚴！像諾貝爾的獎譽，就有「國家、地名」的稱呼！例如早年李致道和楊振寧、吳健雄獲獎是稱「華裔美國籍」科學家，台灣則以「中華民國」稱謂，北京強調「中華人民共和國」謂之，故都為「華裔」，兩岸亦分別「引以為豪」（他們均由中國赴美，亦都為中華民國中央研究院土）！到了後來的丁鞏中、李遠哲等，因都是「台灣」赴美，他們就不太理會「中華人民共和國」了。而像早年的吳大猷、徐賢修，都是知名的物理學家和應用數學家，對台灣科技發展扎根，貢獻卓著，他們晚年就算到中國接受極高規格禮遇多次，但始終「誓不帝秦」，終老台灣和美國。

特別是徐賢修，先後擔任清華大學校長、國科會主委、工研院董事長期間，始終對中共的稱呼是「匪」！而今台灣的許多優秀的科技工作者，即便在國際上出人頭地，或是聲譽卓著，都是自稱「來自台灣」！除非如流亡美國的中國富商郭交貴所說，被中共用「藍、金、黃」套住的科學家，才會身不由己聽命北京。

由此可見，政府當局自須珍惜愛護科技工作者，像從事國防科技的中山科學院，便擁有相當傑出及一流的科武專家，連美國和以色列都另眼相看，甚且中共都覬覦已久！台灣能不善加保護嗎？！而此次台灣，就有3名由北京暗中支持的總統候選人，早已用不斷製造聲量和無孔不入的方式滲透，若不幸，其中之一成為「台灣特首」，那麼台灣的國防科技和絕對機密，勢將淪入敵手，能不悚然而驚乎？！

毛澤東有句名言：「槍桿子出政權」，是有幾分道理在。而環視古今中外，不論是獨裁專制或民主開放國家的執政者，都要抓緊三樣法寶，就是「槍桿子、筆桿子（媒體）和鈔票（經濟）」，亦為國家「實力」的表徵。在今天數位化的世紀而言，科技更是強化國防、經濟實力不可或缺的命根子，猶是現代媒體生存發展的靠山！使科技在時下已不只是國家興衰的重要指標，還能改變「地球村」的種切，無遠弗屆！將許多的不可能變成可能，且能不斷創新，直接間接影響社會的食衣住行及育樂等生活型態，猶瞬息萬變，讓人目不暇接，由「分秒必爭」，已到了「秒秒必爭」的地步，其造福國計民生的重要性，自是不言而喻了。

趙甄北的詩云：「滿眼天機轉化鈞，天工人巧日爭新，預支五百年新意，到了千年又覺陳。」看來，台灣在科技研發及其產業和經濟、國防等層面的整合，得加把勁了，尤須以行動落實，不但可以捍衛民主台灣，更能造福人群，值得群策群力以赴！

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