自由開講》郭台銘的拚經濟神話可以休矣

周升儒

隨著國民黨總統初選日程逐漸逼進，韓國瑜、郭台銘誰能勝出，與蔡英文競逐大位，必然是國人關注的焦點。由於韓國瑜失言風波不斷，甚至連國高中生都競相以行動嘲諷，顯見韓國瑜的政治光環已經褪色；但隨之而來的，必然是對郭台銘的檢驗。

在當前各方爭取總統職位的有力人選中，郭台銘最大的特質，就是以鴻海集團建立起來的「拚經濟」形象，對於一向以經濟為主要思維的台灣社會而言，具有莫大的吸引力。

然而，問題也正好出現在此。鴻海集團所代表的意義，是在第二次世界大戰後的冷戰架構下，美國為了避免共產勢力滲透東亞各島國，透過技術轉移與生產線移轉等「讓利」措施，讓日本成為工業生產的核心，並逐步帶領韓國、台灣等國從進口替代開始，邁向出口導向的「經濟起飛」階段。

郭台銘最大的特質，就是以鴻海集團建立起來的「拚經濟」形象，對於一向以經濟為主要思維的台灣社會而言，具有莫大的吸引力。（REUTERS）

鴻海真正的考驗，在於透過代工成長之後，能否建立起自己的品牌，賺取更高的利潤。從幾個案例來看，鴻海顯然是不足的。以鴻海旗下富智康收購知名手機品牌諾基亞為例，富智康並未能善用諾基亞已經建立起的品牌形象與顧客忠誠度，反而讓鴻海集團在2017與2018，均虧損150億以上台幣，最後不得不以精簡人力來止血。

此外，郭台銘還有另一個作為領導人來說，非常大的問題，就是許下的承諾沒有實現。最知名的例子，莫過於在美國威斯康辛州的百億美元投資案，當初宣布時，甚至還讓美國總統川普在白宮接見，給足面子。但事過境遷之後，空地依舊，已成為美國當地笑談。

無論是品牌建立或威州投資，這兩個失敗案例，似乎都證明郭台銘並不如他所宣稱的那麼會「拼經濟」。代工事業和品牌打造，是兩個不同領域的挑戰；而政治誠信，更是一個國家領導人最重要的特質。

（作者為企業經理人）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法